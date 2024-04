Giải thưởng Xe của năm: Lý do VF 6 trên cơ xe xăng, độc tôn trong phân khúc từ 500 triệu đồng tới 1 tỷ đồng

Trong phân khúc cạnh tranh khốc liệt bậc nhất thị trường (từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng), VinFast VF 6 tỏ rõ sự áp đảo so với các đối thủ xe xăng với chiến thắng tại giải thưởng Xe của năm - Car of the Year 2024.

Gala trao giải Xe của năm 2024 do Diễn đàn ô tô uy tín OtoFun tổ chức diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội. Không có gì bất ngờ khi mẫu VF 6 – đại diện của VinFast được vinh danh ở ngôi vị dẫn đầu. Cụ thể, tại hạng mục Xe gầm cao, VF 6 Base xuất sắc chiến thắng ở phân khúc giá bán từ 500 đến 750 triệu, đồng thời phiên bản còn lại - VF 6 Plus cũng khẳng định vị thế “vô đối” ở phân khúc giá từ 750 triệu tới 1 tỷ đồng. Chiến thắng này được đánh giá là vô cùng thuyết phục khi mẫu SUV điện sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội so với các đối thủ xe xăng trong khi có khả năng tiếp cận dễ dàng với đông đảo người dùng. Lợi thế từ 4 yếu tố cân bằng trên VF 6 VF 6 là mẫu ô tô điện thứ 5 của VinFast, ra mắt trong tháng 9/2023 và định vị ở phân khúc xe gầm cao cỡ B - phân khúc có sức cạnh tranh khắc nghiệt bậc nhất thị trường. Trên thực tế, ngay từ khi ra mới mắt, VF 6 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng cùng giới chuyên gia nhờ việc cân bằng được cả 4 yếu tố: Thiết kế tinh tế - Công nghệ thông minh – Vận hành vượt trội và Chi phí tiết kiệm. Được chắp bút bởi nhà thiết kế ô tô hàng đầu thế giới Torino Design, ngoại thất VinFast VF 6 đặc biệt bắt mắt nhờ tổng thể liền mạch, ít nét cắt, được bo tròn ở các góc tạo ra những đường nét mượt mà. Phần đầu và đuôi xe được trang trí với dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast, cùng la-zăng hợp kim 5 chấu với kích thước lên đến 19 inch, tôn lên ngoại hình hiện đại, thời thượng. VF 6 cũng đem đến không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc và thân thiện với người dùng nhờ chiều dài cơ sở lên tới 2.730mm, hơn rất nhiều so với các đối thủ xe xăng. Bên cạnh điểm thu hút về ngoại hình, theo giới quan sát, điểm “đáng đồng tiền bát gạo” của mẫu xe này là sức mạnh động cơ và hàm lượng công nghệ vượt xa tầm giá. VF được trang bị động cơ điện công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại lên tới 310Nm mô-men xoắn – những thông số cao hơn nhiều “chiến mã” hạng C chạy xăng. Nhờ thế, “ngôi sao” của VinFast dễ dàng chinh phục những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe có khả năng bứt tốc mạnh mẽ và linh hoạt trong các điều kiện vận hành khác nhau. Về công nghệ, VF 6 chứng mình là “hàng hiếm” trong phân khúc xe cỡ B khi được trang bị hàng loạt những tính năng hiện đại, thông minh như: cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau, giám sát xung quanh 360 độ, trợ lý ảo VinFast tiếng Việt, nhận biết biển bảo giao thông, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, phanh tự động khẩn cấp trước/sau... Các tính năng này đều có thể được nâng cấp, bổ sung theo thời gian giúp chiếc xe ngày càng thông minh hơn, mang đến trải nghiệm tốt cho người dùng. Đây đồng thời cũng là một ưu điểm tuyệt đối của xe điện so với xe xăng. Chưa hết, một yếu tố ấn tượng khác giúp VF 6 được lòng người dùng cũng như các giám khảo giải thưởng Xe của năm 2024 đó là chi phí vận hành rẻ không tưởng. Theo ước tính, chi phí sạc điện cho mỗi km di chuyển của VF 6 chỉ khoảng 500 đồng. Ưu điểm này khiến rất nhiều chủ xe ngỡ ngàng vì đi ô tô nhưng chi phí lại còn thấp hơn cả tiền xăng của một mẫu xe máy tay ga cỡ lớn và chỉ bằng 30% so với chi phí nhiên liệu của xe ô tô xăng cùng phân khúc. Sở hữu VF 6 chỉ với 245 nghìn đồng/ngày Việc VF 6 bỏ xa các đối thủ xe xăng và chiến thắng 2 hạng mục tại giải thưởng Xe của năm 2024 là minh chứng cho sự vượt trội của xe điện VinFast so với nhiều đối thủ xe xăng lâu năm trên thị trường. Trước đó, VF 6 đã xuất sắc giành chiến thắng giải “Ô tô của năm theo phân khúc: Crossover cỡ B” tại Lễ trao giải Car Awards 2023 - giải thưởng uy tín do báo điện tử VnExpress tổ chức hàng năm. Mẫu B-SUV này cũng lấn lướt các đối thủ và dẫn đầu ở hạng mục “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” của giải thưởng Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards (BCA) 2023. Nhằm mang đến cơ hội sở hữu ô tô điện VF 6 với mức chi phí hấp dẫn cho mọi người dân Việt Nam, đồng thời đẩy nhanh quá trình Chuyển đổi xanh của đất nước, VinFast đã chính thức phát động chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam" lần 2. Theo đó, khi mua ô tô điện VinFast bất kì, khách hàng được áp dụng chính sách hỗ trợ với gói ưu đãi mua xe trả góp "3 nhất": Thời hạn cho vay dài nhất - tối đa lên tới 8 năm; Giá trị vay cao nhất - tới 70% giá xe; Lãi suất hấp dẫn nhất - chỉ 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Tất cả chi phí hỗ trợ lãi suất và rủi ro phát sinh trong suốt 8 năm sẽ do VinFast hỗ trợ, bao gồm cả phần chênh lệch nếu lãi suất thả nổi của ngân hàng cao hơn các mức trên. Như vậy, theo tính toán nếu muốn sở hữu 1 chiếc VF 6, ngoài 30% chi phí xe ban đầu, mỗi tháng khách hàng chỉ phải trả hơn 7,3 triệu, tương ứng với 245 nghìn đồng mỗi ngày. Dễ dàng sở hữu, VF 6 đang là lựa chọn ưa thích của nhiều gia đình bởi sự yên tâm vào những chính sách hậu mãi cực tốt của VinFast như: bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km; pin bảo hành 8 năm, hệ thống xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, dịch vụ sửa chữa lưu động, cứu hộ pin 24/7… Bởi thế, giới chuyên gia dự báo, “Xe của năm” VF 6 sẽ là một trong những mẫu xe có doanh số ấn tượng bậc nhất phân khúc B cũng như toàn thị trường trong thời gian tới. P.V