Giải thưởng Cao nguyên hùng vĩ gọi tên ‘Em và Trịnh’

TPO - Sau khi “Em và Trịnh” công chiếu, những địa danh từng là bối cảnh quay của phim đã trở thành nơi check in lý thú của đông đảo du khách khi đến thành phố sương mù Đà Lạt.

Đêm 25/11, tại lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao giải thưởng Cao nguyên hùng vĩ cho bộ phim Em và Trịnh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh).

Đồng thời, phim này còn “ẵm” Bông sen Bạc, giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn Khánh Ly của Bùi Lan Hương và giải âm thanh xuất sắc của Vick Võ Hoàng.

Theo ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đây là phim truyện tham dự Liên hoan Phim XXIII có bối cảnh quay xuất sắc nhất tại TP Đà Lạt. Nhiều thước phim được chăm chút kỹ lưỡng, giàu cảm xúc, đẹp và lãng mạn.

Ý tưởng, nội dung, hình ảnh của phim Em và Trịnh đều phản ánh chân thực các giá trị nhân văn của vùng đất cao nguyên này, được ban giám khảo đánh giá cao về giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Chị Phạm Thị Minh Thy (phường 5, TP Đà Lạt) cho biết dù bận nhiều việc nhưng vẫn đến rạp xem bằng được các bộ phim có cảnh quay tại TP Đà Lạt để biết giữa thực tế ngoài đời và trên phim ảnh khác nhau như thế nào.

“Với bàn tay của đạo diễn và ê-kíp quay phim, Đà Lạt đẹp lung linh và có hồn lắm”, chị Thy chân tình nói.

Những người sinh sống gần quán cà phê Tùng và dốc số 7 đường Trần Hưng Đạo (bối cảnh trong phim Em và Trịnh) cho biết sau khi phim được trình chiếu, quán cà phê lâu đời và con dốc với những bậc thang tựa như phím đàn này đã thu hút rất đông du khách đến check in, nhất là các bạn trẻ.

Theo giới phê bình phim, mặc dù còn có những tranh cãi, chỉ sau 3 tuần công chiếu, bộ phim đầu tư kinh phí tới 50 tỷ đồng này đã đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của đoàn làm phim, diễn viên và một phần cũng do những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã in sâu trong lòng công chúng.

Đặc biệt, nhờ tay nghề của Vick Võ Hoàng, âm thanh của phim ấn tượng. Không phải ngẫu nhiên mà Vick Võ Hoàng “ẵm” giải Âm thanh xuất sắc tại Liên hoan phim.

Mặt khác, việc để cho các diễn viên chuyên hay không chuyên đều tự hát các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng là điều thú vị của phim, làm cho phim thật hơn, đời hơn. Hát nhạc Trịnh hay và cuốn hút là một trong những lý do giúp ca sĩ - diễn viên Bùi Lan Hương đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim này, đoàn làm phim Em và Trịnh đã có buổi giao lưu với sinh viên Đại học Đà Lạt.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ có nhiều khó khăn khi làm phim này, từ việc thuyết phục gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho làm phim về ông, đến chọn diễn viên vào các vai diễn, quá trình sản xuất phim kéo dài nhiều năm, bị gián đoạn thời gian dài do dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Do đó, phim ra rạp trễ so với dự định một năm.

Cũng theo đạo diễn, những bối cảnh lãng mạn, nên thơ của Đà Lạt chính là “gia vị” làm tăng thêm sức hút, cảm hứng sáng tác cho những cảnh quay của phim.

NSƯT Trần Lực cho biết đã nỗ lực giảm cân, từ gần 80 kg xuống chỉ còn 63 kg, để vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trung niên bởi cố nhạc sĩ có dáng vẻ mảnh khảnh. Anh cũng tập đánh đàn ghi ta, tập hát lại những bản nhạc Trịnh và hát cho giống nhạc sĩ.

Anh cho hay đã có nhiều vai diễn tại TP Đà Lạt từ những năm 1993, 1994, gần đây nhất là phim Em và Trịnh và có nhiều kỷ niệm đẹp.

“Nơi đây lúc nào cũng thích hợp để quay phim, ngay cả trong mùa mưa vẫn đẹp. Vì vậy, nhiều nhà làm phim muốn quay phim ở đây. Việc tạo dựng không khí, không gian trong bộ phim rất quan trọng và ở đây có tất cả”, NSƯT Trần Lực chia sẻ.