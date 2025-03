Giải thích mới nhất về màu đỏ của sao Hỏa

TPO - Một nghiên cứu mới tiết lộ rằng chúng ta có thể đã hiểu sai về nguồn gốc màu đỏ đặc trưng của sao Hỏa. Hành tinh Đỏ này có được màu đỏ hồng là nhờ khoáng chất sắt rỉ sét, được gió phân tán qua hàng tỷ năm, trong bụi của hành tinh. Các quan sát trước đây của tàu vũ trụ về bụi sao Hỏa khiến các nhà khoa học tin rằng rỉ sét này xuất hiện trong điều kiện khô hạn, sau khi nước trên hành tinh này biến mất.

Nghiên cứu mới được công bố ngày 25/2 trên tạp chí Nature Communications. Theo đó, màu đỏ của sao Hỏa phù hợp hơn với ferrihydrite — một oxit sắt chứa nước và do đó, màu sắc của sao Hỏa hẳn đã hình thành từ khi hành tinh khô cằn hiện tại này còn là một thế giới đại dương mát mẻ, các tác giả nghiên cứu cho biết.

Nguồn gốc màu đỏ của sao Hỏa

"Những phát hiện của chúng tôi đã mở ra những câu hỏi mới về quá khứ của sao Hỏa", tác giả đầu tiên Adomas Valantinas, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Brown, Mỹ, cho biết.

Ông cho biết thêm: "Chúng tôi vẫn chưa biết vị trí nguồn gốc ban đầu của ferrihydrite trước khi nó được phân phối trên toàn cầu thông qua các cơn bão bụi, thành phần hóa học chính xác của bầu khí quyển sao Hỏa khi ferrihydrite hình thành hoặc thời điểm chính xác của quá trình oxy hóa của sao Hỏa".

Màu sắc rực rỡ của sao Hỏa đã làm say đắm các nhà thiên văn học từ thời cổ đại. Người La Mã đặt tên hành tinh này theo tên vị thần chiến tranh của họ vì màu máu của nó.

Vào thời hiện đại, tàu vũ trụ được gửi đến Hành tinh Đỏ không tìm thấy nước trong bụi sao Hỏa. Do đó, các nhà khoa học đã quy cho màu đỏ của hành tinh này là do một loại oxit sắt gọi là hematit, hình thành trong điều kiện khô hạn. Nhưng do thiếu các thí nghiệm chi tiết trong phòng thí nghiệm nên kết luận này không được ủng hộ.

Để tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc màu sắc của sao Hỏa, các nhà nghiên cứu đứng sau nghiên cứu mới này đã lấy dữ liệu từ ba tàu vũ trụ quay quanh sao Hỏa - tàu quỹ đạo Mars Express và Trace Gas Orbiter (TGO) của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) và Mars Reconnaissance Orbiter của NASA - và từ các tàu thám hiểm Curiosity, Pathfinder và Opportunity của NASA để ghép lại với nhau một góc nhìn chưa từng có về thành phần khoáng chất và kích thước bụi của hành tinh này.

Với thông tin này, các nhà nghiên cứu sau đó sử dụng một máy nghiền tiên tiến để tạo ra bản sao bụi thực tế với kích thước hạt khoảng một phần trăm chiều rộng của một sợi tóc người trong phòng thí nghiệm trên Trái đất. Bằng cách phân tích bụi này thông qua các phương pháp tương tự như tàu vũ trụ, các nhà khoa học phát hiện ra rằng bụi sao Hỏa rất giống với các dấu hiệu của ferrihydrite, được hình thành khi hành tinh này mát và ẩm ướt.

"Ferrihydrite cần nước lỏng và hình thành nhanh chóng trong điều kiện lạnh, ẩm, oxy hóa, thường ở độ pH trung tính. Ngược lại, hematit có thể hình thành trong điều kiện ấm và khô thông qua các quá trình phong hóa hóa học chậm", Valantinas cho biết.

"Phát hiện này cho thấy sao Hỏa đã trải qua các giai đoạn biến đổi nước — điều kiện lạnh, ẩm với hóa học hoạt động — trước khi chuyển sang trạng thái sa mạc hiện tại. Điều này cung cấp những hạn chế mới về mốc thời gian về khả năng sinh sống của sao Hỏa và chỉ ra các môi trường tiềm năng mà sự sống của vi khuẩn có thể phát triển mạnh", Valantinas cho biết thêm.

Hà Thu