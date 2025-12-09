Giải pháp giữ ấm – giảm ồn mùa đông: Vì sao cửa cách âm & kính điện được chuộng nhất 2025?

Mùa đông tràn về mang theo những đợt gió lạnh buốt len lỏi khắp không gian sống. Cùng lúc đó, phố phường trở nên ồn ã hơn bởi tiếng liên hoan, lễ hội và âm thanh vọng ra từ những ngôi nhà xung quanh. Trong bối cảnh ấy, nhu cầu nghỉ ngơi trong không gian riêng yên tĩnh, ấm áp bỗng trở nên “xa xỉ”. Giải pháp tốt nhất chính là sử dụng cửa cao cấp đến từ Eurowindow.

Giải pháp giữ ấm hiệu quả cho mùa đông lạnh lẽo

Ngôi nhà của gia đình anh H.T. Phong (Hà Nội) nằm ở mặt ngõ nhưng khá hút gió. Do cửa cũ không kín khít, nhiều kẽ hở nhỏ nên mỗi khi mùa đông tràn về, gió lạnh lùa thẳng vào khiến không gian bên trong luôn lạnh lẽo, buốt giá. Vợ anh vốn bị viêm xoang, cứ đến mùa lạnh là bệnh trở nặng, còn gia đình phải tìm đủ cách giữ ấm nhưng hiệu quả không đáng kể. Việc bật máy sưởi liên tục cũng khiến chi phí điện tăng cao.

Sau khi được bạn bè là kiến trúc sư tư vấn, anh Phong quyết định lắp cửa Eurowindow cho nhà riêng của mình. Theo đó, anh chọn cửa nhôm kính cao cấp cho cửa chính và cửa ban công, đồng thời sử dụng cửa Slim ray treo làm cửa ngăn phòng.

Cửa nhôm kính cao cấp Eurowindow có cấu tạo 3 lớp, gồm 02 thanh profile nhôm định hình liên kết bằng 01 dải polyamide cách nhiệt ở giữa. Thanh profile được thiết kế với nhiều khoang rỗng, gân tăng cứng và rãnh kỹ thuật, kết hợp 3 tầng gioăng cao cấp cùng gioăng ép kính chân dài, tạo nên độ kín khít tối ưu, giúp giữ ấm hiệu quả trong mùa đông.

Trong khi đó, cửa Slim ray treo có cơ chế đóng mở liên động thông minh, cho phép nhiều cánh vận hành đồng thời chỉ bằng một thao tác nhẹ. Nhờ thiết kế kín đáo, dòng cửa này giúp hạn chế gió lùa giữa các phòng, đồng thời giấu hoàn toàn ray treo, loại bỏ ray sàn, tạo sự liền mạch không gian và mở rộng tầm nhìn.

Anh Phong chia sẻ: “Từ khi lắp cửa Eurowindow, không gian nhà trở nên ấm áp hơn, không còn cảnh trời lạnh mà ở trong nhà vẫn phải mặc áo dày mới đủ ấm. Chứng xoang mũi của vợ tôi cũng cải thiện rõ rệt. Chi phí điện giảm hẳn vì không phải bật máy sưởi thường xuyên.”

Cửa nhôm kính cao cấp giúp không gian luôn ấm áp, dễ chịu và yên tĩnh

Giữ trọn sự yên tĩnh, dễ chịu với kính điện đổi màu Eurowindow

Chị N.T.Mai luôn yêu thích không gian sống thông thoáng, mở rộng tầm nhìn tối đa nhưng vẫn muốn ngôi nhà mang lại sự ấm áp, riêng tư và yên tĩnh khi cần thiết. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản vì căn nhà mặt phố của chị nằm giữa khu vực tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn thường xuyên tổ chức tiệc tùng, nhất là dịp cuối năm thì tiếng ồn kéo dài tới khuya, khiến cả gia đình khó nghỉ ngơi, các con thường xuyên giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tìm hiểu và được tư vấn, chị Mai quyết định lắp kính điện đổi màu Eurowindow – giải pháp cho phép chuyển đổi không gian từ mở sang riêng tư chỉ với một thao tác bấm nút. Nhờ đó, chị vẫn có thể giữ được tầm nhìn thoáng ra bên ngoài mà không cần mở cửa, bên trong nhà vẫn yên tĩnh, ấm áp trong những ngày gió lạnh. Kính điện đổi màu Eurowindow được cấu tạo nhiều lớp, trong đó lớp kính cường lực đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực, còn lớp phim PDLC quyết định khả năng thay đổi trạng thái của kính. Cơ chế hoạt động dựa trên sự thay đổi cấu trúc các phân tử tinh thể lỏng: khi có điện áp, các phân tử xếp thẳng hàng cho phép ánh sáng truyền qua, tạo trạng thái trong suốt; khi ngắt điện, chúng liên kết ngẫu nhiên, tạo màng cản sáng khiến kính trở nên mờ đục.

Từ nay đến hết ngày 15/12/2025, khách hàng yêu thích các sản phẩm cửa và vách kính cao cấp Eurowindow sẽ được hưởng chương trình khuyến mãi cuối năm “Mở cửa hôm nay – nhận ngay ưu đãi”. Theo chương trình, tất cả khách hàng ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua cửa và vách kính cho công trình nhà riêng sẽ được giảm ngay 10% giá trị hợp đồng (trước VAT), đồng thời có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng giá trị như iPhone 17 Pro Max 256GB, máy lọc không khí LG, robot lau kính Tahawa (Nhật Bản)…

Chương trình ưu đãi cuối năm của Eurowindow không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua sản phẩm mà còn mang đến những phần quà hấp dẫn

Tân trang tổ ấm với cửa Eurowindow sẽ giúp ngôi nhà trở nên ấm áp, yên tĩnh và tiện nghi hơn trong những ngày gió lạnh. Đặc biệt, với chương trình ưu đãi cuối năm hấp dẫn của Eurowindow, khách hàng không chỉ tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mà còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị.