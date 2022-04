Giải marathon Vì an toàn giao thông 2022 hơn 1.000 VĐV tham gia thành công tốt đẹp

Ngày 16/4, tại Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam), Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Báo Giao thông phối hợp tổ chức Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022. Quỹ Toyota Việt Nam là nhà tài trợ kim cương.

Giải Marathon vì ATGT năm 2022 quy tụ khoảng 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và 42km. Đường chạy của giải chủ yếu bao quanh hồ Lục Nhạc thơ mộng, cộng thêm cảnh quan xanh mướt hai bên đường, các vận động viên đều tỏ ra rất hào hứng. Sau gần nửa ngày thi đấu sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì và 8 giải ba ở các cự ly cho cả nội dung của nam và nữ.

Phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải, ông Nguyễn Bá Kiên, Trưởng Ban Tổ chức Giải Marathon vì An toàn giao thông nhấn mạnh: “Giải không chỉ là sân chơi thể thao thông thường, mà hơn thế các vận động viên đã làm một việc nghĩa là chia sẻ và tiếp sức những gia cảnh khốn khó vì có người thân bị tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, với khẩu hiệu “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”, Ban Tổ chức hy vọng qua Giải chạy mỗi vận động viên tham gia chương trình sẽ trở thành một đại sứ tích cực trong việc lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn. Điều đó thật ấm áp và lan tỏa, ngay cả khi giải khép lại”.

Giải Marathon vì ATGT nằm trong chuỗi hoạt động Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Ngoài ý nghĩa thu hút sự quan tâm của người dân, lan tỏa hành vi ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông tại Việt Nam, giải còn nhằm mục đích đóng góp cho Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Giao thông.

Từ khi ra đời vào năm 2013, thông qua nguồn Quỹ, Báo Giao thông đã tổ chức hàng trăm chương trình thiện nguyện, trao hàng nghìn suất quà và học bổng, xây nhiều nhà tình thương và cầu giao thông nông thôn với tổng giá trị cả chục tỷ đồng.

Tại Giải Marathon vì ATGT, toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và tài trợ, sau khi trừ các chi phí, Ban Tổ chức sẽ chuyển vào Quỹ Chung tay vì An toàn giao thông.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, thông qua Ban ATGT tỉnh Hà Nam, Báo Giao thông đã trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tới các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.