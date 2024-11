Giải cứu thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc cho tổ chức tội phạm

TPO - Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một trường hợp thanh niên bị dụ sang Campuchia làm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, nhưng bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo người khác.

Chiều 29/11, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng giải cứu, đưa về nước thành công một trường hợp thanh niên trú tại TP. Huế bị dụ sang Campuchia làm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, nhưng sau đó bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo người khác.

Theo đó, mới đây, đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế tiếp nhận đề nghị cầu cứu của gia đình ông T.V.Q và bà L.T.N.C (trú tại thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, TP. Huế) về việc con trai là anh T.V.V bị lừa bán sang Campuchia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh đã khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng để giải cứu thành công T.V.V từ Campuchia về đoàn tụ với gia đình.

Theo thông tin điều tra, vào đầu tháng 8/2024, T.V.V (sinh năm 2004, xã Phú Mậu, TP. Huế) do không có công ăn việc làm ổn định nên lên mạng tìm kiếm công việc qua mạng xã hội TikTok.

T.V.V đã follow, nhắn tin các tài khoản TikTok và được một chủ tài khoản Tiktok đang làm việc cho các tổ chức tội phạm tại Campuchia dụ dỗ, lôi kéo sang khu Venus (Campuchia) làm việc, với mức lương được các đối tượng vẽ ra là 800 USD/tháng, mọi chi phí khi sang Campuchia đều được công ty chi trả 100% và được thêm hoa hồng từ doanh thu của công ty.

Đối tượng yêu cầu V. liên lạc, nhắn tin qua tài khoản Telegram để bảo mật và cho biết mình đang sinh sống làm việc tại khu Venus. T.V.V chủ động làm hộ chiếu. Đến 17/8/2024, thanh niên này được các đối tượng trong đường dây tuyển và đưa người sang Capuchia đón tại TPHCM, sau đó đưa sang khu Osamach làm việc cho tổ chức tội phạm do người Trung Quốc quản lý.

Tại đây, T.V.V bị tịch thu toàn bộ điện thoại, thiết bị điện tử mang theo. Thanh niên này được giao công việc lừa đảo người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư để kiếm lợi nhuận, với mức lương thỏa thuận 200 USD/tháng, kèm thêm 10% doanh số thu được.

Tuy nhiên, sau 2 tháng làm việc, T.V.V không đạt được doanh số theo yêu cầu, không kiếm được khách đầu tư nên bị quản lý thông báo sẽ chuyển bán anh sang công ty khác. Vì sợ bị đánh đập, bán sang công ty mới, T.V.V tìm cách liên lạc cho gia đình để đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ đưa anh trở về Việt Nam.

Sau khi xác định thông tin từ gia đình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an TT-Huế đã xác định cụ thể vị trí của nạn nhân, sau đó phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để giải cứu nạn nhân về Việt Nam.

T.V.V đã được cơ quan quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng cảnh sát nước bạn giải cứu. Đến nay, nạn nhân V. đã được đưa về Việt Nam thành công.