Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong lũ

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh ra bãi chăn thả bỏ để đưa gia súc về chuồng, tuy nhiên do nước lũ đổ về nhanh, khiến người này bị mắc kẹt.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp ứng cứu người đàn ông bị nước lũ cô lập lúc rạng sáng.

Theo đó, rạng sáng hôm nay (25/5), thấy mưa lớn, có nguy cơ ngập lụt nên ông Nguyễn Văn Hoà đã đi qua sông đến gò đất ở khu vực Đượng Chợ (ven sông Rào Xé thuộc thôn Yên Bình) để dắt bò của gia đình chăn thả trước đó về chuồng.

Tuy nhiên, thời điểm này, nước lũ từ thượng nguồn suối Khe Táy đổ về lớn khiến nước sông dâng nhanh. Trong thời gian ngắn, nước sông đã bao vây tứ phía, ông Hoà bị mắc kẹt giữa dòng lũ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Yên dùng thuyền máy tổ chức ứng cứu và hỗ trợ đưa ông Hoà về nhà an toàn.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua (từ 23h ngày 24/5 đến 5h ngày 25/5), khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 200 mm như: Kỳ Phong 370mm, thị trấn Cẩm Xuyên 325mm, hồ Kẻ Gỗ 305mm, Thạch Xuân 261mm, hồ Thượng Sông Trí 231mm, hồ Khe Xai 227mm, Bàn Nước 217mm, Kỳ Bắc 204mm...

Do có mưa to đến rất to nên tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, suối, ngập úng cục bộ tại khu dân cư, đô thị còn kéo dài. Cụ thể như huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh...

Mưa lũ đã khiến hàng ngàn ha diện tích trồng lúa của người dân tại Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Kỳ Anh... bị thiệt hại nặng.