Giải cứu 59 cá thể rùa đầu to bị mua bán trái phép

TPO - Một đối tượng trú huyện Diễn Châu (Nghệ An) vận chuyển hàng chục cá thể rùa đầu to về nhà cất giấu, cơ quan công an đã phát hiện và bắt quả tang.

Ngày 5/4, Vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) tiếp nhận cứu hộ 59 cá thể rùa đầu to.

Số cá thể rùa đầu to này do Phòng cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ một vụ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Theo đó, quá trình một đối tượng trú tại xã Bắc Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) đang vận chuyển 34 cá thể rùa đầu to đưa về nhà cất giấu thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng, công an thu giữ thêm 25 cá thể rùa đầu to còn sống. Một số cá thể rùa đầu to khác đã chết. Ngoài ra còn có 3 cá thể tê tê Java đã bị lấy hết vảy và nội tạng.

Bước đầu đối tượng này đã khai nhận đã thu mua những loại động vật này từ nhiều đầu mối khác nhau và cất giữ tại nhà.

Trong đêm 4/4, cơ quan chức năng đã phối hợp đưa số cá thể rùa này tới trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát để cứu hộ và chăm sóc.

Được biết, các cá thể này trong tình trạng rất yếu, có nhiều cá thể bị thương. Tất cả đang được chăm sóc tích cực tại trung tâm cứu hộ.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam cũng đã phối hợp với Vườn quốc gia Pù Mát tiếp nhận 75 cá thể rùa đầu to từ Công an tỉnh Nghệ An.

Rùa đầu to thuộc nhóm IB, là loài động vật hoang dã phân bố rộng ở lưu vực suối trong các khu vực rừng núi đá vôi. Tuy nhiên số lượng lại hạn chế do đặc tính sinh sản.

Hiện nay số lượng rùa đầu to đang suy giảm nghiêm trọng do rừng nguyên sinh mất dần và đặc biệt là do tình trạng săn bắt quá mức để mua bán trao đổi với nước ngoài.