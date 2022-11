Giải chạy vì động vật hoang dã được tổ chức tại Ciputra Hà Nội

Giải chạy vì động vật hoang dã "Running for wildlife-Wildlife is not medicine", tổ chức tại Ciputra Hanoi vào ngày 6/11 đã thu hút hàng nghìn người tham dự.

Giải chạy được tổ chức bởi Hanoi Half Marathon, Sporting Republic cùng sự đồng hành của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và nhà tài trợ địa điểm khu đô thị Ciputra Hanoi. Rất nhiều vận động viên với nhiều lứa tuổi, quốc tịch đã đến tham gia với các cự ly 21km, 10km, 5km và 1km. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng sử dụng thuốc từ động vật hoang dã, khuyến khích cộng đồng cam kết không buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép để góp phần chung tay bảo vệ các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo ban tổ chức giải chạy, trong thời gian vừa qua, tình trạng săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm vẫn diễn ra phức tạp. Điều này khiến các loài động vật hoang dã đối diện gần hơn với nguy cơ tuyệt chủng và từ đó đe dọa đến đa dạng sinh học Việt Nam và thế giới. Nhiều cá thể tê giác bị giết hại để lấy sừng mỗi năm, hàng trăm cá thể gấu vẫn đang trải qua cả cuộc đời trong chuồng cũi chật hẹp để phục vụ trích hút mật, hàng ngàn cá thể rùa bị săn bắt để lấy mai làm thuốc, hổ cũng tiếp tục bị nuôi nhốt, buôn bán để nấu cao. Theo số liệu từ ENV, chỉ trong hai quý đầu năm 2022, tổ chức này đã ghi nhận 1.862 vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Đại diện ban tổ chức cho biết, giải chạy vì động vật hoang dã không chỉ là nơi rèn luyện thể lực và giao lưu với những người chung niềm đam mê thể thao, mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng lên tiếng ủng hộ, truyền tải thông điệp "động vật hoang dã không phải là thuốc". Với tư cách là nhà tài trợ địa điểm nhiều năm qua cho các giải chạy của Hanoi Half Marathon, Ciputra Hanoi đã phối hợp để tạo một điểm đến xanh - sạch - đẹp cho hàng nghìn người tham dự. Các vận động viên được check-in ở một không gian xanh, thi đấu trên những cung đường thơ mộng với cảm xúc thăng hoa nhất. Ciputra Hanoi mong muốn gửi đến người tham dự thông điệp bảo vệ động vật hoang dã thông qua giải chạy thường niên đầy ý nghĩa này. P.V