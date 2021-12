Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 vượt 23.000 đồng/lít

TPO - Sáng 25/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Hội thảo Du lịch 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển”. Hội thảo do Ủy ban văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức.