Giá vàng tuột khỏi mốc 58 triệu đồng/lượng

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 56,95 – 57,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/ lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn 9999 SJC ở mức 50,7 - 51,45 triệu đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 56,95 - 57,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/ lượng ở chiều mua vào, và 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn 999.9 giá 50,8 - 51,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Hà Nội, giá vàng miếng tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng tuột khỏi mốc 58 triệu đồng/ lượng, xuống còn 56,9 - 57,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Sáng 16/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1766,45 USD/ounce, giảm mạnh tới 30 USD/ounce đêm qua. Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu, thời điểm khi thị trường đang hỗn loạn và chưa định hình xu hướng rõ ràng, giới đầu tư cần có sự đa dạng của các loại tài sản cứng để tăng tính bảo vệ thích hợp trước "cơn bão" giá tiêu dùng. Giá vàng đêm qua đi xuống trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 9/2021 tăng 0,7%, trái ngược với dự báo giảm 0,2%.

Tuần qua, giá vàng bắt đầu tăng khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu, với lý do rủi ro gia tăng từ các nút thắt trong chuỗi cung ứng, áp lực giá và các mối đe dọa từ biến thể Delta. IMF cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 của họ hiện ở mức 5,9%, giảm so với ước tính trước đó là 6%. Dự báo tăng trưởng năm 2021 của Hoa Kỳ đã giảm từ 7% xuống 6% do hạn chế về nguồn cung.

Dữ liệu mới nhất càng làm trầm trọng thêm những lo ngại về tăng trưởng kinh tế, cho thấy lạm phát đang quay trở lại mức cao nhất trong 13 năm. Điều này đã thúc đẩy vàng lên mức cao hàng tuần trên 1.801 USD/ounce.

Đến phiên cuối tuần, doanh số bán lẻ tăng mạnh đã khiến giá vàng lao dốc. Giá vàng một lần nữa thất bại trong nỗ lực chinh phục mốc 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, theo Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam, giới phân tích vẫn cho rằng có một nhân tố đang xuất hiện, có khả năng đưa giá vàng bứt phá khỏi vùng hiện tại.

Nhiều nhà phân tích giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong ngắn hạn, dự báo rằng giá vàng sẽ tiếp tục giằng co trong vùng hẹp, trừ khi giá có thể vượt 1.830 USD/oz hoặc giảm dưới 1.800 USD/ounce. Chiến lược gia Frank Cholly của RJO Futures cho rằng giá vàng đang gặp trở ngại bởi kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm chương trình mua tài sản.

Tuần tới, tâm điểm chú ý của giới phân tích sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào ngày thứ 3 và số liệu doanh thu bán lẻ Mỹ công bố vào ngày thứ 5.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 16/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm USD ở mức 23.159 VND, giữ nguyên so với phiên trước. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết mức 22.630 - 22.860 đồng/USD mua vào - bán ra.