Giá vàng trong nước ngược dòng thế giới, nhà đầu tư mất gần triệu đồng/lượng.

TPO - Sau hơn một tháng giá vàng trong nước biến động ngược chiều giá vàng thế giới, nhà đầu tư vàng trong nước mất gần 1 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, đầu tháng 6/2021, giá vàng bán ra ở mức 57,36 triệu đồng/lượng, sang tháng 7, mức giá mua vào chỉ còn 56,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng trong nước, ngày 3/7, Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức giá 56,6 – 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 230.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Nhẫn tròn trơn 999.9 ở mức 51,2 – 51,9 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết vàng miếng ở mức 56,55 – 57,05 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 3/7, (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.787 USD/ounce. Mức giá này tăng 10 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua.

Theo Tổng cục Thống kê, thàng 6/2021, giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới giảm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đưa ra thông tin có khả năng điều chỉnh lãi suất sớm hơn trong năm 2023 thay vì tăng từ năm 2024. Tính đến ngày 25/6/2021, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.845,63 USD/ounce, giảm 0,67% so với tháng 5/2021. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 6/2021 tăng 1,12% so với tháng trước; tăng 0,23% so với tháng 12/2020 và tăng 12,37% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 18,06%.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 3/7, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.184 VND. Mức giá này giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có xu hướng chững lại so với các phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết với mức 22.870 - 23.100 đồng/USD. Mức giá này giảm 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 22.860 - 23.098 đồng/USD. Mức giá này giảm 10 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch hôm qua.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận định, Đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục đà phục hồi sau khi FED phát đi tín hiệu sẽ sớm thực hiện việc điều chỉnh chính sách tiền tệ nới lỏng. Tính đến ngày 25/6/2021, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 90,81 điểm, tăng 0,58 điểm so với tháng trước.

Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nhập khẩu, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.129 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2021 giảm 0,3% so với tháng trước; giảm 0,32% so với tháng 12/2020 và giảm 0,87% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân 6 tháng đầu năm 2021 giảm 0,85%.