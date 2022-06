Giá vàng tiếp tục tăng, hướng sát mốc 70 triệu đồng/lượng

TPO - Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 4/6, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Giá vàng trong nước đang hướng sát mốc 70 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/6, giá vàng miếng trong nước được Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết ở mức 68,8 – 69,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn của công ty niêm yết ở mức 54,1 – 54,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,7 – 69,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.851 USD/ounce, giảm 19 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo thị giá hiện hành, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 52,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế phí). Mức giá này thấp hơn vàng trong nước khoảng 16,3 triệu đồng/lượng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.845 USD/ounce, giảm 4,6% so với tháng 4/2022 do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5/2022 giảm 0,52% so với tháng trước; tăng 9,86% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 5 tháng đầu năm 2022, giá vàng trong nước tăng 6,48%.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 4/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.069 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.030 - 23.340 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.