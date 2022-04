Giá vàng tăng trên 1 triệu đồng/lượng sau một tuần

TPO - Phiên giao dịch ngày 10/4, giá vàng đã tăng mạnh phiên thứ 2 liên tiếp. Giá vàng đã tăng trên 1 triệu đồng/lượng trong tuần vừa qua. Giá dầu thô, lương thực tăng cao gây áp lực cho nền kinh tế, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng là tài sản trú ẩn đã khiến giá vàng tăng liên tiếp.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/4, Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 68,65 – 69,4 triệu đồng/lượng, tăng 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 68,65 – 69,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

So với phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng đã tăng trên 1 triệu đồng/lượng. Thông thường, vào ngày chủ nhật hàng tuần và kỳ nghỉ lễ, công ty vàng thường không thay đổi bảng giá trên các website. Tuy nhiên, cùng với đà tăng của giá vàng thế giới, ngày 10/4 – dù trùng vào ngày chủ nhật và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng giá vàng vẫn liên tiếp tăng. Các doanh nghiệp vàng liên tục thay đổi mức giá niêm yết trên website.

Sáng 10/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.947 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 55 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước trên 14 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng trong các phiên giao dịch gần đây do giá dầu thô và giá lương thực bắt đầu tăng mạnh trở lại. Theo Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), giá lương thực thế giới đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong tháng 3/2022 khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang. Chỉ số giá lương thực của FAO đã tăng từ 141,4 điểm của tháng 2 lên 159,3 điểm trong tháng 3/2022, tăng 12,6%. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1990, khi FAO bắt đầu tính toán chỉ số này. Sản lượng lương thực trên thế giới có thể thiếu hụt 16 triệu tấn từ 790 triệu tấn xuống 784 triệu tấn trong năm 2022 do cuộc xung đột tại Ukraine.

Nguồn cung dầu thô và sản lượng lương thực hạn chế, khiến giá dầu và lương thực tăng tiếp tục đẩy “gánh nặng” áp lực lên các nền kinh tế khi giá hàng hóa tăng, khiến sản xuất có thể bị đình đốn, đời sống người dân gặp khó khăn. Đây là nguyên nhân chính khiến giới đầu tư lo ngại bất ổn gia tăng trên thị trường đẩy mạnh mua vàng nhằm hạn chế rủi ro cho dòng tiền và kiếm lời từ kim loại quý.

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát diễn biến giá vàng thế giới tuần tới của Kitco News cho thấy tỷ lệ ủng hộ xu hướng tăng đã trở lại và áp đảo các xu hướng còn lại.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.101 đồng/USD, giữ nguyên so so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại chững lại. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.690 - 23.000 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.