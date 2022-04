Giá vàng phục hồi phiên giao dịch đầu tháng

TPO - Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 4, giá vàng trong nước có dấu hiệu phục hồi sau các phiên giảm giá. Giá USD tiếp tục đà giảm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 1/4, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 67,9 - 68,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 68,15 – 68,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Sáng 1/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.937 USD/ounce, tăng 9 USD/ounce. Quy đổi theo giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 54,55 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của công ty môi giới giao dịch hàng hóa kỳ hạn RJO Futures (Mỹ), cho biết, tình hình địa chính trị bất ổn kéo dài một tháng nay và số liệu lạm phát tiếp tục tăng. Do đó, tâm lý chung của thị trường lúc này của các nhà đầu tư là tìm kiếm sự an toàn. Vàng thường được coi là một kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế.

Số liệu cho thấy mức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ chậm lại rõ rệt trong tháng 2/2022, trong khi áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, với mức lạm phát tăng cao đột biến kể từ đầu những năm 1980. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm trong phiên 31/3 cũng hỗ trợ vàng.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 1/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.095 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng với sự tụt giảm của tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm theo. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.670 – 22.980 đồng/USD, giảm 20 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.