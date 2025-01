Giá vàng phi mã, USD hạ nhiệt

TPO - Sáng nay (23/1), giá vàng trong nước tăng vọt trên mốc 88 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD hạ nhiệt.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 86,2 - 88,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với giá vàng sáng qua. Đây cũng là mức giá niêm yết mua vào - bán ra của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng mạnh giá vàng miếng SJC. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 85,8 - 88 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được các thương hiệu vàng điều chỉnh tăng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 86,2 - 88,15 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 86 - 87,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 2.753 USD/ounce, tăng mạnh 38 USD/ounce so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 23/1, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.332 đồng/USD.

Hiện, giá USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do cùng giảm mạnh.

Cụ thể, Vietcombank mua vào USD với giá 25.060 đồng/USD, bán ra 25.420 đồng/USD, giảm 30 đồng mỗi USD so với hôm qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp ngân hàng điều chỉnh giảm giá bán ngoại tệ.

Trong một tuần qua, tỷ giá ở các ngân hàng hạ nhiệt hơn 200 đồng, tương đương mức giảm 0,78%.

Tương tự, các ngân hàng khác như BIDV, Eximbank, ACB, Sacombank cũng đồng loạt giảm giá mua, bán USD.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay mua USD với giá 25.470 đồng/USD, bán ra 25.570 đồng/USD, giảm thêm 20 đồng so với hôm qua. Hiện tại, giá USD tự do chỉ cao hơn giá USD tại ngân hàng khoảng 250 đồng.

Theo giới phân tích, áp lực tỷ giá có xu hướng hạ nhiệt những ngày qua. Tỷ giá liên ngân hàng cũng giảm khá mạnh và lùi về dưới 25.330 đồng/USD.

Chứng khoán MBS nhận định tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500 - 25.800 đồng/USD vào quý I/2025 khi các kế hoạch nới lỏng tài khóa của chính quyền mới, kết hợp với các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn, cùng với lãi suất cao của Mỹ so với các nước khác và chủ nghĩa bảo hộ tương đối cao của Mỹ, dự kiến sẽ hỗ trợ cho việc gia tăng giá trị của đồng USD trong năm 2025.