TPO - Nối tiếp đà tăng giá từ trước đó, phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng. Giá vàng xoay quanh mức 68,4 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/6, giá vàng miếng trong nước được Công ty vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức 67,5 - 68,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết ở mức 67,65 - 68,45 triệu đồng/lượng. Mức giá này tăng 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 53,8 - 54,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, sáng 16/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.833 USD/ounce, tăng 15 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo thị giá hiện hành, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 51,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế phí), thấp hơn vàng trong nước khoảng 15,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tăng trở lại do nhiều người lo ngại Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ sẽ nâng lãi suất. Cùng với đó, việc Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 với mức tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lạm phát cao nhất kể từ 1981 và cao gấp hơn 4 lần so với mức chuẩn 2% mà Fed đặt ra để đảm bảo cho nền kinh tế phát triển lành mạnh.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 16/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.093 đồng/USD, giữ nguyên so với trước đó.

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.050 - 23.360 đồng/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.