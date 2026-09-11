Giá vàng lao dốc, dầu vọt tăng, trái phiếu Mỹ lập kỷ lục

TPO - Giá vàng thế giới giảm mạnh về mốc 4,323.34 USD/ounce. Giá dầu vượt 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất hơn hai thập kỷ. Những diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới.

Trong phiên giao dịch sáng 11/9 (giờ Việt Nam) giá vàng giảm 2,07% trong 24 giờ qua tương đương 91,55 USD/ounce còn 4,323.34 USD/ounce.

Hợp đồng tương lai vàng giao tháng 12 giảm 88,70 USD, tương đương 2%, xuống 4.358,50 USD/ounce - mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 6/8. Giá vàng xuyên thủng rõ rệt ngưỡng thoái lui 50%, vốn trước đó đóng vai trò là vùng hỗ trợ kỹ thuật.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 11/9. Ảnh: Forbes.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ hai yếu tố chính làm gia tăng áp lực lạm phát.

Giá sản xuất Mỹ tăng, thị trường chờ số liệu CPI

Số liệu công bố sáng 10/9 cho thấy áp lực lạm phát tại khu vực sản xuất của Mỹ đang gia tăng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) thuộc Bộ Lao động, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước.

Tính theo năm, lạm phát tại cấp độ sản xuất tăng lên 5,4%, cao hơn mức 5,3% mà thị trường dự báo.

Chi phí nguyên vật liệu tăng tại khâu sản xuất thường có khả năng được chuyển sang người tiêu dùng thông qua giá bán. Vì vậy, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào ngày thứ Sáu để đánh giá mức độ áp lực giá đang lan rộng trong nền kinh tế.

Cú tăng mạnh của giá dầu cũng tạo thêm áp lực lên giá vàng. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh dữ liệu lạm phát, cú tăng mạnh của giá dầu cũng tạo thêm áp lực lên giá vàng.

Giá dầu thô WTI tăng 7,26 USD, tương đương 7,51%, vượt mốc 100 USD/thùng và ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 29/4.

Giá đóng cửa ở mức 103,93 USD/thùng, cao nhất kể từ năm 2014. Đây cũng là mức đóng cửa cao nhất kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến eo biển Hormuz bắt đầu.

Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể tiếp tục kéo dài, qua đó khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp FOMC tuần tới đã tăng thêm 10 điểm phần trăm trong phiên ngày 10/9, lên 70%.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng mạnh

Không chỉ giá dầu tăng lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, thị trường trái phiếu Mỹ cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,366% - mức cao nhất kể từ năm 2004.

Thông thường, lãi suất quỹ liên bang và lợi suất trái phiếu ngắn hạn có mối quan hệ chặt chẽ bởi Fed trực tiếp kiểm soát lãi suất quỹ liên bang qua đêm. Công cụ này có ảnh hưởng lớn tới các tài sản nợ ngắn hạn, chẳng hạn tín phiếu Kho bạc kỳ hạn 3 tháng.

Tuy nhiên, với trái phiếu kỳ hạn dài như 10 năm và 30 năm, ảnh hưởng của Fed mang tính gián tiếp hơn. Lợi suất của các trái phiếu này chủ yếu phản ánh kỳ vọng của thị trường về lạm phát, triển vọng kinh tế và nguồn cung trái phiếu trong tương lai.

Ba yếu tố chính đang chi phối lợi suất trái phiếu dài hạn gồm kỳ vọng lạm phát, triển vọng kinh tế và nguồn cung trái phiếu. Khi nhà đầu tư dự báo lạm phát tăng, sức mua thực tế của các khoản thu nhập cố định sẽ bị bào mòn, khiến họ yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro.

Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh có thể thúc đẩy dòng tiền rời khỏi trái phiếu Chính phủ - vốn được xem là tài sản trú ẩn để chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, qua đó khiến giá trái phiếu giảm và lợi suất tăng.

Bên cạnh đó, khi Bộ Tài chính Mỹ phát hành một lượng lớn trái phiếu mới, nguồn cung tăng sẽ gây áp lực lên giá trái phiếu, buộc lợi suất phải tăng để thu hút nhà đầu tư.

Yếu tố nguồn cung gần đây đã có sự thay đổi, khi Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu tăng gấp đôi lượng trái phiếu dài hạn được mua, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục nâng khối lượng mua mỗi ngày.

Quan sát biểu đồ của ba loại trái phiếu Kho bạc Mỹ chủ chốt, có thể thấy lợi suất ở tất cả các kỳ hạn đều tăng mạnh trong khi lãi suất quỹ liên bang vẫn đi ngang. Thông thường, hai yếu tố này có xu hướng di chuyển cùng chiều. Do đó, sự phân kỳ hiện nay cho thấy khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tuần tới, và đây chính là yếu tố khiến giá vàng giảm mạnh trong phiên hôm nay.