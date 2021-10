Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ, người Việt tiêu thụ 3 tấn vàng trong quý 3

TPO - Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, quý 3 vừa qua, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam giảm mạnh 50% so với cùng kỳ năm 2020, chỉ đạt 3 tấn. Nguyên nhân được cho là do việc giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng kim hoàn gặp khó khăn vì phong toả, giãn cách xã hội.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC ở mức 57,75 - 58,47 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/ lượng so với phiên trước. Còn giá vàng nhẫn 9999 SJC ở mức 51,45 - 52,15 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 57,75 - 58,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước đó. Chênh lệch mua vào - bán ra vẫn giữ ở 600.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 giá 51,45 - 52,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 57,65 - 58,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng/lượng.

Theo báo cáo mới công bố của Hội đồng Vàng Thế giới, quý 3 vừa qua, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam giảm mạnh do phong tỏa, việc giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng kim hoàn gặp khó khăn.

Nhu cầu đối với vàng của người tiêu dùng Việt Nam đạt 3 tấn trong quý 3/2021, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, nhu cầu tiêu dùng vàng được dự tính dựa trên các yếu tố bao gồm khối lượng đồ trang sức bằng vàng mà người tiêu dùng trong nước đã mua – ghi nhận đạt 1 tấn, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự như vậy, 2 tấn vàng miếng và tiền xu - một loại sản phẩm vàng vật chất được các nhà đầu tư cá nhân mua vào, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết: “Nhìn chung, nhu cầu vàng của người tiêu dùng trên toàn ASEAN đang bắt đầu tăng lên do việc nới lỏng các hạn chế trên nhiều thị trường được thực hiện. Tuy nhiên, mức tiêu thụ vẫn chưa thể quay trở lại như trước đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng những xu hướng này sẽ tiếp tục trong quý cuối của năm, khi vàng được xem là vật bảo vệ của cải và là tài sản trú ẩn an toàn.”

Sáng 30/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.782.76 USD/ounce, giảm gần 15 USD/ounce. Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc giảm mạnh 30 USD/ounce khi các dữ liệu liên quan đến lạm phát nóng lên, có thể thúc đẩy Mỹ tăng lãi suất trong thời gian tới, dòng tiền trên thị trường dồn vào USD, trái phiếu và chứng khoán Mỹ.

Trên thị trường tiền tệ, sáng 30/10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD ở mức 23.131 VND. Tại Ngân hàng Vietcombank (hội sở chính), giá USD được niêm yết mức 22.625 - 22.855 đồng/USD mua vào - bán ra.