Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm

TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) về việc đưa 8 doanh nghiệp ra khỏi danh sách các đơn vị được cấp phép đưa lao động sang Nhật làm việc, đồng thời đưa một số doanh nghiệp vào diện giám sát do có tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao.

TPO - Các đoàn tàu khách các tuyến TPHCM – Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng sẽ tiếp tục dừng khai thác thêm 20 ngày tới, do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam.

TPO - Big C Đồng Nai sẽ mở cửa hoạt dộng trở lại sau 8 ngày bị phong tỏa do có trường hợp F0 vào siêu thị mua sắm. Đây là quyết định kết thúc sớm phong tỏa sau khi các ngành chức năng đánh giá đảm bảo an toàn dịch bệnh.