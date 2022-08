Giá vàng 8 tháng đầu năm tăng 6,5% thêm 15 - 16 triệu đồng/ lượng

TPO - Thị trường vàng trong tháng 8/2022 giảm 0,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, bình quân 8 tháng đầu năm 2022, giá vàng vẫn tăng 6,5%. Tuy nhiên, việc nắm giữ vàng miếng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi chênh lệch giá mua vào - bán ra cao và giá trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 15-16 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 29/8, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 65,8 - 66,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 51,45 - 52,2 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 65,7 - 66,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường quốc tế, sáng 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.740 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank (23.550 đồng/USD), giá vàng thế giới khoảng 49,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá vàng thế giới. Tính đến cuối tháng 8/2022, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.787,59 USD/ounce, tăng 3,2% so với tháng 7/2022 do nhà đầu tư lo ngại lạm phát của Mỹ cao còn kéo dài và FED sẽ mạnh tay tăng thêm lãi suất trong thời gian tới nên tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 8/2022 giảm 0,9% so với tháng trước tuy nhiên vẫn tăng 5,87% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 6,5%.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 29/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.211 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 22.550 - 23.400 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 23.260 - 23.570 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Tổng cục Thống kê cho biết, đồng Đô la Mỹ trên thị trường thế giới chủ yếu giảm trong các ngày đầu tháng 8/2022 trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát tăng cao. Tính đến cuối tháng 8/2022, chỉ số đô la Mỹ trên thị trường quốc tế đạt mức 106,5 điểm, giảm 0,26 điểm so với tháng trước.

“Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.528 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2022 tăng 0,18% so với tháng trước và tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 0,37%”, Tổng cục Thống kê cho biết.