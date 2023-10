Giá trị sống bền vững chuẩn Singapore của cư dân The Canopy Residences

The Canopy Residences - phân khu đẳng cấp mới ra mắt tại “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City Hà Nội mang tới không gian sống chuẩn Singapore với chất sống xanh thời thượng cùng hệ sinh thái tiện ích hiện đại và năng động.

Nơi đáng sống nhất thế giới nhờ “chiến lược phủ xanh”

Theo bảng xếp hạng chỉ số các Thành phố Bền vững năm 2022 của Arcadis, Singapore đứng thứ 35 trên thế giới và thứ 4 ở Châu Á - Thái Bình Dương sau Tokyo, Seoul và Sydney. Trong bảng xếp hạng về các trụ cột sống chất lượng, gồm thước đo về phúc lợi xã hội, sự hài lòng của người dân, cuộc sống làm việc, cuộc sống đô thị, Singapore đứng thứ 5 trên toàn cầu sau Glasgow, Zurich, Copenhagen và Seoul.

Tầm nhìn chiến lược xanh đã biến Singapore trở thành quốc gia có chất lượng sống vượt trội, không chỉ đem lại sự hài lòng, sức khỏe, hạnh phúc cho cư dân mà còn khiến nơi này trở thành thỏi nam châm thu hút nhân tài toàn cầu.

Chất sống bền vững của quốc đảo xanh này chính là nguồn cảm hứng cho Vinhomes hợp tác cùng ADDP - đối tác kiến trúc hàng đầu thế giới để phát triển The Canopy Residences tại Vinhomes Smart City phía Tây Hà Nội. Với 37 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, đặc biệt là lĩnh vực kiến trúc xanh, ADDP luôn mang đến những công trình sáng tạo bền vững, bảo tồn tính toàn vẹn của môi trường tự nhiên, điển hình như tổ hợp Tree House tại Singapore đạt kỷ lục Guinness năm 2014 sở hữu “khu vườn thẳng đứng lớn nhất thế giới”. The Canopy Residences Vinhomes Smart City cũng không ngoại lệ. Dự án không chỉ đem đến tiêu chuẩn sống cao cấp hiện đại, mà còn mở ra không gian sống xanh thời thượng, nơi cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm sống tiện nghi giao thoa hài hòa và tinh tế.

Kiến tạo chuẩn sống xanh tại The Canopy Residences

The Canopy Residences áp dụng những tiêu chuẩn quy hoạch khắt khe từ thiết kế cảnh quan, môi trường sống đến bố trí hệ thống tiện ích nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống xanh bền vững của cư dân từ thanh lọc, nuôi dưỡng, tái tạo năng lượng đến vun đắp cảm xúc.

Dự án phủ rợp cây xanh từ góc hành lang đến các đường dạo thiền, suối spa, lounge nước, vườn trị liệu, vườn hương,… Không gian nội khu sở hữu nhiều vòm cửa rộng mở, giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên cùng các hệ thống bể bơi lớn nhỏ, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, “sạc pin” nạp năng lượng của cư dân.

Đặc biệt, gia chủ sống tại The Canopy Residences còn được thỏa mãn nhu cầu làm việc tiện nghi với các khu vực co-working chuyên biệt, thiết kế khoáng đạt, độc đáo và tràn đầy cảm hứng. Bên cạnh đó, nắm bắt được xu hướng tích hợp tổ ấm với các tiện ích vui chơi, giải trí, thư giãn của các cư dân trẻ, nơi đây bố trí dày đặc các khu vui chơi - thể dục thể thao trong và ngoài trời, bể bơi, đường dạo thiền… chỉ cách căn hộ vài bước chân.

Với sự đầu tư đẳng cấp, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thiết kế khắt khe từ ADDP, The Canopy Residences hiện hữu độc đáo như một “thiên đường xanh” độc bản phía Tây Hà Nội, đặc biệt thu hút các công dân quốc tế, toàn cầu - nhóm khách hàng luôn chú trọng và tìm kiếm những không gian xanh, bền vững để sinh sống và làm việc.

Nếu như nhà thiết kế Singapore ADDP “phủ xanh” The Canopy bằng lối thiết kế đưa thiên nhiên vào tòa căn hộ thì nhà phát triển Vinhomes chú trọng xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quỹ căn thông qua các tiện ích chung của khu đô thị thông minh Vinhomes Smart City.

Cư dân The Canopy Residences được hưởng lợi từ hệ tiện ích chung như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3 ha, công viên trung tâm với hồ trải cát trắng, nhà để xe nổi, khu vực thể thao, vui chơi, giải trí ngoài trời, các khu vực cảnh quan đa phong cách với mảng xanh trải dài,… Tất cả góp phần kiến tạo nên “The City of the future” – Thành phố của tương lai, đồng thời cũng là thành phố xanh bền vững cho cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu.