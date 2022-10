Giá đất Hà Nội có nơi tăng từ 10 triệu lên 200 triệu m2

TPO - Một số khu vực ở Hà Nôi có mức giá cho thuê nhà chung cư tăng khá mạnh, từ 14 - 16% so với quý trước, trong khi có nơi đất nền tăng từ 10 triệu đồng/m2 lên 200 triệu đồng/m2 theo thời gian.

Đất nền, chung cư cho thuê tăng giá mạnh

Báo cáo của Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong Quý III/2022 mặc dù mức độ quan tâm đến bất động sản tại thị trường Hà Nội giảm 3% so với Quý I/2022, nhưng nhu cầu tìm thuê bất động sản lại tăng 58%. Trong đó, chung cư cho thuê là loại hình dẫn đầu thị trường Hà Nội về mức độ quan tâm, tăng khoảng 13% so với quý trước.

Giá cho thuê căn hộ tăng đều ở các quận của Hà Nội, trong đó, giá cho thuê chung cư quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Hà Nội) tăng khá mạnh, từ 14 - 16% so với quý trước.

Đối với loại hình nhà phố, lợi suất cho thuê hiện nay đã hồi phục tốt, gần bằng mức lợi suất năm 2019 – thời kỳ trước đại dịch COVID -19. Cụ thể, năm 2019, lợi suất cho thuê nhà phố Hà Nội là 3,2%/năm và năm 2021 là 2,5%, nhưng trong 9 tháng đầu năm nay, bình quân lợi suất cho thuê nhà phố Hà Nội tăng trở lại, đạt 3%/năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu bất ổn. Biểu hiện là sự tốc độ tăng giá nhà, đất quá nhanh, trong đó tăng hơn 30% so với năm ngoái và hơn 50% so với 2019.

Lý giải vể việc này, ông Đính cho rằng, ở đâu phát triển hạ tầng, phát triển kinh tế, đầu tư thì ở đó sẽ tạo ra giá trị bất động sản. Minh chứng là khu vực Mỹ Đình, Linh Đàm của Hà Nội trước đây, đất nền chỉ có giá hơn 10 triệu đồng/m2 do đầu tư sơ sài nhưng hiện nay giá đã lên 200 triệu đồng/m2, tùy vị trí và nhiều yếu tố khác.

Thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp

Các chuyên gia bất động sản chỉ ra, nguyên nhân khiến giá thuê chung cư và giá đất ở Hà Nội tăng mạnh là vì quỹ đất dành cho nhà ở tại Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Cụ thể, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam. Do đó, ngày càng có nhiều người trong và ngoài nước lựa chọn đến đây làm nơi an cư và lạc nghiệp, dẫn đến phát sinh nhu cầu nhà ở, trong khi đó quỹ đất thì không thay đổi. Do đó, giá cho thuê và mua đất ở những khu vực trung tâm Hà Nội hiện tăng mạnh, và so với năm ngoái, giá cho thuê căn hộ trung bình tăng 1,5 – 6,5 triệu đồng/căn hộ/tháng.

Đồng thời, việc sở hữu nhà tại Hà Nội là điều không dễ dàng, bởi chi phí mua nhà, mua đất hay mua căn hộ chung cư phải từ vài tỷ đồng trở lên. Cho nên, nhiều người lựa chọn đi thuê chung cư để vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống và vừa phù hợp với túi tiền.

Ngoài ra, giá nguyên vật liệu leo thang cũng khiến giá cho thuê tăng. Theo thống kê, hiện giá thép trên thị trường cao hơn 45% so với cuối năm 2020. Giá xăng dầu tăng 30-40% so với năm trước. Các nguyên liệu đầu vào ngành xây dựng cũng liên tục đạt mức giá cao mới như: gạch xây dựng tăng 12%, xi- măng tăng 5-17%, cát – đá tăng từ 5-22%. Trong khi đó, đối với một dự án chung cư thì chi phí xây dựng chiếm khoảng 60% tổng chi phí. Cho nên khi giá vật liệu xây dựng tăng cao sẽ tác động tỷ lệ thuận đến giá bán căn hộ và giá cho thuê.

Đặc biệt, hiện các thủ tục liên quan đến pháp lý các dự án nhà ở còn tồn tại nhiều rắc rối và bất cập làm tốc độ triển khai các dự án bị hạn chế. Và thực tế là trong năm 2021 đến nay, số lượng dự án mới ra mắt thị trường Hà Nội không nhiều, chỉ bằng 1/5 các năm trước.

Nhìn chung, các chuyên gia nhận định, năm 2022 mới chỉ là sự khởi động sau đại dịch COVID -19, giá cho thuê căn hộ tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong 8 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội cao khoảng gấp đôi thậm chí gấp ba so với TP HCM, tùy từng phân khúc. Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá rao bán tăng từ 15% đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá rao bán chung cư bình dân, trung cấp và cao cấp ở TP.HCM tăng lần lượt là 3%, 5,5% và 8%.