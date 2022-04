Giá đất Củ Chi, Hóc Môn ồ ạt tăng

TP - Thông tin Củ Chi lên thành phố, huyện Hóc Môn lên quận cùng với việc TPHCM đã mời gọi đầu tư 55 dự án vào huyện Hóc Môn và Củ Chi khiến giá bất động sản nơi đây tăng mạnh nhưng nguy cơ nhiều rủi ro.

Ðất nào cũng tăng

Những ngày này, tại huyện Củ Chi và Hóc Môn của TPHCM đang rất nhộn nhịp với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Từ đất thổ cư, đất thổ cư xen lẫn đất nông nghiệp cho đến đất trồng cây lâu năm, đất lúa… đều được chào, bán một cách rầm rộ trước thông tin 2 địa phương này lên quận, thành phố và vừa mới tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

Theo chị Linh San (môi giới nhà đất tự do ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi), khoảng 2 tuần nay, giao dịch nhà đất tại Củ Chi khá sôi động. Phân khúc được quan tâm và tăng giá nhiều nhất là đất vườn, đất ở, diện tích trung bình 500 m2 và đất nằm ven sông Sài Gòn. Chị San cho biết, giá đất vườn chưa chuyển thành thổ cư đã lên 5 triệu đồng/m2, tăng 2-3 triệu đồng so với trước kia. Đất vườn lên được thổ cư hoặc bao gồm thổ cư, giá trung bình 10 triệu đồng/m2, tăng gấp đôi so với cuối năm 2021. Đất tại đường lớn giá trung bình trên dưới 15 triệu đồng/m2. Đất thổ cư diện tích nhỏ dưới 100 m2 giá trung bình 20 triệu đồng/m2. Đất dự án có giá 16-18 triệu đồng/m2.

Một môi giới tên Bình ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, người này dẫn chúng tôi ngoằn ngoèo qua những con đường đất nhỏ, xuyên cánh rừng keo rồi chỉ tay vào lô đất đã cắm sẵn cọc và nói: “Giá đất Củ Chi đang “sốt” lắm, anh mua lúc này thì còn có thể lướt sóng được chứ một thời gian nữa rất khó mua”. Đất được môi giới giới thiệu là đất trồng cây hằng năm, diện tích 500 m2 nhưng giá tới 1,7 tỷ đồng, nằm giáp ranh tỉnh Tây Ninh. Thấy chúng tôi do dự, Bình nói tiếp: “Giá đất Củ Chi bây giờ vẫn còn thấp hơn so với các vùng lân cận như Long An, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng… Làm gì ở đâu mà bây giờ đất còn giá 3-4 triệu đồng/m2 nữa anh. Anh nên tranh thủ chốt sớm chớ không mai mốt giá còn tăng nữa”.

Tại quán nước trên Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, chủ quán cho biết, mấy tuần gần đây, người đến Củ Chi mua đất nhiều quá. Bây giờ từ đất vườn, đến đất ruộng, đất trồng cây hằng năm hay lâu năm đều tính giá từng mét vuông chứ không tính mét ngang như trước nữa. “Nhưng họ rao vậy thôi chớ không ai bán đâu, đừng đi tìm mất công. Họ gỡ bảng rao bán đất hết rồi, để chờ mặt bằng giá mới”, chủ quán nước nói.

Trong khi đó, chị Thùy Trang (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, chị mua một lô đất ở Củ Chi từ cuối năm 2020 với giá 950 triệu đồng. Hồi đầu năm, chị bán được 1,3 tỷ đồng. Giờ lô đất này được đẩy lên 1,5 tỷ đồng và chưa có dấu hiệu dừng lại vì các lô xung quanh đã bán 1,6-1,8 tỷ đồng. Vừa rồi, chị Trang tìm mua được lô đất 500m2 ở xã An Nhơn Tây, Củ Chi với giá 1,7 tỷ đồng. Chị đặt cọc 200 triệu đồng nhưng sau đó chủ đất đã bán cho người khác với giá 2,5 tỷ đồng.

Không chỉ ở Củ Chi mà tình trạng sốt đất cũng xảy ra ở Hóc Môn. Dạo quanh nhiều xã ở huyện Hóc Môn, gặp nhiều môi giới để đặt vấn đề mua mảnh đất từ 50-80 m2 với giá tiền khoảng 2,5 tỷ đồng nhưng chúng tôi đều nhận được câu trả lời rằng, không thể mua được mảnh đất nào ở Hóc Môn vào thời điểm này với giá đó. Lý do, những khu đất có tuyến đường nhựa mới mở hiện đều đã tăng gấp đôi so với năm trước.

Theo đại diện chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi và Hóc Môn, dù thị trường thông tin giá đất ở Củ Chi, Hóc Môn tăng mạnh, giao dịch nhiều nhưng thực tế giao dịch thành công khá ít. Điều này tương tự như câu chuyện “sốt đất” ở Thủ Thiêm sau thương vụ đấu giá 4 lô “đất vàng”. Trên thực tế, thị trường bất động sản Thủ Thiêm ghi nhận hàng chục đợt tăng giá trong 2 năm qua. Trong đó có 2 đợt tăng mạnh nhất, một là khi TP.Thủ Đức được thành lập, hai là sau thương vụ đấu giá 4 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thế nhưng, thực tế là dù giá đang neo ở mức cao nhưng giao dịch lại rất hạn chế.

Coi chừng bị thổi giá

Diễn biến giao dịch đất đai những ngày vừa qua ở Củ Chi, Hóc Môn cũng tương tự như cơn sốt đất cách đây 5 năm khi thông tin các siêu dự án đô thị, đường ven sông được đề xuất đầu tư tại đây. Thời điểm đó, giá đất cũng được thổi “dựng đứng” sau thông tin Tập đoàn Tuần Châu đầu tư các dự án quy mô hàng tỷ USD tại Củ Chi. Sau đó, những dự án này không được chấp thuận và giá nhà đất tại đây lại trở về như cũ sau khi “cò” đất rút đi.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Kim Hoài, Tổng Giám đốc Phúc Điền Land cho biết, thông tin Củ Chi lên thành phố, huyện Hóc Môn lên quận cùng với việc TPHCM đã mời gọi đầu tư 55 dự án vào huyện Hóc Môn và Củ Chi với tổng vốn dự kiến hơn 12 tỷ USD khiến thị trường bất động sản nơi đây sôi động. Tuy nhiên, các dự án ở huyện Hóc Môn, Củ Chi chỉ là mới kêu gọi đầu tư, chưa có nhà đầu tư nào chính thức tham gia vào, cũng chưa có quy hoạch cụ thể nên chưa ai biết được khu vực nào sẽ là “tâm chấn” có thể tăng giá và gia tăng mãi lực. Như vậy, người mua đất lúc này có thể sẽ gặp rủi ro, nhất là những người đầu cơ, lướt sóng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cho biết, nhiều người đã lợi dụng thông tin từ các cuộc họp để trục lợi, nhất là đầu nậu, “cò” đất hay doanh nghiệp bất lương đã làm cho giá đất ở huyện Củ Chi, Hóc Môn loạn lên. “Người mua cần cân nhắc, bởi không phải khu vực nào cũng phù hợp quy hoạch. Nếu chọn đúng khu vực phát triển dân cư sẽ được lợi nhưng nếu gặp phải khu vực quy hoạch công viên cây xanh hay đường sá thì chắc chắn người mua lãnh đủ, còn cò hoặc đầu nậu hưởng lợi. Chúng tôi đã cảnh báo nhưng nhiều người vẫn làm liều, nhắm mắt mua đất giá cao rồi không bán được. Những người có ý định mua đất lúc này ở Củ Chi, Hóc Môn phải tỉnh táo, phải tìm hiểu kỹ, đừng để tiền mất tật mang”, ông Châu nói.