Giả danh công an lừa chạy án, nhận tiền trước cổng trụ sở công an

Nghi can xưng là công an có thể xử lý vụ việc được nhưng yêu cầu nạn nhân phải đưa 500 triệu đồng và hẹn đến khu vực trước cổng trụ sở công an để nhận tiền.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can Hứa Nghiệp Thắng (49 tuổi, ngụ Quận 10,TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu của Thắng, sáng 30-5, đọc tin tức qua báo chí biết Công an TP.Biên Hòa đang khám xét một số phòng khám đa khoa và thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, triệu tập một số người liên quan để điều tra, làm rõ hành vi làm giả các loại giấy tờ nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nên nảy ra ý lợi dụng vụ việc để lừa đảo. Tiếp đó, Thắng vào mạng xã hội tra cứu số điện thoại một phòng khám đang bị điều tra sau đó gọi điện cho chủ phòng khám này giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Biên Hòa đã tham gia đoàn kiểm tra phòng khám trên phải chi 500 triệu đồng để bảo lãnh cho các nhân viên đã bị triệu tập trước đó được thả ra và lấy lại máy móc, thiết bị đã bị thu giữ. Nghi can Hứa Nghiệp Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CA. Ngoài ra, Thắng đe dọa chủ phòng khám nếu không chi tiền thì sẽ bị tạm giữ ngay. Chủ phòng khám lo lắng tưởng thật nên đồng ý. Sáng 31-5, Thắng một mình đi xe máy từ TP.HCM đến trước trụ sở Công an TP.Biên Hòa lấy 500 triệu đồng của phòng khám trên. Sau khi giao chủ phòng khám thấy nghi ngờ bị lừa đảo nên gọi lại cho Thắng thì không liên lạc được, liền đến cơ quan công an trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, truy xét bắt giữ được Thắng khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Thắng khai khi nhận tiền về lại TP.HCM trả nợ cá độ bóng đá. Ngoài vụ việc trên, trước đó Thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác, nhưng không thành công. Link gốc: https://plo.vn/gia-danh-cong-an-lua-chay-an-nhan-tien-truoc-cong-tru-so-cong-an-post736411.html Theo plo.vn