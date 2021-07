Giá căn hộ chung cư Hà Nội ‘âm thầm’ tăng

TPO - Bất chấp những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID -19 cũng như xu hướng "chững" lại của thị trường bất động sản (BĐS), nhưng giá phân khúc căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn âm thầm tăng giá, thậm chí nhiều khu vực ven đô, vùng xa trung tâm giá tăng mạnh.

Giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng mạnh

Báo cáo thị trường tháng 4/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu mua bán căn hộ trong tháng này giảm 22% so với tháng 3, kéo theo đó lượng tin đăng rao bán cũng giảm 8% so với tháng trước. Mặc dù nhu cầu mua bán giảm nhưng giá rao bán trung bình của căn hộ chung cư ở Hà Nội trong tháng 4/2021 vẫn tăng 1% so với tháng 3 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020, ở mức 30 – 40 triệu đồng/m2.

Tháng 5, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư ở Hà Nội tăng 5% so với tháng 4 và được chia đều cho sản phẩm ở cả 3 phân khúc là cao cấp, trung cấp và bình dân. Giá rao bán căn hộ chung cư cũng âm thầm tăng theo, ở mức 42 – 45 triệu đồng/m2.

Điển hình là giá căn hộ ở một số dự án như Summit Building (216 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy) được rao bán với mức 45 – 62 triệu đồng/m2 mặc dù dự án mới hoàn thiện phần thô, chỉ là 1 tòa nhà hỗn hợp 35 tầng được chuyển đổi từ dự án xây dựng trụ sở văn phòng và trung tâm giới thiệu sản phẩm.

Tương tự, dự án The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy) cũng chỉ là một tòa nhà hỗn hợp nằm ở vị trí khiêm tốn ở rìa trung tâm thành phố nhưng vẫn được nhiều môi giới chào bán ở mức 41 – 54 triệu đồng/m2.

Không những nội đô, khu vực xa trung tâm mà hiện giá căn hộ chung cư ở vùng ven Hà Nội như dự án Swan Lake Onsen Residences thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cũng đang được rao bán ở mức 50 – 56 triệu đồng/m2; mức giá tương đương với mức giá một căn hộ hạng sang ở trung tâm Thủ đô.

Nguyên nhân khiến giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng

Lý giải về hiện tượng giá căn hộ chung cư âm thầm tăng giữa bối cảnh dịch COVID-19, các chuyên gia BĐS cho rằng, đây là quy luật cung cầu tất yếu. “Trong bối cảnh nguồn cung đang thiếu hụt, nhu cầu quá lớn, cộng thêm các yếu tố giá đất, giá vật liệu xây dựng tăng đã đẩy giá nhà lên là chuyện đương nhiên", vị này phân tích.

Theo thống kê của Savills, trong năm 2021, Hà Nội có khoảng 25.800 căn hộ từ 25 dự án mới và giai đoạn tiếp theo mở bán, tập trung chủ yếu ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai và huyện Gia Lâm. Trong khi đó, mỗi năm thủ đô và TPHCM phải cần tới gần 140.000 căn nhà (theo số liệu của batdongsan.com). Như vậy, nguồn cung hiện tại vô cùng thiếu hụt so với nhu cầu.

Bên cạnh đó, các chuyên gia lý giải rằng khách hàng đang có nhu cầu chuyển dịch từ đất nền sang căn hộ chung cư vì ngoài vấn đề dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại, thì bong bóng “sốt đất” hồi đầu năm khiến nhiều người cảm thấy bất an và chuyển sự quan tâm cũng như dòng tiền sang thị trường nhà ở.

Bởi từ trước đến nay căn hộ chung cư vẫn luôn là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm vì phục vụ chủ yếu nhu cầu thực. Giá chung cư có mức tăng ổn định, ở ngưỡng hợp lý, không bị thổi giá theo hạ tầng như đất nền.

Đồng thời, phân khúc căn hộ chung cư là thị trường vô cùng tiềm năng khi Việt Nam có tới gần 100 triệu dân đều có nhu cầu về nhà ở trong khi tỉ lệ đô thị hóa của nước ta vẫn còn rất thấp so với các quốc gia trong khu vực, cho nên cung không đủ cầu.

Phó Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, Nguyễn Văn Đính cho rằng phân khúc BĐS nhà ở phục vụ nhu cầu và kế hoạch sinh sống trong dài hạn của người dân nên không liên quan nhiều đến những sự kiện như bệnh dịch. Do đó thị trường chung cư ở nội đô Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh ít bị tác động và luôn có xu hướng tăng giá.

Tuy nhiên, trước thực trạng giá căn hộ chung cư Hà Nội liên tục tăng như hiện tại, nhiều nhà kinh doanh và khách hàng tỏ ra lo lắng bởi không biết mức giá sẽ còn leo thang đến đâu và giấc mơ mua nhà ở cũng nhiều người ngày càng xa.