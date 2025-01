Giá cà phê tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết

TPO - Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại nguồn cung gián đoạn khi Việt Nam - quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới - sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn là London và New York. Giá cà phê Robusta lập đỉnh mới, trong khi Arabica cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong nhiều tuần qua.

Ngày 23/1, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 5.426 USD/tấn, tăng 163 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao tháng 5/2025 ở mức 5.401 USD/tấn, tăng 184 USD/tấn so với hôm qua.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp, do lo ngại nguồn cung gián đoạn khi Việt Nam - quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới - sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2025 ở mức 341 cent/lb, tăng 14 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Giá giao tháng 5/2025 ở mức 337 cent/lb, tăng 14 cent/lb so với hôm qua.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), ngoài lo ngại về nguồn cung thì tỷ giá USD/BRL (BRL - tiền Brazil) cũng là nguyên nhân chính đẩy giá cà phê Robusta và Arabica bật tăng.

Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên nắm quyền nhưng sẽ không thực thi ngay các mức thuế quan nghiêm ngặt như dự đoán trước đó. Điều này đã khiến đồng BRL tăng giá, đồng USD giảm sâu.

Trong phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá (USD/BRL) ghi nhận mức giảm 0,64%. Chênh lệch tỷ giá thu hẹp có thể khiến nông dân tại Brazil hạn chế bán cà phê do thu về ít ngoại tệ hơn, làm giảm lượng cà phê xuất khẩu ra thế giới.

Tại thị trường trong nước, ngày 23/1, giá cà phê cũng tiếp đà tăng mạnh. Một số địa phương trọng điểm trồng cà phê đều ghi nhận mức tăng từ 2.000 - 2.200 đồng/kg. Hiện, giá thu mua cà phê dao động từ 121.500 đến 124.500 đồng/kg.

Bảng giá cà phê hôm nay 23/1 tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên và Miền Nam

Khu vực Giá hôm nay (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Đắk Lắk (Cư M’gar) 124.200 +2.200 Đắk Nông (Gia Nghĩa) 124.500 +2.000 Gia Lai (Chư Prông) 124.200 +2.200 Lâm Đồng (Di Linh) 123.500 +2.200

Giá cà phê trong nước tăng phi mã 3 ngày liên tiếp phản ánh sự sôi động của thị trường trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ tăng cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), hơn 70% diện tích cà phê trên cả nước đã thu hoạch xong và sẽ đạt khoảng 90% diện tích trước Tết Nguyên đán. Ngay từ đầu vụ, nhiều chuyên gia đã ước tính sản lượng sẽ sụt giảm từ 10 - 15% so với cùng kỳ niên vụ trước, nhưng đến thời điểm này có thể lạc quan sản lượng chỉ sụt giảm nhẹ khoảng 5%.

Giá cà phê trong nước được dự báo tiếp tục tăng nhẹ trong những ngày tới, đặc biệt là khi nguồn cung từ Việt Nam chậm lại do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung hạn chế.

Theo thống kế sơ bộ, chỉ trong 15 ngày đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 73.820 tấn cà phê nhân, thu về gần 400 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê tuy giảm tới 23% về lượng nhưng tăng mạnh 41% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.