Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu 19.110 tỷ đồng, niêm yết trên Hose năm 2022

Sau khi Gelex Group hoàn thành tái cấu trúc sở hữu vốn tại hai công ty con, GELEX Electric được xác định là công ty holdings đầu mối quản lý vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thiết bị điện, và quản trị, vận hành các nhà máy sản xuất điện.

Nỗ lực vượt đại dịch

Đối diện với đại dịch, các doanh nghiệp tại Việt Nam đứng trước cảnh khó khăn chưa từng có trong nhiều năm. Mặc dù vậy, 2021 vẫn được xem là năm có nhiều dấu ấn của Gelex Electric. Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty năm 2021 đạt 18.714 tỷ đồng, tăng 16.3% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 818 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với 2020, hoàn thành lần lượt 109,3% và 99,8% so với kế hoạch. Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Đặc biệt, cuối năm 2021, Gelex Electric đại chúng hóa thành công, thu hút được nguồn vốn từ các nhà đầu tư chiến lược, các quỹ tài chính và các nhà đầu tư đại chúng, làm cơ sở việc chào sàn UPCoM đầu năm 2022.

Với định hướng phát triển là sản xuất công nghiệp (chủ yếu là công nghiệp điện), năm 2021, GELEX Electric đã thực hiện mở rộng danh mục đầu tư khi nhận chuyển nhượng các công ty sở hữu các nhà máy phát điện (tổng công suất 210MW) để quản trị và vận hành. Đồng thời, tiếp tục triển khai đầu tư phát triển chiều sâu, hiện đại hóa hệ thống nhà máy, thiết bị, công nghệ… mảng thiết bị điện cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Thông qua kế hoạch niêm yết trên HOSE

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã trả lời chất vấn của cổ đông về việc nỗ lực đưa GELEX ELECTRIC niêm yết trên HOSE nhằm tiếp cận với kênh huy động vốn sôi động, hiệu quả từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo quy định tại điều 109 nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, một trong những điều kiện niêm yết cổ phiếu là đã giao dịch Upcom tối thiểu 2 năm – trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán ra công chúng. Do vậy, GELEX ELECTRIC sẽ thực hiện chào bán ra công chúng để đảm bảo điều kiện cho công tác niêm yết trên sàn giao dịch. Hiện đơn vị đang tích cực xúc tiến làm việc với tổ chức tư vấn phát hành, thời gian để hoàn thành các chu trình dự kiến trong quý 4/2022.

Đại hội Gelex Electric cũng thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất là 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 2.000 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 40%. Kế hoạch của Gelex Electric cho thấy đơn vị này sẽ sở hữu trực tiếp 51% cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh; Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh từ THIBIDI và dự kiến tăng tỷ lệ sở hữu tại đơn vị này lên tối đa 49%. Để có nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và các hoạt động đầu tư chiến lược khác của Công ty, đơn vị này dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Hạ tầng Gelex.