Gay cấn những màn đấu võ thuật của chiến sĩ Công an nhân dân

TPO - Tại bảng thi số 3, Hội thi quân sự, võ thuật có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an đang công tác tại 19 tỉnh thành tham gia. Đợt này, Công an tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đăng cai.

Ngày 26/5, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an khai mạc Bảng thi số 3, Hội thi Quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân (CAND) lần thứ 2, năm 2023.

Bảng thi số 3 quy tụ hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 19 đơn vị Công an tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đại học An ninh nhân dân, và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

19 đội tuyển tham gia thi các nội dung như: Phần thi võ thuật CAND (4 nội dung: kỹ thuật; chiến thuật; đồng diễn, phân thế bài Mai Hoa quyền 52 động tác và tình huống ứng dụng võ thuật CAND); Phần thi quân sự (2 nội dung vượt vật cản và bắn súng quân dụng).

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết, hội thi là hoạt động nhằm biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, động viên cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, nghiêm túc đánh giá, công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong CAND một số đơn vị địa phương vẫn còn những mặt hạn chế. Việc tổ chức hội thi góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là dịp để biểu dương lực lượng trực tiếp chiến đấu trong CAND; cơ hội đánh giá sự rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt của đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là kỹ thuật chiến đấu, võ thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí, vượt vật cản. Đồng thời góp phần để cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị địa phương có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao thể lực võ thuật và kỹ năng sử dụng vũ khí cũng như rèn luyện tác phong.

Phó Bí thư tỉnh ủy vui mừng vì bảng thi vòng loại số 3 của hội thi lần này được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an tỉnh nhà. Đây là vinh dự rất lớn đối với lực lượng Công an tỉnh. Lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công hội thi.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào thực hiện các nội dung gồm: võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, đồng diễn và phân thế bài Mai hoa quyền 52 động tác; vận động vượt vật cản và các bài bắn súng quân dụng.

Hội thi diễn ra đến ngày 28/5, tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk và Trường bắn của Lữ đoàn Đặc công 198.