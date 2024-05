Gặp Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026, Thái Lan mất hậu vệ nhập tịch quan trọng

TPO - Mickelson vừa dính chấn thương dây chằng đầu gối, khiến anh phải ngồi ngoài 2 tháng. Hậu vệ gốc Đan Mạch đã chấm dứt mùa giải từ đây và anh đang khiến Thái Lan lo lắng trước chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Mickelson bị đau trong trận Odense thua Lyngby (giải VĐQG Đan Mạch) và anh phải rời sân ở hiệp 1. Đây cũng là trận thua khiến CLB của anh tiến rất gần tới viễn cảnh rớt hạng.

Mickelson và đồng đội đã cách nhóm an toàn 3 điểm trong khi chỉ còn 2 vòng nữa. Họ đang thua kém đối thủ về chỉ số phụ nên tất cả những gì CLB này có thể làm là phải thắng cả 2 trận còn lại, đồng thời mong đối thủ của mình không thắng trận nào.

Không những đối diện với viễn cảnh xuống hạng, Mickelson còn mất cơ hội ra sân ở vòng loại World Cup 2026 bởi anh phải ngồi ngoài 2 tháng. Ngày 6/6, Thái Lan sẽ hành quân lên Thẩm Dương, thành phố gần biên giới Triều Tiên đấu Trung Quốc mà không có Mickelson đi cùng. 5 ngày sau, họ trở về nhà tiếp Singapore.

Đây là 2 trận đấu định đoạt thành bại của Thái Lan. Họ đang kém Trung Quốc 3 điểm nên chỉ có cửa thắng trên sân đối thủ, Thái Lan mới mở rộng cánh cửa đi tiếp.

Chấn thương dây chằng đầu gối của Nicholas Mickelson được coi là tin rất xấu với ĐT Thái Lan. Vì lúc này, không ai đủ sức thay thế anh ở vị trí hậu vệ cánh phải. Mickelson đã có một kỳ Asian Cup 2023 thành công. Anh công thủ toàn diện, giúp cánh phải đội nhà trở thành nơi phân phối bóng hiệu quả cho tuyến trên.

So với các hậu vệ phải khác đang thi đấu trong nước, Mickelson vượt trội về mọi mặt. Đó là lý do HLV Masatada Ishii rất lo lắng cho vị trí Mickelson để lại. Ông đang cân nhắc Tristan Do, Suphanan Burirat, Naruebodin Wirawatnodom nhưng đây chỉ là những cầu thủ trung bình, khó cáng đáng được vai trò của Mickelson, đặc biệt khi HLV Ishii yêu cầu các cầu thủ chạy cánh di chuyển rất nhiều.