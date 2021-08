Gặp tổ công tác đặc biệt, nhiều 'quái xế' quay đầu bỏ chạy

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, từ ngày 26/8, Công an quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai tổ công tác đặc biệt theo mô hình hoạt động như 6 tổ liên quân của Công an TP Hà Nội. Theo đó, tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người ra đường khu vực địa bàn quận một cách linh động.