Gần 10.000 tỷ đồng ‘rót’ vào loạt dự án ở Hải Phòng

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa trao chứng nhận đầu tư 3 dự án lĩnh vực nhà ở xã hội, sản xuất Cell Pin và khai thác tàu container với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 với tổng mức đầu tư từ 8000-10.000 tỷ đồng.

Xây nhà ở xã hội, sản xuất Cell Pin

Tại Hội nghị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa diễn ra, UBND TP Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, nổi bật nhất là Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên, 142 Lê Lai (quận Ngô Quyền) do Công ty cổ phần Thái - Holding làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.

Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội để bán (tối đa 80%) và cho thuê (tối thiểu 20%) nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của thành phố và Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn.

Thứ hai là Dự án nghiên cứu, phát triển và sản xuất Cell Pin 1 do Công ty CP Giải pháp năng lượng VinES làm chủ đầu tư với mức vốn gần 3.300 tỷ đồng. Dự án này sẽ triển khai sản xuất pin, ắc quy tại nhà xưởng thuê tại Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, thuộc địa phận huyện Cát Hải, huyện Cát Hải.

Dự kiến, nhà xưởng rộng 27.000m2 nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, sản phẩm dịch vụ cung cấp là Cell Pin và các linh phụ kiện đi kèm, có công suất thiết kế 2,2 GWh/năm.

Thứ ba là Dự án khai thác tàu container do Zim Integrated shipping services Ltd., (Isarel) và Công ty cổ phần Xếp dỡ Hải An làm chủ đầu tư, với tổng vốn 1.383 tỷ đồng. Dự án hình thành với mục tiêu cung cấp các loại hình dịch vụ vận tải biển, dự kiến vận hành, khai thác từ quý IV/2023.

Nghiên cứu xây Khu công nghiệp Tràng Duệ 3

Ngoài việc trao đăng ký đầu tư 3 dự án trên, TP Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 với Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.

Hai bên xác định việc hợp tác thực hiện dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 8000-10.000 tỷ đồng tại huyện An Lão là nhiệm vụ chiến lược, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được triển khai sẽ thu hút các dự án trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, đặc biệt là các dự án lớn như LG và vệ tinh của LG.

Về hạ tầng, Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được xây dựng hệ thống cấp điện tốt, hệ thống cấp nước sạch từ 2 nguồn, công suất hơn 20.000m3, nhà máy xử lý nước thải với công suất 13.800m3; đảm bảo cung cấp các điều kiện hạ tầng cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp. Đường trục chính của khu công nghiệp đảm bảo được 6 làn xe giúp phương tiện lưu thông ổn định và thuận lợi cho người lao động.

Hiện nay, Khu công nghiệp Tràng Duệ có tổng quy mô 1.088 ha. Trong đó, giai đoạn I và II là 401 ha, đã được lấp đầy toàn bộ với 88 dự án, 85% là các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có quy mô 687 ha.

Tại Hải Phòng, Tập đoàn LG đã đầu tư 7 dự án (tổ hợp các dự án của Tập đoàn LG và các doanh nghiệp phụ trợ) tại Khu công nghiệp Tràng Duệ với mục tiêu sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thiết bị nghe nhìn, di động, gia dụng và điện lạnh.

Tổng vốn đầu của các dự án thuộc Tổ hợp LG đạt 7,24 tỷ USD, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; chiếm 37,13% tổng vốn đầu tư FDI tại địa phương.

Việc triển khai dự án tại Hải Phòng của LG đã hình thành mạng lưới các dự án vệ tinh, sản xuất phụ trợ với hơn 50 doanh nghiệp đầu tư tại Khu công nghiệp Tràng Duệ có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD.