Gần 1.000 lái xe ở Nghệ An được khám sức khỏe định kỳ

Sáng 21/3, tại bến xe phía Đông, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Thái An tổ chức khám sức khỏe định kỳ và việc sử dụng chất ma túy đối với lái xe trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Quy trình khám gồm các bước: kiểm tra thị lực, tim mạch, huyết áp, tai, mũi, họng, da liễu, răng, hàm, mặt... và bắt buộc xét nghiệm ma túy.

Anh Dương Quốc Dũng (33 tuổi, lái xe công ty Tân Khoa Thịnh) chia sẻ: “Tôi thấy việc khám sức khỏe định kỳ như thế này rất có ý nghĩa và thiết thực. Các lái xe được kiểm tra sức khỏe tổng thể để biết tình hình sức khỏe của mình, đảm bảo điều kiện sức khỏe để lái xe an toàn”.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Trưởng phòng Quản lý Vận tải - Sở GTVT Nghệ An cho biết: “Thực hiện quy định của Bộ GTVT, hàng năm Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các lái xe. Tuy nhiên năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không tổ chức khám sức khỏe cho các lái xe. Năm nay, Sở tổ chức khám theo nhóm nhỏ, chia làm 4 ngày với tổng số 942 lái xe, đảm bảo linh hoạt an toàn trong phòng chống dịch”.

Theo ông Thắng, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe nhằm quản lý tốt sức khỏe lái xe, đảm bảo vận hành lái xe an toàn khi lưu thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải. Công tác khám sức khỏe nghiêm túc sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông khi người lái xe đủ sức khỏe, tầm soát được lái xe dương tính với ma túy.

“Sau khi có kết quả khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải kiên quyết không cho phép những lái xe không đủ điều kiện sức khỏe được phép điều khiển phương tiện, báo cáo Sở GTVT”, ông Thắng nhấn mạnh.