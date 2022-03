FLC bị phạt gần nửa tỷ đồng do vi phạm công bố thông tin

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn FLC. Tổng mức phạt tiền lên tới 495 triệu đồng.

Trong đó, FLC bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (hệ thống IDS Plus) và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) đối với 34 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về giao dịch với bên liên quan trong giai đoạn từ 24/3/2020 đến 13/5/2021; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống IDS Plus và trang thông tin điện tử của HSX các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng, hợp nhất năm 2019 kiểm toán và giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất bán niên 2020 soát xét và Giải trình chênh lệch kết quả sản xuất kinh doanh; BCTC riêng, hợp nhất quý 3/2020; Báo cáo về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Thành Vinh ngày 28/07/2020; Nghị quyết HĐQT số 49/2020/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/8/2020 bổ nhiệm bà Lê Thị Trúc Quỳnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc; Nghị quyết HĐQT số 06B/2021/NQ-HĐQT-FLC ngày 19/01/2021 về việc thông qua việc góp vốn và thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại CTCP Hàng không Tre Việt);

Tập đoàn FLC tiếp tục chịu phạt 200 triệu đồng và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin. Cụ thể, theo BCTC năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, Công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, Công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan; Công ty công bố thông tin sai lệch số liệu BCTC bán niên năm 2021 soát xét, cụ thể BCTC này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác (chênh lệch 70,13 tỷ đồng do Công ty góp vốn bằng quyền tài sản là khách sạn Grand Sầm Sơn và CTCP Hàng không Tre Việt) theo quy định).

Tiếp theo, FLC còn bị phạt 70 triệu đồng cũng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cuối cùng, FLC bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.