FIFA công bố đề cử giải The Best 2023: Tranh cãi Lionel Messi

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách đề cử giải The Best 2023 dành cho các cầu thủ nam. Trong đó, sự xuất hiện của Lionel Messi gây tranh cãi lớn.

Năm ngoái, The Best được lùi đến cuối năm vì World Cup 2022 ở Qatar. Cho dù gây thất vọng trong nửa đầu năm ở PSG, nhưng Messi vẫn đoạt giải thưởng cao quý này sau khi giúp Argentina vô địch World Cup.

Tuy nhiên, việc Messi tiếp tục lọt vào danh sách đề của The Best 2023 gây ra tranh cãi lớn. Lý do vì FIFA nêu tiêu chí lựa chọn 12 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dựa trên thành tích của họ từ ngày 19/12/2022 đến ngày 20/8/2023, tương đương với từ sau World Cup 2022 đến hết các giải đấu lớn ở mùa hè 2023.

Trong khoảng thời gian này, Messi thi đấu không tốt. Ở nửa cuối mùa giải 2022/2023, Messi chỉ ghi 9 bàn, kiến tạo 6 lần cho PSG ở Ligue 1. Tại Champions League, anh im tiếng trong cả 2 trận đấu với Bayern Munich ở vòng 1/8, góp phần khiến PSG bị loại sớm. CLB Pháp chỉ giành duy nhất Ligue 1 trong khi trắng tay ở các đấu trường quốc nội khác. Đây bị xem là kết quả không tốt so với sức mạnh vượt trội của họ.

Sau khi PSG, Messi chuyển đến Inter Miami và thi đấu bùng nổ tại Leagues Cup 2023. Tiền đạo 36 tuổi người Argentina ghi bàn 7 trận liên tiếp, góp công lớn giúp Inter Miami giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, giới mộ điệu xem giải đấu ở Mỹ chỉ là nơi cho các cầu thủ “dưỡng già” và không thể lấy thành tích tại đây so sánh với các giải đấu hàng đầu thế giới.

Cần biết rằng trong khi Messi được đề cử thì Cristiano Ronaldo lại bị gạch tên. Ronaldo chuyển sang Saudi Arabia thi đấu từ đầu năm 2023 và lập tức trở thành tiền đạo số 1 tại đây. Tính đến hiện tại, Ronaldo đã ghi tổng cộng 26 bàn sau 30 trận cho Al Nassr. Ngoài ra, CR7 cũng có 5 bàn sau 5 trận đấu cho tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2023.

Trở lại với The Best 2023, 11 cái tên được đề cử còn lại đều xứng đáng, bao gồm Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Julian Alvarez, Kevin de Bruyne và Erling Haaland của Man City, Khvicha Kvaratskhelia và Victor Osimhen của Napoli, Marcelo Brozovic của Inter Milan, Declan Rice của West Ham và Kylian Mbappe của PSG.

Man City là CLB có nhiều đề cử nhất (6 người). Đây là điều dễ hiểu khi họ giành cú ăn 3 Premier Leauge, FA Cup và Champions League ở mùa giải trước. Trong khi đó, các đại gia như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich đều không có ngôi sao nào góp mặt.