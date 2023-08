FEPV Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023”

“ Chân thành, Cần cù, Tiết kiệm, Thận trọng và Đổi mới” là triết lý kinh doanh của Far Eastern Group. Toàn thể CB – CNV của Far Eastern Polytex Việt Nam đã được chia sẻ ngay từ những ngày đầu tiên gia nhập và luôn kiên trì với phương châm này trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các sản phẩm của công ty mẹ Far Eastern New Century (FENC) của chúng tôi bao gồm các lĩnh vực từ thượng nguồn đến hạ nguồn của chuỗi cung ứng như hóa dầu, sợi tổng hợp polyester, quần áo, thực phẩm, nhà ở và giao thông vận tải. FENC có chuỗi cấu trúc sản xuất và tiếp thị một cửa, từ nguyên liệu thô, sản xuất đến bán hàng, phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của cơ chế liên kết chuỗi cung ứng theo chiều dọc. Far Easter Polytex là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các sản phẩm về sợi hóa học, hạt nhựa tái sinh và các màng bọc PET. Sản phẩm của chúng tôi được ghi nhận đứng hàng đầu Thế giới đối với Sợi Tái chế, là nhà cung cấp polyester tái chế thân thiện với môi trường r-PET lớn thứ hai thế giới, lớn thứ ba về Hạt polyester rắn PET và nhà cung cấp màng polyester lớn nhất châu Á. Quy trình quản lý và sản xuất của chúng tôi nhiều năm đạt chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.

Vượt qua quá trình đánh giá gắt gao, Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) đã được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023. Để đạt được danh hiệu danh giá này, toàn thể CB – CNV của FEPV đã nổ lực và cố gắng không ngừng nghỉ từ khi thành lập năm 2015 đến nay.

Là một doanh nghiệp mới thành lập cách đây không lâu nhưng FEPV luôn phát triển song hành, không chỉ về các sản phẩm của công ty mà phát triển cả về con người. Đối với chúng tôi, con người là trung tâm của sự phát triển bền vững. Chúng tôi coi trọng việc phát triển nhân tài và đào tạo toàn diện nhằm nâng cao năng lực chuyên môn ở mọi giai đoạn, chú trọng vào các lớp đào tạo cho CB – CNV trong công ty nhằm bắt kịp xu thế và giữ chân nhân tài. Với độ tuổi trung bình của CB – CNV dưới 30, chúng tôi hướng đến phát triển đội ngũ kế thừa cho những vị trí quản lý quan trọng, hướng đến sự phát triển năng động nhưng vẫn duy trì các giá trị truyền thống vốn có.

Chúng tôi luôn quan tâm đến đời sống an sinh của CB – CNV với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp và có các hoạt động nội bộ sôi nổi gắn kết CB – CNV trong công ty nhằm xây dựng một môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Trong năm 2023, nhằm thực hiện chính sách phát triển năng lượng tái tạo, giảm thiểu các-bon của Việt Nam, hướng đến mục tiêu lớn là mức phát thải ròng bằng “không”, đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện cho quy mô đầu tư ngày càng được mở rộng, Polytex dự kiến triển khai xây dựng nhà máy điện sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, chú trọng trong việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Năm 2022 và 2023, FEPV cùng kết hợp với Aeon Mall tổ chức sự kiện Eco Day. Sự kiện nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư thông qua việc thu gom và tái chế rác thải nhựa. Đây cũng là một phần trong các chương trình ESG của chúng tôi, điều này cho thấy chúng tôi quan tâm đến các tác động đối với môi trường, chúng tôi khuyến khích người dân địa phương tái chế chai nhựa PET để nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Trong quá trình phấn đấu phát triển bền vững, chúng tôi ý thức về tầm quan trọng của việc cùng đồng hành và gìn giữ các giá trị cộng đồng qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, tài trợ các chương trình học bổng, đồng thời, phối hợp với các trường Cao đẳng, Đại học trong khu vực tổ chức hội chợ việc làm, tạo cơ hội việc làm cho những sinh viên trẻ.

Chúng tôi xây dựng các chiến lược trong hoạt động tuyển dụng nhằm thu hút và giữ chân nhân tài gia nhập ngôi nhà chung FEPV. Nhiều năm qua, chúng tôi tổ chức các chương trình tham quan thực tế nhà máy dành cho các bạn sinh viên của các trường Cao đẳng, Đại học cũng như là thực tập sinh nhằm giúp cho các bạn khi còn đang ngồi ghế giảng đường hiểu rõ được ngành nghề mình đang theo học, làm quen với doanh nghiệp từ khi còn rất sớm giúp các bạn tiếp cận vào doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất về: Thông tin công ty, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chế độ phúc lợi và cơ hội việc làm của sinh viên sau khi ra trường.

Tất cả những thành tựu đạt được và những cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi là minh chứng cho sứ mệnh chung là luôn duy trì và cam kết cùng tầm nhìn của công ty: “Với tư duy đổi mới, công nghệ vượt trội và kỹ năng quản lý xuất sắc, chúng tôi đặt mục tiêu dẫn đầu ngành công nghiệp polyester nhằm mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng nơi chúng tôi phục vụ.”