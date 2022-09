Fansipan tên "Hủa Xi Pan" có nghĩa là gì?

icon Trà Vinh

icon Sóc Trăng

icon Bạc Liêu

Câu trả lời đúng là đáp án B: Tỉnh Sóc Trăng nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách TP HCM 231 km, cách TP Cần Thơ 62 km. Phía Bắc và Tây Bắc tỉnh giáp Hậu Giang, phía Tây Nam giáp Bạc Liêu, phía Đông giáp Trà Vinh, phía Đông Nam giáp biển Đông. Theo các nhà nghiên cứu, tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi"; Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm Srok Kh'leang là "Sốc - Kha - Lang" rồi sau đó đọc thành Sóc Trăng. Dưới triều Minh Mạng, Sóc Trăng được đổi tên thành Nguyệt Giang tỉnh, do chữ Sóc biến thành chữ Sông, Trăng thành Nguyệt. Sóc Trăng rộng hơn 3.311 km2, dân số hơn 1,2 triệu người. Sóc Trăng có bờ biển dài 72 km với ba cửa sông lớn Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh.