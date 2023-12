EVNSPC tri ân khách hàng: Hướng đến những hoạt động hiệu quả, thiết thực

Với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, tháng tri ân khách hàng năm 2023 do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thực hiện đã và đang diễn ra trên toàn địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam.

Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2023) và là năm thứ 9 liên tiếp EVNSPC triển khai Tháng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, gắn liền với đời sống khách hàng sử dụng điện, nhu cầu của xã hội.

Hướng về người nghèo, vùng sâu, vùng xa

Tháng tri ân khách hàng năm 2023 đã được triển khai đồng bộ tại tất cả 21 tỉnh thành khu vực phía Nam với nhiều hoạt động nhằm tri ân khách hàng, đặc biệt hướng về những vùng sâu, vùng xa với những khách hàng thuộc diện nghèo, gia đình chính sách gặp nhiều khó khăn.

Tại Tây Ninh, lực lượng đoàn viên Công ty Điện lực Tây Ninh đã ra quân sửa chữa đường dây sau công tơ mất an toàn miễn phí cho 69 hộ dân thuộc diện chính sách trên địa bàn các xã Trường Tây, Trường Đông, Trường Hòa của thị xã Hòa Thành với tổng kinh phí 46,15 triệu đồng; Kéo dây hạ áp, di dời công tơ và khách hàng mất an toàn cho 11 hộ dân tại ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên với tổng kinh phí vật tư, thiết bị gần 50 triệu đồng; sửa chữa điện cho 15 khách hàng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách xã Hảo Đước và Long Vĩnh huyện Châu Thành với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Đoàn Thanh niên công ty cũng trao nhà Đại đoàn kết cho một hộ cận nghèo tại ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu với tổng giá trị 70 triệu đồng.

Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ sửa chữa điện, lắp bóng đèn mới hoàn toàn miễn phí, tổng chi phí thực hiện là 30 triệu đồng cho 36 hộ dân nghèo tại xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc. Cùng thời gian này đã tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm", sự kiện thu hút gần 26.000 học sinh tham gia, với tổng giá trị giải thưởng hơn 103 triệu đồng.

Tại Bình Dương, Điện lực Bến Cát cũng đã tổ chức tổng kết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện năm 2023” và trao thưởng cho các hộ gia đình có thành tích trong việc tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn thị xã. Điện lực Thủ Dầu Một phối hợp với Trường tiểu học Tân An tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Tiết kiệm điện trường học năm 2023” nhằm phổ biến tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tặng quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Vạn trái tim – Một tấm lòng

Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống" CBCNV Điện lực Cần Giuộc (Công ty Điện lực Long An) đã hiến 5.250ml máu cho cộng đồng. Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM (HEPC) và Hội chữ thập đỏ TPHCM tổ chức thành công ngày hội hiến máu nhân đạo với sự tham gia tích cực của hơn 100 lượt CBCNV và đông đảo sinh viên trong trường.

Riêng tại tại Cơ quan EVNSPC, sáng ngày 5/12, Đoàn thanh niên EVNSPC phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức hiến máu với gần 150 người tham gia. Cùng ngày, Công ty Điện lực Ninh Thuận cũng đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức cho CBCNV trong công ty hiến máu.

Sau hai ngày triển khai Tuần lễ hồng 2023, đã có gần 1.100 lượt CBCNV của 17 đơn vị thuộc EVNSPC tham gia hiến máu nhân đạo. Việc hiến máu sẽ được tiếp tục triển khai trong tháng 12/2023 và sang tháng 1/2024.

Nối dài hoạt động tri ân

Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay sẽ chủ yếu diễn ra trong tháng 11 và 12/2023 thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và một số hoạt động an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động tri ân vẫn tiếp tục diễn ra trong tháng 1/2024, tùy theo tình hình thực tế tại các địa phương.

Các hoạt động tạo được gắn kết, hiệu quả thiết thực với khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung cao việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng vào dịp lễ, Tết. Tổ chức các hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong cùng thời gian này, các đơn vị thành viên trong EVNSPC sẽ tổ chức triển khai một số hoạt động an sinh xã hội cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình ở mỗi địa phương. Tổ chức triển khai chương trình thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai các chương trình Thắp sáng đường quê trên địa bàn, hiến máu nhân đạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ các hộ nghèo, chính sách thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm điện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng do EVNSPC và các đơn vị đang phụng dưỡng.