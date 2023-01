EVNNPC tặng 1.000 suất quà ‘Tết vì người nghèo’ cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi, hộ nghèo

Sáng 3/1/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tặng 1.000 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, đến các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, người tàn tật, người già không nơi nương tựa… trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Tết vì người nghèo trên cả nước cũng như góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, thực hiện tinh thần tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách” của người Việt;

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC, ông Nguyễn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPC, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cùng Đoàn công tác EVNNPC đã trao 500 triệu đồng cho Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Ông Lã Thanh Tân - Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã nhận số tiền trên để trao tặng đến các đối tượng trên địa bàn thành phố.

“Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng, tổng công ty luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, trong đó, công tác an sinh xã hội là một trong những việc làm mà Tổng công ty đã thực hiện thường xuyên trong nhiều năm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng với cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, những hoàn cảnh và số phận thiếu may mắn trong cuộc sống sẽ “không ai bị bỏ lại phía sau” bởi những chương trình an sinh xã hội, tặng quà Tết đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn, thiết thực này”, ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV EVNNPC chia sẻ tại.

Ông Lã Thanh Tân cho biết, 1.000 suất quà có tổng trị giá 500 triệu đồng do tấm lòng hảo tâm của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao tặng sẽ được trao đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng ưu tiên là các gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV, nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, người tàn tật, người già không nơi nương tựa… trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong dịp Tết Quý Mão năm 2023.

Cũng trong buổi sáng ngày 3/1/2023, đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã đến Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, Trường Lao động - Xã hội Thanh Xuân, Làng Trẻ em SOS Hải Phòng để trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa đến các em nhỏ mồ côi, bệnh tật đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây.