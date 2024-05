EVNHANOI khuyến cáo sử dụng điện an toàn sau vụ hỏa hoạn tại Cầu Giấy

Việc sử dụng điện không đúng cách là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của con người.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây chập cháy điện như: Quá tải hệ thống điện khi sử dụng dây dẫn có tiết diện không phù hợp; Không lắp đặt thiết bị bảo vệ; Mối nối, điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chạm chập gây sự cố cháy nổ;… Trên thực tế, không phải lúc nào người dân cũng nhớ tắt nguồn thiết bị điện để đảm bảo an toàn điện, cũng như an toàn phòng chống cháy nổ.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng thiết bị điện, chúng ta cần phải lưu ý đến quy trình an toàn điện. Thường xuyên kiểm tra đường dây, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ điện như: cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm và các thiết bị sử dụng điện trong nhà. Đặc biệt, phải ngắt hẳn nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng để đề phòng cháy nổ, chập điện.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do sự cố hệ thống, thiết bị điện, ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng chống cháy nổ của người dân vẫn là biện pháp phòng ngừa tốt nhất. Do vậy, mỗi người cần chủ động tìm hiểu, trang bị kiến thức, loại trừ các sơ xuất bất cẩn trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hàng ngày để không xảy ra những vụ việc cháy nổ đáng tiếc.

Khi phát hiện sự cố về điện gây ra cháy nổ, cần thông báo ngay cho cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc Tổng đài EVNHANOI 19001288 (phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.

Dưới đây là một số khuyến cáo phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện để người dân tham khảo.