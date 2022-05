EVNGENCO3 đảm bảo sản xuất, cung ứng điện dịp lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo cung cấp điện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, các đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã triển khai nhiều phương án sản xuất an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống điện quốc gia.

Trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, sản lượng điện của các đơn vị trực thuộc EVNGENCO3 làNhiệt điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương và Thủy điện Buôn Kuốp đạt trên 233,7 triệu kWh. Trong đó, sản lượng của các nhà máy nhiệt điện chiếm khoảng 90%, cao điểm trong ngày 03/5 sản xuất đạt trên 76,2 triệu kWh điện.

Các nhà máy đã vận hành an toàn, liên tục và đáp ứng đúng theo yêu cầu điều độ, phương án chào giá thị trường điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, không có sự cố làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho người dân nghỉ lễ. Công tác môi trường của nhà máy luôn được đảm bảo.

Điểm sáng phát điện

Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện đang quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4) với 13 tổ máy phát điện, tổng công suất là 2.540MW. Kể từ khi đi vào hoạt động đến ngày 30/4 vừa qua, sản lượng điện lũy kế của Công ty đạt được hơn 316 tỷ kWh.

Nhận thức tầm quan trọng của việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu cho nhân dân trong dịp lễ, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tăng cường chuẩn bị, tập trung cao nhất công tác sản xuất, đảm bảo các tổ máy khả dụng, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; dự phòng đầy đủ nhiên liệu, vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc. Công ty bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ.

Tại Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đang quản lý vận hành 2 nhà máy là Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 với 2 tổ máy có tổng công suất 1.244 MW và Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 với công suất 42.65 MWp. Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, tính đến dịp lễ 30/4 và 1/5, sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đạt 50 tỷ kWh. Đây là kết quả của hoạt động thi đua lao động sản xuất của Công ty góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và khu vực Miền Nam riêng.

Để chủ động thực hiện kế hoạch vận hành trong những ngày đầu quý II/2022, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để vừa sản xuất an toàn, vừa chống dịch hiệu quả. Trong đó, trọng tâm được Công ty xác định là phải triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung chỉ đạo của Tổng công ty và địa phương về việc thích ứng, linh hoạt, hiệu quả với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn mới, thúc đẩy các giải pháp cung ứng đủ nhiên liệu, nguyên liệu cho sản xuất điện. Đồng thời lập kế hoạch đảm bảo phương án phòng chống dịch nếu có xảy ra tình huống, diễn biến bất thường trong khu vực sản xuất.

Sẵn sàng trước mọi tình huống

Ngoài lực lượng trực vận hành đảm bảo sản xuất tại tất cả các nhà máy, các đơn vị thuộc EVNGENCO3 còn bố trí lãnh đạo, phân công cán bộ kỹ thuật ứng trực 24/24h trong dịp lễ để tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Các đơn vị cũng tập trung đảm bảm công tác tuần tra của lực lượng bảo vệ, tự vệ tại các khu vực sản xuất và các vị trí trọng yếu; đảm bảo hệ thống chiếu sáng an ninh, hệ thống camera hoạt động ổn định. Song song đó, các đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan… triển khai tăng cường lực lượng bảo vệ, tự vệ, thanh niên xung kích ứng trực trước, trong và sau các ngày lễ.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, các đơn vị thuộc EVNGENCO3 luôn tuân thủ, duy trì thực hiện tốt các qui định, biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, duy trì ổn định sản xuất 24/24h, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, phấn đấuđạt được mục tiêu kép trong sản xuất.

Cùng với việc duy trì sản xuất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã lên kế hoạch và thực hiện hoàn tất công tác sửa chữa bảo dưỡng theo RCM tổ máy H1 và H2-Buôn Kuốp, H2-Buôn Tua Srah, H2-Srêpốk 3. Công ty tiến hành rà soát, kiểm tra, củng cố và xử lý những tồn tại của thiết bị, công trình, các phương tiện phòng chống cháy nổ. Tổ chức ứng trực xử lý sự cố, chuẩn bị các vật tư, thiết bị dự phòng, các phương tiện giao thông và thông tin liên lạc trước thời gian nghỉ lễ. Tổ chức duy trì các ca trực vận hành 24/24h tại các nhà máy trong thời gian dịp lễ nhằm theo dõi tình trạng vận hành thiết bị, đáp ứng mọi yêu cầu về huy động các tổ máy của 3 nhà máy theo phương thức của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.