EVNGENCO2 - 10 năm Thắp sáng niềm tin

TP - Ngày 1/1/2013, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) chính thức đi vào hoạt động với 12 đơn vị thành viên trải dài từ Bắc đến Nam. Bước ngoặt lịch sử này đặt lên vai EVNGENCO2 trọng trách phải trở thành một Tổng công ty Phát điện lớn, có uy tín và trách nhiệm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với xã hội, với đất nước, góp phần xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh lành mạnh.

Mùa xuân này, EVNGENCO2 đã tròn “10 tuổi” thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước” và hành trình “Thắp sáng niềm tin”.

Nỗ lực tạo ra bứt phá

Mặc dù phải đối mặt với muôn vàn thử thách do nhu cầu sử dụng điện không ngừng tăng, trong khi thời tiết bất lợi với khô hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước tại các hồ thủy điện, thiên tai, bão lũ bất thường, thiếu than, giá nguyên liệu đầu vào của sản xuất điện tăng cao… nhưng “người lính” ngành Điện của EVNGENCO2 vẫn không ngừng cống hiến vì sự nghiệp Thắp sáng niềm tin, vươn tới những đỉnh cao mới. Khi sức mạnh quy về một mối, kích thích sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của từng thành viên dưới mái nhà chung. Từ năm 2014 đến năm 2018, 11 tổ máy của các nhà Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng II; Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4; Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I; Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn; Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 đi vào vận hành thương mại, tăng quy mô công suất thêm 1.446 MW, đánh dấu sự lớn mạnh của EVNGENCO2.

Đến nay công suất đặt trong toàn EVNGENCO2 đạt 4.461 MW, tăng xấp xỉ 1,5 lần so với năm 2013 và dự kiến tiếp tục tăng lên vào các năm tiếp theo khi các công trình nhà máy điện mới được đưa vào như Điện gió, Điện mặt trời trên lòng hồ và các dự án mở rộng Thủy điện. Tổng sản lượng điện sản xuất của EVNGENCO2 trong 10 năm hoạt động là 162 tỷ kWh, bình quân tăng 27% so với lúc mới thành lập, đóng góp lớn vào việc cung ứng điện năng và đảm bảo an toàn an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, vào tháng 7/2021, chính thức chuyển Công ty mẹ EVNGENCO2 từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần, trở thành doanh nghiệp nhà nước đầu tiên và duy nhất thực hiện theo Nghị định 126 và Nghị định 140 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kể từ khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập đến nay. Bước ngoặt này mở ra “chân trời mới” để doanh nghiệp chuyển mình mạnh mẽ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng từng có lời khen dành cho EVNGENCO2 trong chuyến công tác tại Cần Thơ vào tháng 6/2022: “Tôi hoan nghênh Tổng công ty Phát điện 2 có 2 việc làm tốt, một là đã làm cổ phần hóa; cái thứ 2 là sau khi cổ phần hóa các đồng chí đã kinh doanh có lãi - rất là hoan nghênh”.

Khơi đúng mạch phát triển, sau khi cổ phần hóa, năng suất lao động của EVNGENCO2 từ 2,52 triệu kWh/người vào năm 2020, thì đến năm 2022 đạt 2,84 triệu kWh/người, tăng 12%. Từ đây, cổ phần hóa đã góp phần đổi mới cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý của Tổng công ty.

Thân thiện với môi trường, trách nhiệm với xã hội

Với phương châm kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, trong 10 năm qua EVNGENCO2 và các đơn vị thành viên đã đóng góp 130 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Từng món quà gửi trao, chất chứa chữ tình của “chiến sỹ áo cam” gần gũi, thân thương. Đó là những căn nhà đại đoàn kết được dựng, những ngôi trường mới cùng sự trợ lực kịp thời nối dài sự học cho trẻ em nghèo. Đặc biệt từ năm 2015 đến năm 2022, toàn cán bộ, công nhân viên EVNGENCO2 hiến tặng được hơn 3.000 đơn vị máu.

Bên cạnh làm tốt công tác an sinh xã hội, EVNGENCO2 tiếp tục vững đôi tay thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước” phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, thể hiện trách nhiệm với xã hội. Tổng công ty dự kiến sẽ phát triển các dự án nguồn điện trong tương lai như mở rộng công suất các nhà máy thủy điện trực thuộc gồm: Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện Sông Ba Hạ. Về các dự án điện mặt trời, Tổng công ty có Điện mặt trời Quảng Trị, cụm điện mặt trời Thác Mơ và các dự án điện mặt trời nổi trên lòng hồ các Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, Quảng Trị, An Khê và Ka Nak.

Trong khó khăn, EVNGENCO2 luôn nhìn thấy cơ hội. 3 nhà máy nhiệt điện, 9 nhà máy thủy điện không ngừng nỗ lực cải tiến để hôm nay đóng góp gần 6% sản lượng điện toàn quốc. EVNGENCO2 dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực phát điện, có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.