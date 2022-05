EVNGENCO1 biểu dương người lao động tiêu biểu và an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022

Cùng với chuỗi sự kiện nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Lễ biểu dương người lao động tiêu biểu, An toàn vệ sinh viên giỏi và trao giải Hội thi cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.

Bên lề lễ biểu dương, lãnh đạo EVNGENCO1, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Uông Bí, các thành viên tham dự hội thi và những cá nhân điển hình tiêu biểu đã tổ chức dâng hương trên Đài tưởng niệm Bác Hồ trong khu Di tích lịch sử lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí năm 1965 tại thành phố Uông Bí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Doãn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 đánh giá cao phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong thời gian qua. Với tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng kiến, có những sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao, nâng cao năng suất lao động, cũng có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc, cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ông Trần Doãn Thành cũng gửi lời chúc mừng tới những người lao động có sáng kiến và thành tích xuất sắc được tôn vinh, đồng thời ghi nhận sự phối hợp của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…trong công tác tuyên truyền, giáo dục các đoàn viên là người lao động hăng say lao động sản xuất, tích cực tìm tòi, phát huy những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đặc biệt bối cảnh vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Hội thi cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi, đây là diễn đàn giúp cho mỗi cán bộ làm công tác an toàn, an toàn vệ sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản về an toàn - vệ sinh lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

Ông Nguyễn Tiến Chương, Phó Tổng giám đốc GENCO1, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên trong phần phát biểu tổng kết Hội thi đã đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của các đơn vị tham gia và Công ty Nhiệt điện Uông Bí - đơn vị đăng cai tổ chức. Các đơn vị đã hoàn thành tốt các nội dung với sự sáng tạo, đổi mới. Các phần thi đều được các đội thể hiện hấp dẫn, mang thông điệp về công tác an toàn vệ sinh lao động ở nhiều lĩnh vực và văn hóa doanh nghiệp của ngành điện, nâng cao sự hiểu biết các chính sách pháp luật về lao động, đặc biệt quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình công tác.

Thể hiện xuất sắc trong Hội thi, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đạt giải Nhất; Công ty Thủy điện Bản Vẽ đạt giải Nhì và đồng giải Ba thuộc về đoàn Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty Thủy điện Sông Tranh. Các đơn vị khác đạt giải khuyến khích và các giải theo chủ đề cuộc thi.

Cuộc thi là thông điệp lan tỏa tầm quan trọng và ý nghĩa trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, từ đó nhân rộng các kiến thức đến mỗi cán bộ công nhân viên những kiến thức về an toàn - vệ sinh lao động và các kỹ năng xử lý các tình huống mất an toàn trong các hoạt động cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên các đơn vị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, chế độ chính sách về an toàn - vệ sinh lao động và tạo điều kiện cho các cán bộ an toàn, an toàn vệ sinh viên thể hiện trình độ hiểu biết và kỹ năng thực hành trong các hoạt động của mình, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa những an toàn vệ sinh viên giỏi của các đơn vị trong Tổng công ty.

Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn điện lực Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao tinh thần tham gia của các đơn vị trong Hội thi. Ông bày tỏ mong muốn Tổng công ty Phát điện 1 sẽ có nhiều hình thức tham gia các cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức về an toàn lao động, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn của các đơn vị, góp phần cùng Tập đoàn điện lực Việt Nam hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với sự thành công tốt đẹp của cuộc thi và buổi Lễ biểu dương Người lao động tiêu biểu và An toàn vệ sinh viên giỏi, với niềm tin và những ý nghĩa thiết thực, với sự đoàn kết, đồng lòng, người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1 sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn lao động, phấn đấu nhiều hơn nữa và có nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị nói riêng và ngành điện nói chung.