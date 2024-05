EVNCPC đồng loạt ra quân hỗ trợ hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

EVNCPC đã tổ chức huy động gần 200 kỹ sư và công nhân từ 14 đội xung kích, đại diện cho 13 Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung, cùng ra quân đồng loạt vào sáng ngày 29/5/2024, nhằm hỗ trợ hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Hành động này không chỉ là sự đồng lòng mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng nhân ái, giúp các đơn vị trong EVN thực hiện mệnh lệnh của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành và đóng điện dự án trước ngày 30/6/2024.

Tiên phong trong cuộc đua nước rút

Trong cuộc đua nước rút của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, lực lượng xung kích Công ty Điện lực Quảng Nam tham gia cùng các đơn vị trong EVNCPC và đã khởi hành sáng ngày 29/5 với tinh thần quyết tâm cao độ. Đội xung kích gồm 15 cán bộ, kỹ sư và công nhân, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn trên đường công tác kéo dài khoảng một tháng. Trước giờ lên đường, các thành viên không giấu được niềm tự hào và phấn khởi khi được giao nhiệm vụ quan trọng.

Ông Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết mọi công tác chuẩn bị từ bảo hộ lao động, phương tiện làm việc đến tư trang cá nhân đã được hoàn tất, đảm bảo chuyến công tác kéo dài khoảng một tháng sẽ diễn ra suôn sẻ. Ông khẳng định, toàn đội sẽ làm việc với tinh thần nỗ lực cao nhất, vượt qua mọi khó khăn trên hiện trường, đồng thời đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông.

Đội xung kích Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng đã bắt đầu hành trình tham gia thực hiện dự án vào sáng cùng ngày. Đội xung kích với 14 CBCNV giàu kinh nghiệm, đã sẵn sàng để hỗ trợ thi công dự án quan trọng này.

Tại buổi lễ ra quân, với quyết tâm và sự phối hợp với các đơn vị bạn để hoàn thành dự án đã được thể hiện mạnh mẽ. Đội xung kích này bao gồm những thành viên có sức khỏe tốt, tay nghề cao và giàu kinh nghiệm trong thi công lắp đặt đường dây cấp điện áp 110kV. Tại buổi lễ ra quân, ông Hoàng Viết Phong - chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty, thể hiện quyết tâm phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị bạn để hoàn thành nhiệm vụ.

Đội xung kích của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tổ chức buổi lễ xuất quân. Lực lượng Đội xung kích “Bắc tiến” lần này, được cử đi từ các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực trên khắp miền Trung, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm nhận công việc trọng trách. Đây là lực lượng kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, thường xuyên làm việc trên các địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt ở các nơi xung yếu, khó khăn, hiểm trở nên chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn khắc nghiệt của thời tiết trong những ngày nắng nóng ở hoàn thành nhiệm vụ.

Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", chiều ngày 29/5/2024, Đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Bình là những thành viên của Đội Quản lý vận hành Lưới điện Cao thế Quảng Bình, các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm cũng đã có mặt tại khu vực dự án và sẵn sàng tiếp cận hiện trường. Mục tiêu của của người thợ điện miền Trung không chỉ là hoàn thành dự án theo kế hoạch mà còn là đảm bảo an toàn lao động trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Kim Chiến - Trưởng Ban Quản lý đầu tư, phụ trách Đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết: “Việc EVNCPC tham gia hỗ trợ cùng các đơn vị bạn trong EVN vì tính quan trọng của dự án. Vì vậy, sau khi nhận mệnh lệnh của EVN, Tổng giám đốc EVNCPC đã thành lập Đội xung kích hỗ trợ thi công xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Đây là dự án vô cùng cấp bách trong việc đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho hàng triệu người dân trong mùa nắng nóng năm 2024 và những năm tiếp theo đối với khu vực miền Bắc. Vì vậy sự đoàn kết và tinh thần đồng lòng của toàn bộ lực lượng ngành điện trong EVNCPC nói riêng và EVN nói chung là chìa khóa để vượt qua mọi thách thức và hoàn thành dự án đúng tiến độ.”

Góp sức vì tầm quan trọng của dự án

Trong buổi lễ xuất quân, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định cho miền Bắc trong mùa nắng nóng 2024 và các năm tới. Ông kêu gọi toàn đội phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, phối hợp tốt với các đơn vị trong EVNCPC và các đơn vị trong EVN để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước lễ xuất quân, ông Lê Hồng Cương - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng dặn dò đội xung kích đảm bảo an toàn lao động, giữ gìn sức khỏe và phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao. Ông cũng nhấn mạnh Công ty sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội xung kích bảo đảm sức khỏe, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung cũng khẳng định tính cấp bách của dự án khi EVN huy động các lực lượng trong EVNCPC cùng hỗ trợ thực hiện để hoàn thành dự án. Vì vậy ông động viên Đội xung kích nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, nỗ lực đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt công việc. Nhằm biểu dương và động viên, Công ty và Công đoàn Công ty đã khen thưởng từng thành viên và tập thể Đội xung kích trước khi họ lên đường vào lúc 10h30’ cùng ngày. Ông Trần Phi Hùng, Trưởng đoàn công tác, cam kết đoàn kết, vượt khó, nỗ lực đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ chung.

“Chúng tôi đưa lực lượng xung kích của các đội đến 3 tỉnh có đường dây 500 kV mạch 3 đi qua là Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá với nhiệm vụ cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương dựng 11 trụ, nhất là các vị trí trụ néo để đảm bảo tiến độ đến ngày 20/6 phải hoàn tất công việc được giao để tiến hành kéo dây và đóng điện đúng tiến độ. Đến chiều 29/5 đơn vị gần nhất là Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiếp cận được hiện trường và tiến hành công việc dựng trụ…. Trong ngày 29/5, toàn bộ các đơn vị còn lại có mặt tại hiện trường để nhận bàn giao dự án bắt tay ngay vào việc thi công cho kịp tiến độ”, ông Nguyễn Kim Chiến - phụ trách Đội xung kích Tổng công ty Điện lực miền Trung thông tin.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, đi qua 211 xã, phường, của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 22.000 tỷ đồng.

Dự án này không chỉ tăng cường năng lực truyền tải điện giữa miền Trung và miền Bắc từ 2.200 MW lên 5.000 MW, mà còn đảm bảo cung cấp điện ổn định cho miền Bắc, đặc biệt trong mùa nắng nóng.