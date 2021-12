EVN xây nhà máy điện gần 2 tỷ USD, cung cấp 8,4 tỉ kWh điện mỗi năm

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình) được thi công xây dựng từ ngày 13/12, dự kiến hoàn thành, vận hành vào năm 2025. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 41.130 tỷ đồng và cung cấp khoảng 8,4 tỉ kWh điện mỗi năm khi đi vào vận hành.

Ngày 13/12, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Đây là dự án nguồn điện đầu tiên của EVN được thu xếp 100% vốn vay từ ngân hàng trong nước và không có bảo lãnh của Chính phủ. Mỗi năm nhà máy này dự kiến góp 1.200 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Bình; tạo điều kiện cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, và việc làm cho lao động địa phương.

Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN, nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng công nghệ tualò hơi kiểu trực lưu, đốt than phun (PC) trực tiếp, tuabin kiểu ngưng hơi truyền thống, công nghệ hơi trên siêu tới hạn (các thông số hơi cao hơn nhiều điểm tới hạn). Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc trên 99% bụi, nên hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ các quy chuẩn về môi trường Việt Nam và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng.

Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h.

Theo ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Công Thương, cùng với tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng điện trong 9 năm (2011-2019) tăng 10,5%; 11 tháng đầu năm 2021 tăng gần 4% so với cùng kỳ 2020. Dự kiến nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới khi kinh tế, các ngành lĩnh vực phục hồi, nên việc có thêm dự án nguồn điện công suất lớn góp phần đảm bảo nhu cầu điện.

Dự án sử dụng công nghệ trên siêu tới hạn, đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng ông An vẫn lưu ý chủ đầu tư EVN tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo tổng thầu EPC xây dựng, thi công an toàn, đúng tiến độ dự án; đảm bảo nghiêm ngặt về môi trường. Với diễn biến dịch bệnh phức tạp, EVN và tổng thầu cần có kế hoạch đảm bảo an toàn, tuân thủ an toàn phòng chống dịch, không để ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 được giao đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án.

Được biết, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428 ngày 18/3/2016 về điều chỉnh Quy hoạch Phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quy hoạch VII điều chỉnh); Văn bản số 1828/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/10/2016 về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tổng mức đầu tư dự án là 41.130 tỷ đồng, với tổng diện tích khoảng 48,6 hecta tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Gói thầu chính về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ được thực hiện bởi Liên danh Nhà thầu gồm một số nhà thầu của Nhật Bản, Hàn Quốc và Tổng công ty Xây dựng số 1. Đây đều là các nhà thầu lớn, có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trong nhiều dự án nhiệt điện lớn. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sử dụng công nghệ hiện đại, thông số hơi trên siêu tới hạn (USC) - cao nhất trong các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam hiện nay. Dự kiến công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2025.

Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy sẽ được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi. Do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng. Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung, góp phần đáng kể tăng nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Quảng Bình và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao.

Cũng nhân dịp tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng 1 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình để thực hiện công tác an sinh xã hội, phục vụ việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.