EQuest gọi vốn thành công 115,5 triệu USD

Khoản tín dụng mới từ các định chế tài chính Đài Loan (Trung Quốc) sẽ giúp Tập đoàn Giáo dục EQuest cơ cấu lại các khoản nợ cũ và đẩy mạnh chiến lược mở rộng quy mô hoạt động.

Theo thông tin từ Ngân hàng Standard Chartered – một trong những đơn vị thu xếp vốn, Tập đoàn Giáo dục EQuest (Việt Nam) vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên trị giá 115,5 triệu USD.

DealStreetAsia tiết lộ, dòng vốn này chủ yếu đến từ các nhà băng Đài Loan, trong đó Ngân hàng CTBC cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp giao dịch. Phía Standard Chartered cho biết đợt phát hành ghi nhận tình trạng lượng đăng ký tham gia vượt mức mong đợi cho thấy sức hút lớn từ thương vụ.

Mục tiêu tái cấp vốn và tham vọng mở rộng

Dự kiến, khoảng 50% số tiền được EQuest sử dụng tái cấp vốn các khoản nợ huy động từ vài năm trước. Phần còn lại sẽ đóng vai trò nguồn lực cốt lõi để tập đoàn tiếp tục mở rộng mạng lưới cơ sở. Với tham vọng xây dựng một tổ chức giáo dục đẳng cấp, EQuest hiện đặt trọng tâm vào việc phát triển và phân phối các chương trình giảng dạy chất lượng, đúng chuẩn.

Hệ thống Trường Quốc tế Canada (TP.HCM).

Thương vụ vay vốn lần này là bước tiến mới nhất sau khi EQuest nhận được gói vốn 120 triệu USD vào năm 2023 – sự kết hợp giữa vốn cổ phần từ quỹ đầu tư KKR và dòng vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Trước đó, KKR bắt đầu rót vốn vào EQuest từ năm 2021.

Chia sẻ trên nền tảng LinkedIn, ông Vijay Agarwal, Giám đốc Điều hành tại Standard Chartered, nhận định: "Gói tín dụng mới không chỉ giúp EQuest đa dạng hóa tệp định chế cho vay, mà còn minh chứng cho niềm tin vững chắc của thị trường vào năng lực tín dụng của doanh nghiệp cũng như triển vọng tươi sáng của ngành giáo dục Việt Nam."

Triển vọng vĩ mô sáng sủa nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý

Sự thành công của thương vụ tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam trong mắt giới tài chính quốc tế. Ngay cả khi đã đưa ra các điều chỉnh về rủi ro, những "ông lớn" như Standard Chartered hay CTBC vẫn đánh giá cao Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược, đặt niềm tin lớn vào nền tảng kinh tế vĩ mô dài hạn.

Mặc dù bức tranh chung đang ngày càng tích cực – đặc biệt trước thềm kỳ vọng Việt Nam được tổ chức FTSE nâng hạng lên Thị trường Mới nổi – môi trường pháp lý vẫn là "nút thắt" khiến nhiều nhà đầu tư cẩn trọng.

Ví dụ điển hình là năm ngoái, EQuest đệ đơn tố cáo hình sự đối với người sáng lập Trường Ngôi Sao Hà Nội liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt tài sản tại cơ sở 2 của trường. Theo giới thạo tin, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này phản ánh rõ rủi ro về mặt thực thi pháp luật mà nhà đầu tư nước ngoài có thể vấp phải, ngay cả khi có sự bảo chứng từ các định chế tài chính uy tín và đơn vị vận hành chuyên nghiệp.

Năm 2025, DealStreetAsia từng hé lộ việc các cổ đông của EQuest đang xem xét phương án bán cổ phần, bao gồm cả giao dịch sơ cấp và thứ cấp.

Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (Hà Nội).

Chuyển động của các "ông lớn" trong ngành

KKR mới đây đã ký thỏa thuận thâu tóm XCL Education Holdings – hệ thống trường phổ thông liên cấp (K-12) tại Đông Nam Á từ tay quỹ TPG. XCL hiện sở hữu mạng lưới tại Singapore, Thái Lan và Việt Nam. KKR dự kiến giải ngân vào XCL thông qua quỹ đầu tư chủ lực tại châu Á, khác biệt với phương thức đầu tư vào EQuest vốn được thực hiện qua chiến lược đầu tư tạo tác động (impact strategy). Đáng nói, bản thân XCL trong năm ngoái cũng đã huy động thành công gói tín dụng khổng lồ 400 triệu USD từ Apollo, Partners Group, Deutsche Bank và Nomura.

Cuộc đua tìm kiếm nguồn vốn trong ngành giáo dục Việt Nam đang ngày càng nóng lên khi nhiều doanh nghiệp khác cũng tích cực tìm đến kênh tín dụng tư nhân. Đơn cử năm 2025, Vinschool huy động thành công 150 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ ILX (Amsterdam) và Quỹ Hạ tầng Châu Á & Châu Phi Mới nổi. Cùng năm, Bloomberg tiết lộ Vinschool đang đàm phán một khoản vay khác trị giá 300 triệu USD nhằm mua lại toàn bộ phần vốn góp của KKR tại hệ thống này.