Báo Tiền Phong số DB 13-10-2025

VIỆT NAM 4 13-10-2025 www.tienphong.vn Sau cuộc gặp gỡ trên gần một tháng, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bức thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Mở đầu bức thư, Người đề cập: “Được tin giới Công Thương đã đoàn kết lại thành Công Thương cứu quốc đoàn và gia nhập vào mặt trận Việt Minh, tôi rất mừng. Hiện nay Công Thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt”. Đồng thời, Người nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền độc lập hoàn toàn của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này”. Bức thư ngắn gọn, súc tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cách đây 80 năm đã thể hiện tầm nhìn sáng suốt của Bác đối với giới doanh nhân Việt Nam ngay từ những ngày đầu nước nhà giành độc lập. Đây có thể coi là văn kiện đầu tiên của nhà nước ta đối với giới Công Thương, đồng thời là nguồn cổ vũ lớn lao cho giới doanh nhân cùng với toàn dân tham gia xây dựng đất nước. Có thể nói, trong suốt hành trình xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của giới Công Thương. Đặc biệt, trong giai đoạn nước nhà vừa tuyên bố độc lập, khi ngân khố quốc gia có chưa được bao nhiêu, thì giới Công Thương đã đóng góp tiền của giúp đất nước vượt qua khó khăn, mà rõ rệt nhất là trong “Tuần lễ Vàng” diễn ra ngay trong tháng thành lập nước (từ 17 đến 24/9/1945). n TỪ “TUẦN LỄ VÀNG”… Gần đây, tôi tới thăm nhà giáo Trịnh Lương, con trai trưởng của nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô. Trong căn nhà nhỏ tại phố Xuân La (Hà Nội), nhà giáo Trịnh Lương, nay đã 92 tuổi vẫn minh mẫn và nhớ nhiều chuyện xưa. Ông cho biết: “Cách đây tròn 80 năm, khi Bác Hồ đến nhà tôi tại 48 phố Hàng Ngang và viết Tuyên ngôn Độc lập, cả gia đình không ai biết đó là Bác Hồ. Lúc đó tôi là một thiếu niên 12 tuổi. Lớn lên, có lần tôi tự hỏi, khi về nội thành Hà Nội, tại sao Bác Hồ lại chọn một gia đình doanh nhân để ở mà không phải một cơ sở bí mật khác? Sau đó tôi tự có câu trả lời cho mình: Việc Bác Hồ ở tại gia đình tôi chắc có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó phải có sự tin tưởng tuyệt đối thì Người mới ở tại đây để chuẩn bị cho lễ Tuyên ngôn Độc lập”. Nửa tháng sau lễ Tuyên ngôn Độc lập, Chính phủ đã phát động “Tuần lễ Vàng” kêu gọi sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền và đồ vật để xây dựng đất nước. Ngày 17/9/1945, “Tuần lễ Vàng” khai mạc đã nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đóng góp của giới doanh nhân. Ông Trịnh Lương cho biết: “Sáng 17/9, bà nội tôi (cụ Phan Thị Ngọc - P.V) cùng bố mẹ tôi đã tới Nhà hát Lớn để ủng hộ 117 lạng vàng cho nhà nước. Sau đó, bố tôi còn đưa ông ngoại tôi (cụ Hoàng Đạo Phương) tới quyên góp”. Rồi trong câu chuyện với nhà giáo Trịnh Lương, tôi được biết, trước và sau khi thành lập nước, gia đình ông đã ủng hộ nước nhà 5.147 lạng vàng. Nhìn vào bức ảnh chụp người thân tại “Tuần lễ Vàng” năm xưa được treo trong nhà, ông Trịnh Lương bồi hồi: “Khi tiêu tiền cho bản thân, bố mẹ tôi tiết kiệm từng đồng. Nhưng lúc nước nhà cần thì bố mẹ tôi sẵn sàng mang tài sản của gia đình để ủng hộ”. Ngày ấy, cũng có rất nhiều doanh nhân danh tiếng khác ủng hộ tại “Tuần lễ Vàng”. Vợ chồng doanh nhân Đỗ Đình Thiện, chủ cửa hàng buôn bán tơ lụa đã ủng hộ 100 lượng vàng; gia đình ông Nguyễn Sơn Hà, chủ hãng sơn Gecko đã ủng hộ nhiều vàng bạc, đá quý cân được hơn 10kg cho “Tuần lễ Vàng”. Gia đình bà Vương Thị Lai (chủ hiệu buôn tơ lụa Lợi Quyền), gia đình ông Nguyễn Hữu Nhâm (chủ hiệu vải Tam Kỳ)… cùng nhiều doanh nhân danh tiếng khác cũng đóng góp tổng cộng hàng ngàn lượng vàng cho nước nhà những ngày đầu thành lập. …ĐẾN TẦM NHÌN CỦA BÁC ĐỐI VỚI GIỚI CÔNG THƯƠNG Sau lễ khai mạc “Tuần lễ Vàng” một ngày, ngày 18/9/1945, Hồ Chủ tịch đã có cuộc gặp gỡ với giới công thương tại Bắc Bộ phủ. Giữa công việc bộn bề, việc giới công thương là giới chức xã hội đầu tiên được Bác tiếp đón trong thời gian diễn ra “Tuần lễ Vàng” đã chứng tỏ Người rất coi trọng giới doanh nhân. Tại cuộc gặp, Hồ Chủ tịch đã cảm ơn giới công thương đã có những đóng góp tích cực trong ngày khai mạc “Tuần lễ Vàng”, đồng thời khẳng định đóng góp của họ là rất quan trọng trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế đất nước. Buổi gặp là một minh chứng cho thấy sự quan tâm của Bác đối với việc huy động mọi nguồn lực trong nước để xây dựng nền kinh tế cho nước nhà sau khi giành độc lập. Bác Hồ chụp ảnh với giới Công Thương ngày 18/9/1945 tại Bắc Bộ phủ BÁC HỒ VỚI GIỚI CÔNG THƯƠNG THÁNG 8/1945, KHI VỀ HÀ NỘI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO LỄ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, BÁC HỒ ĐÃ Ở VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ ÔNG TRỊNH VĂN BÔ, MỘT DOANH NHÂN GIÀU CÓ CỦA ĐẤT HÀ THÀNH. TỪ SỰ VIỆC NÀY TỚI SAU KHI THÀNH LẬP NƯỚC KHÔNG LÂU, HỒ CHỦ TỊCH VIẾT THƯ GỬI GIỚI CÔNG THƯƠNG CHỨNG TỎ NGƯỜI RẤT TIN TƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ CAO GIỚI DOANH NHÂN TRONG CÔNG CUỘC XÂY DỰNG NƯỚC NHÀ. KIẾN NGHĨA NHÀ GIÁO TRỊNH LƯƠNG CHO BIẾT, SAU NÀY, MẸ ÔNG (BÀ HOÀNG THỊ MINH HỒ - P.V) ĐÃ NÓI VỀ SỰ THẤU TÌNH ĐẠT LÝ CỦA BÁC TRONG BỨC THƯ CỦA NGƯỜI GỬI CHO GIỚI CÔNG THƯƠNG NÓI TRÊN. THỜI ĐÓ, CÁC DOANH NHÂN ĐỀU HIỂU ĐIỀU BÁC HỒ NÓI ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIỚI CÔNG THƯƠNG, ĐỒNG THỜI CŨNG NHẮC TỚI NGHĨA VỤ CỦA GIỚI CÔNG THƯƠNG ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. MỘT NHÀ NƯỚC MUỐN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH THÌ PHẢI TẠO ĐIỀU KIỆN CHO GIỚI CÔNG THƯƠNG PHÁT TRIỂN. NGƯỢC LẠI, SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI CÔNG THƯƠNG CŨNG GÓP PHẦN LÀM CHO ĐẤT NƯỚC THÊM GIÀU MẠNH. Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương Việt Nam đăng trên báo Cứu Quốc năm 1945 Một hình ảnh tại “Tuần lễ Vàng” Người dân tham gia đóng góp trong “Tuần lễ Vàng” (Từ trái sang) Ông Trịnh Văn Bô, bà Hoàng Thị Minh Hồ, cụ Phan Thị Ngọc tham gia đóng góp trong “Tuần lễ Vàng”

5 www.tienphong.vn VIỆT NAM 13-10-2025 BA THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG TỪ THỦ TƯỚNG Tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”, Thủ tướng đưa ra 3 thông điệp chính tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Theo đó, thông điệp thứ nhất nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Dù trong chiến tranh hay hòa bình, thuận lợi hay khó khăn, họ đều thể hiện tinh thần yêu nước, kiên cường, khát vọng vươn lên, đóng góp to lớn cho kháng chiến, kiến quốc, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Sau gần 40 năm Đổi mới, cộng đồng doanh nghiệp đã bứt phá mạnh mẽ: từ chỗ chỉ có các xí nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, nay đã hình thành gần 1 triệu doanh nghiệp (98% là tư nhân), trên 33.000 HTX kiểu mới và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, ngay cả trong giai đoạn khó khăn như đại dịch COVID-19, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội cao. Thông điệp thứ hai được người đứng đầu Chính phủ truyền tải, là Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Trọng tâm là xây dựng thể chế, pháp luật minh bạch; kiến tạo môi trường thuận lợi, công bằng cho mọi thành phần kinh tế; giảm thủ tục, chi phí và rào cản kinh doanh; đồng thời, tăng cường năng lực điều hành, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác công - tư, trong nước và quốc tế. Một trọng tâm khác là phát triển hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, viễn thông, hạ tầng số…, nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Song song, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp lớn giữ vai trò dẫn dắt ngành, lĩnh vực then chốt; khuyến khích doanh nghiệp nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn vươn tầm quốc tế, tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu và hình thành các tập đoàn đa quốc gia. Thông điệp thứ ba, bước vào kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động; đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, thống nhất nhận thức rằng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong, là những “chiến sĩ” kiên cường trên mặt trận kinh tế; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và có hành động quyết liệt, mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. CHÍNH PHỦ CAM KẾT SÁT CÁNH, CHIA SẺ, ĐỒNG HÀNH Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới tư duy, tầm nhìn; hành động quyết liệt; khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh huy động và sử dụng nguồn lực theo phương thức đối tác công - tư; vận dụng linh hoạt các mô hình như “lãnh đạo công - quản trị tư”, “đầu tư công - quản lý tư”, “đầu tư tư - sử dụng công”. Cùng với đó, doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, đặc biệt ở các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn mới của các thị trường quốc tế. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đồng hành với Đảng, Nhà nước, chung tay thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quyết sách phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH KÊU GỌI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN VIỆT NAM ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC VÌ MỤC TIÊU ĐẤT NƯỚC HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG, VIẾT TIẾP TRANG SỬ VẺ VANG 80 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC. ÔNG GỬI GẮM 3 THÔNG ĐIỆP LỚN VÀ NHẤN MẠNH 3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC “THỂ CHẾ THÔNG THOÁNG, HẠ TẦNG THÔNG SUỐT, DOANH NHÂN THÔNG MINH”. VIỆT LINH Xưởng lắp ráp và hoàn thiện xe tại nhà máy ô tô VinFast ẢNH: VINFAST Ông đề nghị doanh nghiệp cùng Chính phủ, bộ ngành và địa phương đẩy mạnh ba đột phá chiến lược theo hướng “thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh”, đồng thời tập trung triển khai các chương trình về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân và giáo dục - đào tạo. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, mạnh dạn đổi mới mô hình kinh doanh, tái cấu trúc, nâng cao năng lực quản trị, chú trọng nhân lực, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển”. Các hiệp hội doanh nghiệp được đề nghị tăng vai trò hỗ trợ, tư vấn, phản biện chính sách. Doanh nghiệp FDI cần liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với bộ, ngành, địa phương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, chuyển từ tư duy “quản lý, cấm đoán” sang “kiến tạo, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”. Chính phủ cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số, tuần hoàn, bền vững. n “Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia”. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH BỘ CHÍNH TRỊ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 68 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN; QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 198; CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 138. ĐÂY ĐỀU LÀ NHỮNG QUYẾT SÁCH KHẲNG ĐỊNH KINH TẾ TƯ NHÂN LÀ MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC GIA. BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC của Thủ tướng

VIỆT NAM 6 13-10-2025 www.tienphong.vn NHỮNG HẠT VÀNG GIEO MẦM KIẾN QUỐC Thuở bình minh lập quốc, dù phải đối diện với “thù trong giặc ngoài”, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú ý chỉ đạo, tiến hành mở mang, phát triển công – thương nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Theo quan điểm của Người, mọi lực lượng dân tộc đều là nguồn lực của cách mạng. “Điều đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhìn thấy vai trò to lớn của giới doanh nhân trong công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng và kiến thiết đất nước”, PGS. TS Trần Minh Trưởng, Nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết. Theo PGS. TS Trần Minh Trưởng, chỉ nửa tháng sau khi đất nước giành được độc lập, ngày 18/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian gặp gỡ giới doanh nghiệp và doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ đối với sự nghiệp cách mạng. Ngày 4/10/1945, Người gửi thư kêu gọi đồng bào các giới, nhất là thương gia tham gia “Tuần lễ Vàng”, ủng hộ cho nền tài chính nước nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các doanh nhân, các nhà tư sản, các tài chủ đã tích cực ủng hộ cho nền tài chính nước nhà. Trong đó, chỉ riêng gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô đã hiến tặng cho cách mạng hơn 5.000 lượng vàng, gần gấp đôi ngân khố Chính phủ có lúc bấy giờ. Vợ ông Nguyễn Sơn Hà, đã hiến tặng toàn bộ số nữ trang của gia đình… Kết quả sau một tuần phát động, nhân dân cả nước và các nhà tư sản, giới công thương đã quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370kg vàng cho chính quyền cách mạng. Đề cao vai trò của các nhà tư sản dân tộc, giới công thương, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Thư gửi các giới Công – Thương Việt Nam. Trong thư Người viết: “Trong lúc các giới khác trong toàn quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công – Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Về trách nhiệm của các cơ quan công quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Chính phủ nhân dân sẽ tận tụy giúp giới Công – Thương trong công cuộc kiến thiết này… “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới Công - Thương nỗ lực và khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau gia nhập vào “Công - Thương cứu quốc đoàn” cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân”, thư Chủ tịch Hồ Chí Minh viết. XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN, KHUYẾN KHÍCH LÀM GIÀU Theo PGS. TS Trần Minh Trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chỉ đạo Chính phủ tăng cường vận động thực hiện “động viên kinh tế”, chú trọng phát triển công thương – nghiệp, quán triệt trong nhân dân, xóa bỏ tư tưởng “Trọng nông, ức thương” vốn đã tồn tại bao đời dưới các triều đại phong kiến Việt Nam. Quan điểm của Người là phải tạo mọi điều kiện cho phát triển công – thương nghiệp, xây dựng một nếp nghĩ mới, tập quán mới về phát triển kỹ nghệ và công – thương. Trong điều kiện đất nước còn nghèo, trình độ dân trí thấp, để có thể tạo ra nền tảng cho sự phát triển công thương nghiệp, để công thương nghiệp có chỗ đứng ban đầu. Người chỉ rõ, trong mỗi làng, mỗi phố, mỗi hầm mỏ, mỗi nhà máy, mỗi công sở, người ta đều tổ chức hợp tác xã tiêu dùng. Số tiền của mỗi cổ phần định rất nhẹ để cho người ít tiền cũng có thể góp được. Người nhiều tiền sẽ góp nhiều cổ phần hơn. Như vậy, hợp tác xã sẽ có đủ vốn để kinh doanh. Để chuẩn bị kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, ngay từ cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức tháo gỡ máy móc, phương tiện sản xuất, đưa ra “vùng tự do”. Nhiều xí nghiệp, nhà máy, công xưởng đã được xây dựng ở Việt Bắc và Khu 4. Người còn đồng thời động viên các nhà doanh nghiệp tham gia sản xuất các mặt hàng cốt yếu phục vụ kháng chiến, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu chính quyền các cấp, từ trung ương đến địa phương phải thực hiện nghiêm chế độ dân chủ tập trung – khiến cho toàn thể nhân dân (công, nông, tiểu tư sản, tư sản dân tộc) đều là chủ nhân chân chính của nước nhà, đều đoàn kết để kháng chiến kiến quốc. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, Chính phủ đã động viện được nhiều doanh nhân, điền chủ đóng góp công sức, trí tuệ, của cải, trực tiếp tham gia xây dựng các cơ sở kinh tế, xây dựng nhà máy, xí nghiệp quốc phòng tại căn cứ địa Việt Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối kháng chiến. ĐỘNG LỰC KIẾN TẠO HÙNG CƯỜNG Theo PGS. TS Trần Minh Trưởng, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ doanh nhân thể hiện tính toàn diện, tính khoa học và nhân văn. Vượt lên trên những định kiến đương thời khi nhìn nhận về vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân, Người khẳng định, Chính phủ không chủ trương xóa bỏ, tước đoạt toàn bộ kinh tế tư nhân mà vẫn sử dụng nó như một bộ phận hợp thành của toàn bộ nền kinh tế. Không lo sợ dân chúng làm giàu, không sợ sự lớn mạnh, bành trướng của các loại hình kinh tế tư nhân trong điều kiện chính quyền đã thật sự thuộc về tay Nhân dân và vì lợi ích của đại đa số người lao động. Trong bối cảnh hiện nay, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhấn mạnh, không thể có đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, nếu như điều kiện chính trị - pháp lý, môi trường kinh doanh bất bình đẳng, không phù hợp với xu thế phát triển, thậm chí bất chấp quy luật vận động của nền kinh tế thị trường. Theo ông, chỉ khi được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật, các doanh nghiệp mới phát triển và hoạt động có hiệu quả, từ đó đội ngũ doanh nhân mới lớn mạnh, trưởng thành. Ngoài ra, PGS. TS Trần Minh Trưởng cho rằng cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng, tổ chức các hoạt động tôn vinh đội ngũ doanh nhân. Những hoạt động đó sẽ tạo ra động lực và khát vọng làm giàu chân chính cho cá nhân, khát vọng cống hiến cho đất nước của đội ngũ doanh nhân. Đồng thời phải thống nhất quan điểm, sự thành đạt của đội ngũ doanh nhân, sự phát triển, lớn mạnh của các tập đoàn, doanh nghiệp chính là tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân dân hạnh phúc. “Trong bối cảnh hiện nay, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ doanh nhân, chắc chắn chúng ta sẽ thành công trên con đường tiến tới mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta đã đề ra, xây dựng nước ta trở thành một nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng”, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nói. n Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy diêm Thống Nhất (năm 1956) ẢNH: TƯ LIỆU “Vượt lên trên những định kiến đương thời khi nhìn nhận về vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Chính phủ không chủ trương xóa bỏ, tước đoạt toàn bộ kinh tế tư nhân mà vẫn sử dụng nó như một bộ phận hợp thành của toàn bộ nền kinh tế. Không lo sợ dân chúng làm giàu, không sợ sự lớn mạnh, bành trướng của các loại hình kinh tế tư nhân trong điều kiện chính quyền đã thật sự thuộc về tay Nhân dân và vì lợi ích của đại đa số người lao động”. PGS. TS TRẦN MINH TRƯỞNG, NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA ĐẢNG DỰNG CHÍ DOANH NHÂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, DOANH NHÂN KHÔNG CHỈ LÀ NGƯỜI LÀM KINH TẾ MÀ CÒN LÀ LỰC LƯỢNG YÊU NƯỚC, GÁNH TRÊN VAI SỨ MỆNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN THỊNH VƯỢNG. TƯ TƯỞNG ẤY ĐẾN NAY TIẾP TỤC SOI SÁNG, HUN ĐÚC BẢN LĨNH VÀ KHÁT VỌNG CHO ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN TRONG CÔNG CUỘC DỰNG XÂY ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG. VĂN KIÊN TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

“BỎ LỠ CƠ HỘI, CHÚNG TA CÓ CÒN DŨNG KHÍ NHÌN MẶT NHAU”? Một ngày giữa tháng 9, những tỷ phú, những tên tuổi lớn trong giới doanh nhân như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Sovico), ông Trương Gia Bình (FPT), ông Vũ Văn Tiền (Geleximco), ông Don Lâm (VinaCapital), bà Cao Ngọc Dung (PNJ), ông Mai Hữu Tín (U&I), ông Trịnh Tiến Dũng (Tập đoàn Đại Dũng)…đã hội tụ với nhau trong phòng họp nhỏ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cùng nhau khởi động, ra mắt Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL). Đây là một mô hình hoạt động “chưa từng có tiền lệ”, là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất, nhằm không bỏ trôi cơ hội lịch sử mà Đảng và Nhà nước trao cho giới doanh nhân. Mục tiêu mô hình hướng đến là “công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế; cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. “Chưa bao giờ ý chí của Đảng, Chính phủ, Nhà nước lại hòa cùng ý chí dân tộc mạnh mẽ như lúc này. Tổng Bí thư đứng trước toàn dân thề trước lịch sử rằng: Việt Nam sẽ giàu mạnh, phồn vinh. Tôi nghĩ đây chính là vận nước đã đến. Nếu trước đây, doanh nghiệp đi một mình, gặp khó thì tự gánh, thì giờ đây, cái khó của doanh nghiệp cũng là cái khó của đất nước", Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bày tỏ trong giây phút dâng trào cảm xúc. Theo ông Bình, mỗi khi lịch sử đất nước bước vào "khúc gập” người Việt Nam luôn tỏa sáng, dân tộc bước vào vận mệnh mới. Doanh nhân không chỉ là những người tạo ra công ăn việc làm, mà còn hiện thực là "lời thề" xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Chủ tịch FPT cũng ví buổi lễ công bố Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt của các ủy ban như một "hội nghị Bình Than" mới để doanh nghiệp tham gia kiến quốc. Trước đông đảo các doanh nghiệp tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến, ông Bình nhắn nhủ “Nếu bỏ trôi cơ hội này thì sau này chúng ta có còn dũng khí để nhìn mặt nhau không?”. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico bày tỏ “hạnh phúc” khi được tham gia với các doanh nhân gạo cội cùng xây dựng mô hình "công - tư kiến quốc: hùng cường- thịnh vượng". Theo bà, trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, vận hội của đất nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân tộc có sự mệnh tiên phong, dẫn dắt công cuộc đổi mới. CÙNG LIÊN KẾT, CÙNG KHÁT VỌNG Theo ViPEL, mục tiêu chương trình "công - tư kiến quốc" là 20, 200 và 2.000. Đây là những con số mang tính tượng trưng, nhằm để xây dựng ít nhất 20 mô hình công - tư ở cấp quốc gia, với những doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của đất nước như đường sắt cao tốc Bắc - Nam; xây dựng ít nhất 200 doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp lớn tạo nên lực lượng hùng mạnh và có ít nhất 2.000 trí thức, doanh nhân trong và ngoài nước tham gia. Kể câu chuyện về Công ty Tập đoàn Đại Dũng - doanh nghiệp đã VĂN KIÊN lắp dựng thành công kết cấu thép mái vòm thép quy mô bậc nhất thế giới được xây dựng thần tốc tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, vị doanh nhân gần 70 tuổi Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Geleximco cho rằng, đây minh chứng cho năng lực và sự sáng tạo của doanh nghiệp Việt. Vì thế, ông mong muốn rằng với mô hình này, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ làm được những "kỳ tích", nhờ vào sự dẫn dắt và tiên phong của các doanh nghiệp đi đầu, thổi bùng ngọn lửa khát vọng cống hiến của mỗi doanh nhân. Theo ông Tiền, đây là thời điểm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đáp ứng, đồng hành cùng với khát vọng của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân vốn đã thường trực suốt mấy chục năm nay. Vì vậy, khi ý tưởng lớn hòa cùng với tiếng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, ông Tiền bày tỏ cá nhân mình có khát vọng nhiều hơn, lớn hơn.“Đây là thời điểm doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, bởi khi doanh nhân dấn thân thì cả xã hội sẽ có hàng triệu người đóng góp, tạo hàng triệu việc làm”, Chủ tịch Geleximco nói. Tổng Giám đốc U&I Mai Hữu Tín thì cho rằng, đây là thời điểm điểm đẹp nhất để những người trẻ, những doanh nhân vào cuộc, để tất cả cùng tham gia kiến quốc. Theo ông Tín, để hiện thực hóa các dự án chiến lược, cần sự phối hợp và tháo gỡ từ cả hai phía giữa Nhà nước và khu vực tư nhân. Vì thế, ViPEL sẽ tạo nên những cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia được vào những dự án tỷ USD, triệu USD. Nhấn mạnh rằng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không đi một mình mà hợp sức “tầng tầng, lớp lớp”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình kỳ vọng khu vực tư nhân sẽ liên kết, góp phần vào những dự án tỷ USD như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hình thành hàng trăm doanh nghiệp lớn và quy tụ hàng nghìn trí thức, doanh nhân. Ông tin rằng mai này “chúng ta sẽ kể câu chuyện của Việt Nam giống như những câu chuyện thần kỳ về Đài Loan, Hàn Quốc - một câu chuyện chưa có tiền lệ”. n Kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ liên kết, góp phần vào thực hiện những dự án tỷ USD như đường sắt cao tốc Bắc - Nam “Đây là thời điểm doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, bởi khi doanh nhân dấn thân thì cả xã hội sẽ có hàng triệu người đóng góp, tạo hàng triệu việc làm”. CHỦ TỊCH GELEXIMCO VŨ VĂN TIỀN CÔNG – TƯ KIẾN QUỐC mở cửa kỷ nguyên mới Các tỷ phú, doanh nhân tham gia Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Geleximco mong muốn các doanh nghiệp tư nhân tạo ra những kỳ tích NHỮNG TỶ PHÚ, DOANH NHÂN VIỆT CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG MONG MUỐN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG – TƯ KIẾN QUỐC MÀ Ở ĐÓ CÓ THỂ LIÊN KẾT, TẬP HỢP SỨC MẠNH CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN, GÓP PHẦN HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG VÀ THỊNH VƯỢNG.. www.tienphong.vn 7 VIỆT NAM 13-10-2025

VIỆT NAM 8 13-10-2025 www.tienphong.vn sứ mệnh mà thế hệ hôm nay phải gánh vác. Mục tiêu phát triển của đất nước từ một khái niệm vĩ mô thành một khát vọng, động lực thôi thúc hành động trong mỗi người dân. Khát vọng Việt Nam 2045, theo cách đó, không phải là một giấc mơ xa vời mà là sự tiếp nối tất yếu của lịch sử, sự kết tinh của ý chí và bản lĩnh Việt Nam đã được tôi luyện qua muôn vàn thử thách. 1. Thưa ông, ông vừa là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, vừa là doanh nhân đang trưởng thành cùng đất nước, ông cảm nhận thế nào về bài phát biểu của Tổng Bí thư ngày 2/9/2025, đặc biệt là về mục tiêu, lời thề danh dự: Đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc? Bài phát biểu của Tổng Bí thư ngày 2/9/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một diễn văn kỷ niệm thông thường. Đó là một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn về khát vọng của cả một dân tộc trong kỷ nguyên mới. Sau 80 năm đất nước giành độc lập, lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, tôi cảm nhận được sự rung động sâu sắc, vừa tự hào về chặng đường đã qua, vừa thấy rõ trách nhiệm lớn lao trước tương lai. Điều tôi ấn tượng nhất là khi nói về mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, Tổng Bí thư đã gọi đây là “lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân”. Điều này có nghĩa, trở thành một quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu kinh tế - xã hội đơn thuần, mà đã được nâng lên thành cam kết thiêng liêng, một “KHI NÓI VỀ MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2045, VIỆT NAM TRỞ THÀNH QUỐC GIA HÙNG CƯỜNG, HƯNG THỊNH, HẠNH PHÚC, TỔNG BÍ THƯ ĐÃ GỌI ĐÂY LÀ “LỜI THỀ DANH DỰ TRƯỚC LỊCH SỬ, TRƯỚC NHÂN DÂN. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC TỪ MỘT KHÁI NIỆM VĨ MÔ TRỞ THÀNH MỘT KHÁT VỌNG, ĐỘNG LỰC THÔI THÚC HÀNH ĐỘNG TRONG MỖI NGƯỜI DÂN”, ÔNG TRẦN KHẮC TÂM (ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII, ỦY VIÊN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND THÀNH PHỐ CẦN THƠ, CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SÓC TRĂNG (CŨ)) NÓI NHƯ VẬY KHI TRAO ĐỔI VỚI TIỀN PHONG VỀ NIỀM TIN CỦA DOANH NHÂN VỚI QUYẾT SÁCH LỚN CỦA ĐẢNG, LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC. ÔNG CHO RẰNG, KHÁT VỌNG ĐÓ LÀ “SỰ TIẾP NỐI TẤT YẾU CỦA LỊCH SỬ”. QUYỀN THÀNH - MINH CHÂU Thành phố Cần Thơ sau khi sáp nhập Sóc Trăng một lời thề CÙNG DÂN TỘC THỰC THI

9 www.tienphong.vn VIỆT NAM 13-10-2025 Bài phát biểu đã khơi dậy trong chúng tôi niềm tin mãnh liệt rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chúng ta hoàn toàn có thể biến khát vọng đó thành hiện thực. Bài phát biểu cũng định vị lại vai trò của doanh nhân: Chúng tôi không chỉ làm kinh tế, mà đang cùng toàn dân tộc thực thi một lời thề danh dự với tiền nhân và các thế hệ tương lai, đồng kiến tạo một chương mới trong lịch sử dân tộc. 2. Trong mục tiêu lớn của đất nước đó, cùng với nhiều nghị quyết khuyến khích, ủng hộ doanh nghiệp (cả doanh nghiệp tư nhân) lớn mạnh, đặc biệt là Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Theo ông, DN tư nhân đang được tạo điều kiện, mở ra những cơ hội, được tạo thêm những động lực quan trọng, thiết thực thế nào để phát triển trong giai đoạn mới? Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với những định hướng sâu sắc của Tổng Bí thư, thực sự là một thời khắc “phá băng” mang tính lịch sử đối với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân. Đây không chỉ là những chính sách hỗ trợ thông thường, mà là sự thay đổi nền tảng về tư duy, tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới với những động lực quan trọng và thực chất. Động lực lớn nhất đến từ sự cởi trói về tâm lý và tư tưởng. Lần đầu tiên, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, và Đảng yêu cầu phải xóa bỏ triệt để mọi định kiến, thái độ phân biệt đối xử. Việc chuyển từ tư duy “quản lý” sang “đồng hành”, coi doanh nghiệp là “đối tác”kiến tạo đất nước đã tạo ra một sự an tâm chưa từng có. Chúng tôi cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất. Niềm tin chính trị này là nền tảng vững chắc nhất, còn quý hơn cả những ưu đãi về vật chất. Động lực thứ hai, mang tính then chốt, là sự bảo đảm về an toàn pháp lý. Trong nhiều năm, nỗi lo sợ về việc hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự đã như một “bóng ma” kìm hãm sự táo bạo của doanh nhân, khiến chúng tôi luôn hoạt động trong một “vùng xám pháp lý”. Nghị quyết 68 đã tháo “ngòi nổ” này bằng một nguyên tắc đột phá: Không hình sự hóa các giao dịch dân sự - kinh tế; ưu tiên các biện pháp kinh tế, hành chính để khắc phục sai phạm; và đặc biệt, khi một quy định pháp luật có thể hiểu theo hai hướng, thì cương quyết lựa chọn hướng không xử lý hình sự. Đây là một “cam kết” chính trị vô cùng mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp tự tin đầu tư lớn, đầu tư dài hạn mà không phải nơm nớp lo sợ rủi ro pháp lý bất định. Cuối cùng là những động lực thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc khơi thông các nguồn lực. Nghị quyết đã chỉ thẳng vào ba điểm nghẽn lớn nhất mà doanh nghiệp tư nhân đang đối mặt: Vốn, đất đai và thị trường. Giải pháp cho vấn đề này cũng được đưa ra rất cụ thể. 3. Trong 80 năm chặng đường phát triển của đất nước tính từ năm 1945, giai đoạn nào doanh nghiệp tư nhân cũng có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển, dù có nhiều thăng trầm. Theo ông, doanh nghiệp tư nhân có cần thêm sự hỗ trợ, khuyến khích, động viên nào cụ thể hơn nữa? THEO ÔNG TRẦN KHẮC TÂM: MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CÓ 2 TRIỆU DOANH NGHIỆP VÀO NHỮNG NĂM TỚI LÀ LỚN, ĐÒI HỎI MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA TOÀN DIỆN VÀ SỰ VÀO CUỘC CỦA TOÀN XÃ HỘI. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU NÀY, CHÚNG TA PHẢI HÀNH ĐỘNG ĐỒNG BỘ TRÊN CẢ HAI PHƯƠNG DIỆN: GIEO MẦM ĐỂ GIA TĂNG SỐ LƯỢNG VÀ VUN TRỒNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG. ĐỂ GIA TĂNG SỐ LƯỢNG, PHẢI TIẾP TỤC QUYẾT LIỆT CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LÀM CHO VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRỞ NÊN DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG VÀ ÍT TỐN KÉM NHẤT CÓ THỂ. QUAN TRỌNG HƠN, PHẢI TẠO RA CÚ HÍCH MẠNH MẼ ĐỂ KHUYẾN KHÍCH 5 TRIỆU HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP. NHIỀU NGƯỜI TRONG SỐ HỌ VẪN CÓ TÂM LÝ “KHÔNG MUỐN LỚN” VÌ NGẠI THỦ TỤC PHỨC TẠP, SỢ THANH TRA, KIỂM TRA. DO ĐÓ, CẦN CÓ MỘT CƠ CHẾ THUẾ, KẾ TOÁN SIÊU ĐƠN GIẢN DÀNH RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, ĐỂ HỌ THẤY RẰNG VIỆC “CHÍNH THỨC HÓA” MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH HƠN LÀ PHIỀN PHỨC. CÙNG VỚI ĐÓ, CHÚNG TA CẦN GIEO MẦM TINH THẦN KHỞI NGHIỆP, KHÁT VỌNG LÀM CHỦ TRONG THẾ HỆ TRẺ NGAY TỪ GHẾ NHÀ TRƯỜNG... Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, đặc biệt là gần 40 năm đổi mới vừa qua, dù có nhiều thăng trầm, song kinh tế tư nhân ở giai đoạn nào cũng có những đóng góp không thể phủ nhận cho sự phát triển của đất nước. Chặng đường lịch sử đã qua cũng cho thấy sự động viên, khuyến khích bằng chủ trương là rất quan trọng, nhưng để tạo ra sự phát triển bền vững, cần hơn lúc này là những cơ chế cụ thể, mang tính pháp lý cao nhất. Sự hỗ trợ quan trọng nhất và cấp thiết nhất là nhanh chóng “thể chế hóa” tinh thần của Nghị quyết 68 thành luật. Tôi và cộng đồng doanh nghiệp tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu, xây dựng và ban hành đạo luật về phát triển kinh tế tư nhân. Một đạo luật như vậy sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng, minh bạch trong tiếp cận các nguồn lực như đất đai, vốn tín dụng, tài nguyên, không phân biệt giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, hay doanh nghiệp FDI. Một đạo luật như vậy cũng sẽ chấm dứt cơ chế “xin - cho” đã tồn tại từ lâu trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. 4. Nước ta đã dành riêng một ngày - Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm để động viên khuyến khích giới kinh doanh. Trong những ngày cụ thể này hằng năm, cá nhân ông và nhiều doanh nhân khác cảm nhận, đánh giá thế nào về ý nghĩa của ngày này với doanh nhân? Với tôi, Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, là sự ghi nhận chính thức của Đảng, Nhà nước và xã hội đối với một lực lượng từng có thời gian dài chưa được nhìn nhận đúng vai trò. Việc có một ngày kỷ niệm riêng, tròn 20 năm vào năm 2024, giống như một “tờ giấy khai sinh” chính thức, khẳng định vị thế của doanh nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày này có ý nghĩa quan trọng trong việc thay đổi nhận thức xã hội. Nó góp phần xóa bỏ những định kiến, cái nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí đố kỵ với người giàu, vốn còn tồn tại trong xã hội. Khi doanh nhân được vinh danh, đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, làm giàu chân chính, tuân thủ pháp luật không chỉ là mưu cầu cá nhân mà còn là hành động yêu nước, là đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung. Với chúng tôi, 13/10 hằng năm còn là dịp để soi lại mình. Những lời chúc mừng, sự tôn vinh luôn đi kèm với lời nhắc nhở về trách nhiệm: Trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, minh bạch, có văn hóa; trách nhiệm chăm lo cho người lao động, bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có lòng yêu nước, có khát vọng phụng sự đất nước. Ngày 13/10 là dịp để chúng tôi tự vấn xem mình đã làm được gì để xứng đáng với vai trò là những “chiến sỹ trên mặt trận kinh tế”. Đó là ngày của niềm tự hào, nhưng cũng là ngày của trách nhiệm lớn lao. n Ông Trần Khắc Tâm (thứ 2 từ phải qua) ẢNH: NHƯ Ý

VIỆT NAM 10 13-10-2025 www.tienphong.vn SÁU VÙNG KINH TẾ - MỘT TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC Theo nghị quyết mới của Bộ Chính trị, lãnh thổ Việt Nam được phân chia thành 6 vùng kinh tế: Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Khác với cách quản lý hành chính trước đây, sự phân chia này dựa trên đặc điểm địa lý, lịch sử, kinh tế và văn hóa của từng khu vực. Đây là sự điều chỉnh mang tính chiến lược, nhằm khắc phục tình trạng phát triển cục bộ, tạo nền tảng cho việc quy hoạch đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và thúc đẩy liên kết vùng. Trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu, các quốc gia thành công đều dựa vào mô hình phát triển vùng để hình thành các cực tăng trưởng, các trung tâm động lực. Việt Nam với 34 tỉnh, thành – đa phần có quy mô nhỏ – càng cần một chiến lược phát triển liên kết vùng để tránh manh mún, tạo sức mạnh tổng hợp. Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TSKH Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới phân tích, thực tế nhiều năm qua cho thấy, mỗi địa phương thường “mạnh ai nấy làm”, dẫn tới tình trạng quy hoạch chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh và đầu tư dàn trải. Ví dụ, nhiều tỉnh đều muốn xây dựng sân bay, trường đại học, cảng biển riêng, khiến nguồn lực bị phân tán, hiệu quả thấp. Ông Lược cho rằng, một cơ quan điều phối cấp vùng là mảnh ghép không thể thiếu để khắc phục hạn chế này. “Cơ quan này sẽ giúp điều phối phát triển hợp lý và tránh việc địa phương giàu thì giàu thêm, còn địa phương nghèo thì mãi lạc hậu. Trường hợp Đà Nẵng phát triển vượt trội so với các tỉnh miền Trung lân cận là minh chứng rõ nét cho sự chênh lệch”, ông Lược nói. Theo ông Lược, cần tập trung nguồn lực từ quy hoạch hạ tầng theo vùng sẽ giúp hình thành hành lang kinh tế, hành lang giao thông thông suốt, thay vì đầu tư manh mún theo tỉnh. Việt Nam có nhiều tỉnh thành nhỏ, trong khi các nước như Trung Quốc hay Ấn Độ, mỗi tỉnh có quy mô tương đương một quốc gia vừa. Vì vậy, nếu không có cơ chế điều phối vùng, sự cạnh tranh cục bộ sẽ triệt tiêu lợi thế liên kết. CẦN BAN CHỈ ĐẠO CẤP VÙNG Ông Lược nhấn mạnh, cần có một giải pháp khả thi là thành lập Ban chỉ đạo cấp vùng. Cơ quan này hoạt động như “nhạc trưởng” điều phối chiến lược phát triển trong từng vùng. Theo đó, người đứng đầu là Trưởng ban có thể đưa lãnh đạo cao nhất của tỉnh đầu tàu trong vùng. Trong thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng trực tiếp chủ trì hội nghị phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, cho thấy Chính phủ đã có bước đi ban đầu theo hướng này. “Chúng ta cần có khung pháp lý rõ ràng. Đây là yếu tố quyết định. Nếu không có nghị định hoặc luật riêng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, ngân sách và quyền hạn, Ban chỉ đạo vùng khó hoạt động hiệu quả”, ông Lược cho hay. Ông Lược cho biết thêm, Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Ví dụ như Trung Quốc, dù có các tỉnh quy mô lớn, vẫn tổ chức điều phối vùng, điển hình như cơ chế phát triển khu vực sông Dương Tử. Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo mô hình này để xây dựng khung thể chế phù hợp. Ông Võ Đại Lược nhấn mạnh: “Điểm cốt lõi của việc phân vùng không phải là bản đồ, mà là liên kết kinh tế. Chỉ khi các địa phương trong cùng một vùng phối hợp bổ sung thế mạnh cho nhau, vùng mới có thể hình thành cực tăng trưởng thực sự”. Nói đến liên kết vùng, ông Lược chỉ ra ba phương diện. Thứ nhất, về lĩnh vực kinh tế cần Xây dựng chuỗi giá trị liên tỉnh – từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu. Ví dụ, Đồng bằng sông Cửu Long cần một chiến lược chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, thay vì mỗi tỉnh đều sản xuất gạo, thủy sản riêng lẻ. Thứ hai về thể chế - chính trị cần cơ quan chỉ đạo đủ mạnh để đảm bảo sự thống nhất, tránh tình trạng “hội nghị nhiều, hành động ít”. Thứ ba về hạ tầng – giao thông, không thể chỉ quy hoạch trong phạm vi một tỉnh hay thậm chí một vùng, mà phải kết nối toàn quốc. Cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao, hệ thống cảng biển và hàng không quốc tế cần được thiết kế như một chỉnh thể. Ông Lược cũng chỉ ra đặc điểm của từng vùng kinh tế để phát triển. Cụ thể, Trung du và miền núi phía Bắc: Giàu tài nguyên khoáng sản, thủy điện và du lịch sinh thái, nhưng địa hình hiểm trở, hạ tầng yếu kém. Nếu có cơ quan điều phối vùng, nơi đây có thể khai thác tiềm năng kinh tế xanh, phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số. Đồng bằng sông Hồng: Là “trái tim” kinh tế – chính trị của cả nước, có lợi thế về công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng. Tuy nhiên, áp lực đô thị hóa và ô nhiễm đang gia tăng. Cơ chế vùng sẽ giúp Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh phối hợp để phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ chất lượng cao. Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ: Dài và hẹp, nhiều cảng biển, du lịch phong phú, nhưng còn nghèo và dễ bị tổn thương bởi thiên tai. Liên kết vùng sẽ giúp hình thành hành lang kinh tế ven biển, tránh tình trạng “mạnh ai nấy xây cảng”. Tây Nguyên: Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước với lợi thế gió, mặt trời, đồng thời giàu tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng hạn chế lớn là thiếu kết nối giao thông và nguồn nhân lực. Điều phối vùng có thể giúp Tây Nguyên trở thành “thủ phủ năng lượng sạch” của Việt Nam. Đông Nam bộ: Vùng phát triển năng động nhất cả nước, đầu tàu công nghiệp – dịch vụ, với TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên, áp lực hạ tầng, môi trường và dân số rất lớn. Một cơ chế vùng mạnh sẽ giúp giải quyết bài toán giao thông kết nối, chuỗi logistics và đô thị hóa bền vững. Đồng bằng sông Cửu Long: Vựa lúa và thủy sản của cả nước, nhưng đối diện biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Liên kết vùng sẽ giúp xây dựng chiến lược chuyển đổi nông nghiệp xanh, áp dụng công nghệ mới, thay đổi tư duy từ sản lượng sang giá trị. “Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và trở thành quốc gia thu nhập cao, việc chia 6 vùng kinh tế là bước đi đúng hướng. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ có: Các cực tăng trưởng mới: Mỗi vùng sẽ hình thành những trung tâm động lực, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào Hà Nội và TPHCM. Nền kinh tế cân bằng và bền vững hơn: Khoảng cách phát triển vùng miền được thu hẹp, giảm áp lực di cư lao động. Khả năng cạnh tranh quốc tế cao hơn: Khi các vùng kinh tế kết nối với nhau, Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Lược nói. n PGS.TSKH Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới ẢNH: NHƯ Ý SÁU VÙNG KINH TẾ NGỌC MAI 6 cực tăng trưởng QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ PHÂN CHIA LÃNH THỔ VIỆT NAM THÀNH 6 VÙNG KINH TẾ ĐƯỢC XEM LÀ MỘT BƯỚC NGOẶT CHIẾN LƯỢC TRONG TƯ DUY PHÁT TRIỂN QUỐC GIA. ĐÂY KHÔNG CHỈ LÀ SỰ SẮP XẾP LẠI KHÔNG GIAN KINH TẾ, MÀ CÒN LÀ THÔNG ĐIỆP VỀ KHÁT VỌNG TĂNG TRƯỞNG NHANH, BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP SÂU RỘNG. TUY NHIÊN, ĐỂ CHỦ TRƯƠNG NÀY PHÁT HUY HIỆU QUẢ, ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT LÀ PHẢI XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI CẤP VÙNG ĐỦ MẠNH, GẮN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG. VIỆC PHÂN CHIA SÁU VÙNG KINH TẾ LÀ BƯỚC ĐI MANG TÍNH LỊCH SỬ TRONG TƯ DUY PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. SONG, BẢN THÂN NÓ MỚI CHỈ LÀ KHUNG KHỔ. ĐỂ KHÁT VỌNG VƯƠN MÌNH TRỞ THÀNH HIỆN THỰC, CẦN GẤP RÚT XÂY DỰNG CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI VÙNG CÓ THỰC QUYỀN, KHUNG PHÁP LÝ RÕ RÀNG VÀ CƠ CHẾ LIÊN KẾT CHẶT CHẼ. KHI CÁC VÙNG KINH TẾ ĐƯỢC VẬN HÀNH HIỆU QUẢ, VIỆT NAM SẼ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ ĐỂ BỨT PHÁ, TIẾN GẦN HƠN TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN, THU NHẬP CAO VÀO GIỮA THẾ KỶ XXI. Khu vực Tây Nguyên với Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước với lợi thế gió, mặt trời, đồng thời giàu tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao

