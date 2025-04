Tiền Phong số 96

n GIÊCË MÚ BÛÚIÃ SACÅ H CUAÃ KIMURA VIÏTÅ 6/4/2025 SỐ 96 CHU Ã NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã LÏ NHUNG Phña sau cöng thûcá thuïë gêy söcë cuaã öng Trump NHÛNÄ G BÛÚCÁ CHAYÅ TÛ Å DO CUAÃ VÀV 73 TUÖIÍ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 15 ] Ú Ã MAIÄ LAIÅ ÀÊY n NGANÂ H BAOÁ CHÑ CHAO ÀAOÃ TRONG THÚIÂ ÀAIÅ AI n HÖ Ì HOAIÂ ANH VÛÚTÅ QUA TRÊYÌ XÛÚCÁ [ Trang 12 ] [ Trang 16 ] [ Trang 8 + 9 ] [ Trang 5 ] [ Trang 10 ] [ Trang 2 ] [ Trang 2 ] CHU Ã TÕCH QUÖCË HÖIÅ DÛÅ ÀAIÅ HÖIÅ ÀÖNÌ G IPU-150, THÙM UZBEKISTAN ÀÏ Ì THI VÙN COÁ THÏ Í SÛ Ã DUNÅ G NGÛ Ä LIÏUÅ TRONG SGK Ào á la â chia se ã cuaã lanä h àaoå Cucå Quanã lñ Chêtë lûúnå g, Bö å GD&ÀT vïì kò thi tötë nghiïpå THPT nùm 2025 àûúcå tö í chûcá cuöië thaná g 6 túiá . Chiïuì 5/4, Chuã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî va â Phu nhên Nguyïnî Thõ Thanh Nga cunâ g Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Quöcë höiå Viïtå Nam àïnë Thu ã àö Tashkent cuaã Uzbekistan, bùtæ àêuì tham dû å Àaiå höiå àönì g lênì thû á 150 cuaã Liïn minh Nghõ viïnå thï ë giúiá (IPU150), thùm chñnh thûcá Uzbekistan tûâ ngayâ 5-8/4. AI BAOÃ VÏ Å PHIM [ Trang 3 ] // Phapá ly á ú ã àêu trong cuöcå chúi ruiã ro nayâ ? // Àamâ phaná vúiá My ä vï ì thuï ë quan: Cênì têpå trung 4 àiïmí Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò cuöcå hopå vï ì viïcå My ä apá mûcá thuï ë àöië ûná g lïn hanâ g hoaá nhêpå khêuí tû â Viïtå Nam [ Trang 11 ] cuöië tuênì Chuyïnå Töëi 4/4, Töíng Bñ thû Tö Lêm coá cuöåc àiïån àaâm vúái Töíng thöëng Myä Donald Trump. Töíng Bñ thû Tö Lêm khùèng àõnh, Viïåt Nam sùén saâng trao àöíi vúái phña Myä àïí àûa mûác thuïë nhêåp khêíu vïì 0% àöëi vúái haâng hoáa nhêåp khêíu tûâ Myä, àöìng thúâi àïì nghõ Myä aáp duång mûác thuïë tûúng tûå àöëi vúái haâng hoáa nhêåp khêíu tûâ Viïåt Nam. Thuïë [Xem tiïpë trang 2] [ TRÑ QUÊN ] "Chötë àún" àaä bõ dúiâ lõch chiïuë àïnë thaná g 6 nhûng theo dûå àoaná bö å phim khoá ra rapå nhû dû å kiïnë vò scandal cuaã Thuyâ Tiïn THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: khi scandal nöí ra? TÖTË NGHIÏPÅ THPT 2025: HÚPÅ TACÁ KINH TÏË VÚIÁ MYÄ TRÏN NGUYÏN TÙCÆ HAI BÏN CUNÂ G CO Á LÚIÅ

Àêy àûúåc cho laâ phaãn ûáng “noáng” rêët nhanh nhaåy, àùåc biïåt cêìn thiïët vaâ haâi hoâa cuãa Viïåt Nam trûúác viïåc ngaây 3/4 (giúâ Viïåt Nam) chñnh quyïìn Töíng thöëng Trump cöng böë mûác thuïë àöëi ûáng múái vúái haâng loaåt quöëc gia, trong àoá aáp mûác 46% cho haâng hoáa Viïåt Nam xuêët khêíu sang Myä - mûác thuïë thuöåc nhoám cao nhêët thïë giúái, coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 9/4 túái àêy. Trûúác chñnh saách thuïë quan àûúåc xem laâ lõch sûã naây, möîi quöëc gia hùèn seä coá möåt thaái àöå phaãn ûáng, vaâ saách lûúåc àöëi phoá khaác nhau. Nhûng Viïåt Nam ngay lêåp tûác àaä choån caách àöëi thoaåi, àaâm phaán song phûúng, soâng phùèng nhùçm cên bùçng töëi àa moåi nghôa vuå vaâ quyïìn lúåi cuãa àöi bïn. Thuã tûúáng Chñnh phuã cuäng àaä lêåp Töí “phaãn ûáng nhanh” àïí kõp thúâi coá giaãi phaáp, àöëi saách vúái chñnh saách thuïë múái cuãa Myä. Vaâ höm nay ngaây 6/4, Phoá Thuã tûúáng Höì Àûác Phúác cuâng àoaân cöng taác bùæt àêìu sang Myä... Ai àoá àaä noái rùçng hêìu hïët moåi ngûúâi coá thïí coá tûå do vaâ cöng lyá, nhûng chó rêët ñt ngûúâi laâ àûúåc giaãm/miïîn thuïë. Àïí thêëy thuïë laâ têët yïëu cuãa moåi thúâi àaåi. Thò ra cêu noái quen thuöåc "Traã Caesar nhûäng gò cuãa Caesar" laâ liïn quan àïën thuïë. Trong Kinh Tên ûúác, Chuáa àaä daåy “Haäy traã cho Caesar nhûäng gò thuöåc vïì Caesar, vaâ traã cho Thiïn Chuáa nhûäng gò thuöåc vïì Thiïn Chuáa”. Àûúåc hiïíu theo yá, vïì mùåt àúâi söëng, haäy laâm troân nghôa vuå àoáng thuïë cho Julius Caesar (100 - 44 TCN) – hoaâng àïë cuãa àïë quöëc La Maä, coân nhûäng gò thuöåc vïì têm linh thò haäy daânh cho Chuáa Trúâi. Trong cöng thûác vaâ biïíu giaá thuïë àang khiïën caã thïë giúái chao àaão, ai laâ Caesar? Àoá coá thïí laâ Myä, laâ Viïåt Nam, laâ bêët kyâ quöëc gia hay àõnh chïë kinh tïë naâo tham gia vaâo doâng chaãy thûúng maåi quöëc tïë. Möåt doâng chaãy liïìn maåch mang tñnh chêët tûúng höî vaâ phuå thuöåc lêîn nhau. Chûá khöng thïí laâ àöåc quyïìn cuãa riïng ai, cuäng khöng ai coá toaân quyïìn aáp àùåt luêåt chúi lïn têët caã maâ riïng mònh laåi an toaân àïí thu lúåi. Búãi vêåy Caesar nghô cho cuâng chñnh laâ quy luêåt cuãa thõ trûúâng thïë giúái vúái nhûäng nguyïn tùæc - nghôa vuå cöng bùçng, nghiïm tuác vaâ àaåo lyá cuãa noá. Chûá khöng thuöåc vïì möåt caá nhên hay quöëc gia naâo möåt caách tuyïåt àöëi. Sau chñnh saách thuïë quan cuãa Myä, cho thêëy xu hûúáng caác quöëc gia àaä khöng im lùång chêëp nhêån thua thiïåt, maâ àïìu àaä lïn tiïëng, nhùçm àûa ra möåt chñnh saách haâi hoâa hún giûäa nghôa vuå vaâ quyïìn lúåi cuãa caác bïn. Àöìng thúâi nöî lûåc àiïìu chónh chñnh saách trong nûúác àïí cên bùçng hún nûäa caán cên thûúng maåi vúái Myä, trïn tinh thêìn cuâng coá lúåi. Nhûäng thõ trûúâng múái, möëi liïn kïët múái cuäng àang raáo riïët àûúåc khai phaá, kiïëm tòm... Chuã quyïìn quöëc gia vaâ cöng bùçng thûúng maåi laâ nhûäng giaá trõ nïìn taãng. Sûå cên bùçng quyïìn lûåc, luêåt phaáp quöëc tïë vaâ àaåo lyá vêîn phaãi àûúåc tön troång. n Thuïë [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Chuã tõch Quöcë höiå dû å Àaiå höiå àönì g IPU-150, thùm Uzbekistan [Tiïpë theo trang 1] Viïcå Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî dênî àêuì Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Quöcë höiå Viïtå Nam tham dûå Àaiå höiå àönì g IPU-150 tiïpë tucå khùnè g àõnh vai troâ la â thanâ h viïn chuã àönå g, tñch cûcå , co á tracá h nhiïmå cuaã Viïtå Nam taiå IPU cunä g nhû taiå cacá diïnî àanâ àa phûúng. Thöng qua ào,á àoná g gopá vaoâ tùng cûúnâ g chu ã nghôa àa phûúng, húpå tacá va â àoanâ kïtë quöcë tï,ë phatá huy vai tro,â võ thï ë cuaã Viïtå Nam taiå cacá cú chï ë húpå tacá nghõ viïnå khu vûcå va â thï ë giúiá ; àönì g thúiâ tiïpë tucå duy trò vaâ thucá àêyí quan hï å vúiá cacá nûúcá , cacá nghõ viïnå thanâ h viïn IPU. Dû å kiïnë , trong khuön khöí tham dû å Àaiå höiå àönì g IPU-150 lênì nayâ , Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî se ä co á baiâ phatá biïuí quan tronå g taiå phiïn thaoã luênå chung, tiïpë xucá song phûúng vúiá lanä h àaoå Ban Thû ky á IPU, lanä h àaoå nghõ viïnå cacá nûúcá va â cacá tö í chûcá quöcë tï.ë Qua ào,á trao àöií cacá biïnå phapá nhùmç thucá àêyí hún nûaä húpå tacá vúiá IPU, lamâ sêu sùcæ hún quan hïå vúiá cacá nûúcá va â cacá àöië tacá , tiïpë tucå tùng cûúnâ g sû å tham gia, àoná g gopá cuaã Viïtå Nam trong IPU cunä g nhû taiå cacá diïnî àanâ àa phûúng, tranh thuã sû å unã g hö å cuaã banå be â quöcë tï ë va â cacá nguönì lûcå bïn ngoaiâ àï í hiïnå thûcå hoaá cacá mucå tiïu phatá triïní cuaã àêtë nûúcá . Viïtå Nam - Uzbekistan thiïtë lêpå quan hï å ngoaiå giao nùm 1992 vaâ quan hï å hûuä nghõ truyïnì thönë g giûaä hai nûúcá àûúcå duy trò, phatá triïní tötë àepå thúiâ gian qua. Vïì chñnh trõ, ngoaiå giao, hai nûúcá tñch cûcå triïní khai trao àöií àoanâ va â tiïpë xucá song phûúng sau mötå thúiâ gian bõ gianá àoanå vò dõch COVID-19. Hai bïn duy trò phöië húpå taiå cacá diïnî àanâ quöcë tï ë va â khu vûcå , trong àoá co á Liïn Húpå Quöcë , Liïn minh Nghõ viïnå thï ë giúiá (IPU), Diïnî àanâ vï ì Phöië húpå hanâ h àönå g va â cacá biïnå phapá xêy dûnå g lonâ g tin (CICA)… Quöcë höiå hai nûúcá duy trò cacá hoatå àönå g tiïpë xucá trong khuön khöí cacá diïnî àanâ , höiå nghõ àa phûúng. Quöcë höiå Uzbekistan àa ä thanâ h lêpå Nhomá Nghõ sô hûuä nghõ vúiá Viïtå Nam (nùm 2023). Chuyïnë thùm chñnh thûcá Uzbekistan cuaã Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî mang y á nghôa chñnh trõ sêu rönå g, thï í hiïnå sû å coi tronå g cuaã Viïtå Nam àöië vúiá quan hïå hûuä nghõ truyïnì thönë g vúiá Uzbekistan vaâ mong muönë cunâ g Uzbekistan cunã g cö ë tin cêyå chñnh trõ, taoå nïnì tanã g àï í thucá àêyí húpå tacá trïn nhiïuì lônh vûcå . BÒNH GIANG Lï î àoná Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî va â Phu nhên taiå sên bay quöcë tï ë Islam Karimov Tashkent Chiïuì 5/4, Chuã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî vaâ Phu nhên Nguyïnî Thõ Thanh Nga cunâ g Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Quöcë höiå Viïtå Nam àïnë Thu ã àö Tashkent cuaã Uzbekistan, bùtæ àêuì tham dûå Àaiå höiå àönì g lênì thû á 150 cuaã Liïn minh Nghõ viïnå thï ë giúiá (IPU-150), thùm chñnh thûcá Uzbekistan tûâ ngayâ 5-8/4. Kïtë thucá tötë àepå chuyïnë thùm chñnh thûcá Armenia, saná g 5/4 (giúâ àõa phûúng), Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî va â Phu nhên Nguyïnî Thõ Thanh Nga, cunâ g Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Quöcë höiå Viïtå Nam rúiâ Thu ã àö Yerevan, lïn àûúnâ g tham dûå Àaiå höiå àönì g lênì thû á 150 cuaã Liïn minh Nghõ viïnå thï ë giúiá (IPU-150), thùm chñnh thûcá Uzbekistan tûâ ngayâ 5-8/4. Anh: TTXVN Ã TÖTË NGHIÏPÅ THPT 2025: Àï ì thi Vùn coá thï í sû ã dunå g ngû ä liïuå trong SGK Ào á la â chia se ã cuaã lanä h àaoå Cucå Quanã lñ Chêtë lûúnå g, Bö å GD&ÀT vïì kò thi tötë nghiïpå THPT nùm 2025 àûúcå tö í chûcá cuöië thaná g 6 túiá . Trûúcá ào,á Bö å GD&ÀT khùnè g àõnh mön thi Ngûä vùn khöng sûã dunå g dû ä liïuå trong SGK. GS.TS Huynâ h Vùn Chûúng, Cucå trûúnã g Cucå Quanã lñ Chêtë lûúnå g, Bö å GD&ÀT, cho biïtë , nùm nay, kò thi tötë nghiïpå THPT töí chûcá cho hai àöië tûúnå g thñ sinh: thñ sinh hocå theo chûúng trònh giaoá ducå phö í thöng 2006 (nhûnä g thñ sinh hocå xong lúpá 12 tû â nùm 2024 trúã vï ì trûúcá ); thñ sinh hocå chûúng trònh giaoá ducå phö í thöng 2018 (nùm nay lênì àêuì tiïn thi tötë nghiïpå THPT). Vúiá thñ sinh thi theo chûúng trònh giaoá ducå phö í thöng 2006, àõa phûúng bö ë trñ 1 àiïmí thi riïng. Mö hònh töí chûcá , cacá h thûcá tö í chûcá àûúcå giû ä öní àõnh theo Quy chïë thi tötë nghiïpå THPT nùm 2024. Vúiá thñ sinh dûå thi tötë nghiïpå theo chûúng trònh giaoá ducå phö í thöng 2018, GS Chûúng chia seã mötå söë àiïmí múiá so vúiá chûúng trònh giaoá ducå phö í thöng 2006: thñ sinh thi 3 buöií thay vò 4 buöií nhû trûúcá . Àï ì thi theo hûúná g àaná h gia á nùng lûcå , co á cacá mön thi múiá , lênì àêuì xuêtë hiïnå trong kò thi tötë nghiïpå THPT nhû Tin hocå , Giaoá ducå Kinh tïë va â Phapá luêtå , Cöng nghï.å .. Mön Ngûä vùn co á thï í sû ã dunå g ngûä liïuå trong sacá h giaoá khoa. Thöng tin nayâ àa ä dung hoaâ hún nhûnä g thöng baoá trûúcá ào á cuaã Bö å GD&ÀT. Búiã tû â àêuì nùm hocå , Bö å khùnè g àõnh mön thi Ngû ä vùn khöng sûã dunå g ngû ä liïuå trong sacá h giaoá khoa àïí àõnh hûúná g cho thñ sinh. Giaiã thñch vïì thay àöií nayâ , öng Chûúng cho biïtë , àï ì thi mön Ngûä vùn vênî co á thï í "nhùtå " cêu chûä trong sacá h giaoá khoa. Ngoaiâ ra, thñ sinh chûúng trònh 2006 àûúcå sû ã dunå g Atlat khi thi mön Àõa ly,á conâ thñ sinh theo chûúng trònh 2018 khöng àûúcå sû ã dunå g… 100% thñ sinh àïuì co á thï í àùng kñ dûå thi trûcå tuyïnë . Àiïmí xetá tötë nghiïpå àa ä tùng tronå g sö ë kïtë qua ã hocå têpå tû â 30% lïn 50%. Khöng cönå g àiïmí khuyïnë khñch chûná g chó nghï.ì Khöng quy àöií thanâ h àiïmí 10 àöië vúiá chûná g chó ngoaiå ngû ä trong xetá tötë nghiïpå , chó giamã mön thi. Kïtë qua ã hocå têpå , kïtë qua ã renâ luyïnå cuaã thñ sinh àang hocå lúpá 12 se ä àûúcå tû å àönå g àönì g bö å tû â cú sú ã dû ä liïuå nganâ h ngay sau khi kïtë thucá nùm hocå (31/5). Cacá àiïmí tiïpë nhênå thûcå hiïnå ra â soatá chï ë àö å ûu tiïn vïì khu vûcå vúiá cú sú ã dûä liïuå dên cû quöcë gia ngay trong quaá trònh thñ sinh àùng kñ dûå thi. Öng Chûúng àùåc biïåt lûu yá Höåi àöìng thi caác tónh, thaânh phöë cêìn töí chûác àiïím thi riïng daânh cho nhoám thñ sinh thi theo chûúng trònh 2006, kïí caã chó coá möåt thñ sinh àùng kñ cuäng phaãi töí chûác thi riïng vaâ àuáng quy chïë. NGHIÏM HUÏ

Chuã nhêåt 6/4/2025 Chiïuì 5/4, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò hopå Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã vaâ lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h, cú quan Trung ûúng vïì húpå tacá kinh tï,ë thûúng maiå cên bùnç g, bïnì vûnä g vúiá My;ä triïní khai thöng àiïpå cuöcå àiïnå àamâ giûaä Töní g Bñ thû Tö Lêm vúiá Töní g thönë g My ä Donald Trump sau khi Myä cöng bö ë chñnh sacá h thuï ë quan múiá . Nïu cacá baiâ hocå trong viïcå ûná g pho á vúiá cacá biïnë àönå g, kho á khùn, thacá h thûcá thúiâ gian qua nhû àaiå dõch COVID-19, thiïn tai, suy thoaiá kinh tïë thï ë giúiá , cacá xung àötå trïn thïë giúiá gêy àûtá gayä chuöiî cung ûná g, chuöiî sanã xuêtë , chuöiî phên phöië …, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó ro ä chuná g ta àa ä bònh tônh, banã lônh, kiïn trò, kiïn àõnh, khöng hoang mang, dao àönå g va â chu ã àönå g, linh hoatå , kõp thúiâ , hiïuå qua ã thñch ûná g tònh hònh; biïnë kho á khùn, thacá h thûcá thanâ h cú höiå , vûútå qua chñnh giúiá hanå cuaã chñnh mònh àïí vûútå qua; thïí hiïnå sû å saná g suötë cuaã Àanã g, àiïuì hanâ h linh hoatå , hiïuå qua ã cuaã Chñnh phuã va â cacá cú quan liïn quan... Cho rùnç g viïcå My ä thûcå hiïnå chñnh sacá h thuï ë quan múiá se ä anã h hûúnã g àïnë thõ trûúnâ g xuêtë khêuí cuaã Viïtå Nam va â mötå sö ë thõ trûúnâ g chu ã lûcå cuaã Viïtå Nam nhû Trung Quöcë , Nhêtå Banã , Hanâ Quöcë , chêu Êu, ASEAN… vaâ ngay ca ã àöië vúiá ngûúiâ dên My,ä Thu ã tûúná g nhênë manå h, chuná g ta phaiã kiïn àõnh, kiïn trò àûúnâ g löië àöië ngoaiå àöcå lêpå , tû å chu,ã àa danå g hoaá , àa phûúng hoaá , la â banå be â tötë , àöië tacá tin cêyå cuaã têtë ca ã cacá nûúcá ; baoã vï å àöcå lêpå , chu ã quyïnì , toanâ venå lanä h thö;í xêy dûnå g nïnì kinh tïë àöcå lêpå , tû å chu,ã chu ã àönå g, tñch cûcå höiå nhêpå kinh tïë quöcë tï ë sêu rönå g, thûcå chêtë va â hiïuå qua.ã Thu ã tûúná g yïu cêuì nùmæ chùcæ tònh hònh; coá giaiã phapá thñch ûná g vûaâ trûúcá mùtæ , vûaâ lêu daiâ ; vûaâ trûcå tiïpë , vûaâ gianá tiïpë ; vûaâ töní g thï,í chiïnë lûúcå , vûaâ cu å thï;í vûaâ tronå g àiïmí , vûaâ toanâ diïnå ; ca ã bùnç g chñnh sacá h thuïë quan va â phi thuïë quan; qua têtë ca ã cacá kïnh, bùnç g cacá giaiã phapá chñnh trõ, ngoaiå giao, kinh tï,ë thûúng maiå ; tñnh àïnë töní g thï í chung cuaã kinh tïë àöië ngoaiå Viïtå Nam va â khöng anã h hûúnã g túiá cacá thõ trûúnâ g khacá … MUCÅ TIÏU CUÖIË CUNÂ G Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h mucå tiïu cuöië cunâ g la â àamã baoã öní àõnh àêtë nûúcá , taoå möi trûúnâ g hoaâ bònh, húpå tacá , phatá triïní trong khu vûcå va â trïn thïë giúiá , vò sû å phatá triïní cuaã àêtë nûúcá theo hûúná g phatá triïní kinh tï ë nhanh nhûng phaiã bïnì vûnä g, àu ã sûcá chönë g chõu vúiá cacá cu á söcë tû â bïn ngoaiâ va â àï í nhên dên ngayâ canâ g àûúcå êmë no, hanå h phucá , tû å do kinh doanh, àûúcå baoã àamã quyïnì , lúiå ñch húpå phapá , chñnh àaná g. Cacá bö,å nganâ h, àõa phûúng phaiã triïní khai thûcå hiïnå manå h me,ä hiïuå qua ã hún nûaä Nghõ quyïtë 59, Kïtë luênå 133 cuaã Bö å Chñnh trõ vaâ baiâ viïtë cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm vïì höiå nhêpå quöcë tï.ë Lûu y á phaiã biïnë kho á khùn, thacá h thûcá thanâ h cú höiå ; cho rùnç g viïcå My ä apá dunå g chñnh sacá h thuï ë quan múiá cunä g la â cú höiå àï í Viïtå Nam àöií múiá , bûtá pha,á vûún mònh, phatá triïní , taiá cú cêuë nïnì kinh tï,ë taiá cú cêuë sanã phêmí , taiá cú cêuë thõ trûúnâ g, taiá cú cêuë chuöiî cung ûná g, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó roä khöng thay àöií mucå tiïu tùng trûúnã g 8% trong nùm 2025, taoå àa,â taoå lûcå àï í àatå 2 con sö ë trong nhûnä g nùm tiïpë theo. Do ào,á Thu ã tûúná g chó àaoå cunâ g vúiá àiïuì hanâ h chñnh sacá h vô mö linh hoatå , hiïuå qua,ã àamã baoã öní àõnh kinh tïë vô mö, kiïmí soatá lamå phatá , àamã baoã cacá cên àöië lúná , cacá bö,å nganâ h, àõa phûúng phaiã lamâ múiá cacá àönå g lûcå tùng trûúnã g truyïnì thönë g gömì àêuì tû, xuêtë khêuí , tiïu dunâ g, àùcå biïtå àa danå g hoaá sanã phêmí , àa danå g hoaá thõ trûúnâ g, àa danå g hoaá chuöiî cung ûná g; thucá àêyí cacá àönå g lûcå tùng múiá , thucá àêyí àêuì tû cöng. Cunâ g vúiá ào,á nghiïn cûuá co á chñnh sacá h giamã thuï,ë phñ lï å phñ hö î trú å doanh nghiïpå nïuë bõ anã h hûúnã g búiã chñnh sacá h thuï ë quan cuaã My;ä àönì g thúiâ khuyïnë khñch kinh doanh, tiïu dunâ g trong nûúcá ; kiïmí soatá tötë xuêtë xû á hanâ g hoaá , thûúng hiïuå , banã quyïnì , chönë g gian lênå thûúng maiå . Thu ã tûúná g yïu cêuì tiïpë tucå xucá tiïnë cacá cuöcå trao àöií , tiïpë xucá vúiá phña Myä trïn têtë cacá cêpë , cacá kïnh, giaiã quyïtë cacá quan têm tûâ phña My,ä trïn tinh thênì 2 bïn cunâ g co á lúiå ; lamâ viïcå vúiá cacá doanh nghiïpå My,ä thaoá gú ä cacá kho á khùn, vûúná g mùcæ , cacá àï ì xuêtë , kiïnë nghõ cuaã doanh nghiïpå My,ä thucá àêyí cacá dû å aná cuaã doanh nghiïpå My ä taiå Viïtå Nam; raâ soatá cacá mùtå hanâ g, tùng cûúnâ g nhêpå khêuí hanâ g hoaá tû â My ä àï í cên bùnç g thûúng maiå vúiá My;ä tiïpë tucå nghiïn cûuá , xem xetá àiïuì chónh giamã thuï ë phu â húpå mötå sö ë mùtå hanâ g nhêpå khêuí tû â My.ä PV (theo TTXVN) Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò cuöcå hopå vï ì viïcå My ä apá mûcá thuï ë àöië ûná g lïn hanâ g hoaá nhêpå khêuí tû â Viïtå Nam BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå 3 Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh höm qua yïu cêuì tiïpë tucå xucá tiïnë cacá cuöcå trao àöií , tiïpë xucá vúiá phña My ä trïn têtë ca ã cacá cêpë , cacá kïnh, giaiã quyïtë möië quan têm tû â phña My,ä trïn tinh thênì hai bïn cunâ g co á lúiå . THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Öng nhiïìu lêìn nhêën maånh cêìn “bònh tônh ûáng phoá” trûúác quyïët àõnh aáp thuïë cuãa Myä. Vêåy trong böëi caãnh naây, “bònh tônh” nïn àûúåc hiïíu laâ nhûäng bûúác ài gò trong thûåc tïë cuãa Chñnh phuã vaâ doanh nghiïåp? TS Cênë Vùn Lûcå : Trûúcá hïtë , töi cho rùnç g cênì nùmæ satá tònh hònh, diïnî biïnë , àùcå biïtå la â nhûnä g àönå g thaiá múiá tû â phña Chñnh phuã My ä àöië vúiá cacá vênë àï ì liïn quan àïnë thuï ë quan va â kï í ca ã cacá vênë àïì liïn quan khacá . Bïn canå h ào,á cênì quan satá thïm àönå g thaiá cuaã cacá nûúcá khacá , nhêtë la â nhûnä g nûúcá lúná , nhûnä g nûúcá co á caná cên thûúng maiå lúná , co á thùnå g dû thûúng maiå lúná àöië vúiá My.ä Ngoaiâ ra, Chñnh phuã va â doanh nghiïpå cênì xêy dûnå g kõch banã ûná g pho á phu â húpå . Co á thï í theo hûúná g la â ú ã mötå mûcá àö å thuï ë quan naoâ ào á ma â phña My ä se ä apá lïn Viïtå Nam, chùnè g hanå nhû tûâ 25-30% thay vò 46% àïí chuná g ta coá giaiã phapá va â ûná g pho.á Trong ào,á chuná g ta phaiã hïtë sûcá bònh tônh theo hûúná g la â khöng chuã quan nhûng cunä g khöng quaá bi quan, búiã vò àêy laâ cêu chuyïnå toanâ cêuì vaâ àùtå ra ruiã ro, thacá h thûcá àöië vúiá toanâ cêuì chû á khöng chó coá riïng Viïtå Nam. Nûúcá naoâ bònh tônh hún, nûúcá naoâ chu ã àönå g hún, nûúcá naoâ khön kheoá hún thò seä vûútå qua àûúcå cu á söcë lúná nayâ mötå cacá h thanâ h cöng, tûcá la â giamã thiïuí tacá àönå g tiïu cûcå va â àönì g thúiâ cunä g co á thï í tênå dunå g mötå sö ë cú höiå nhêtë àõnh trong böië canã h hiïnå nay. Caác chuyïn gia àïìu khùèng àõnh Viïåt Nam vêîn coân dû àõa àaâm phaán. Theo öng, yïëu töë naâo seä coá tñnh thuyïët phuåc nhêët vúái phña Myä trong quaá trònh naây? Töi cho rùnç g Viïtå Nam vênî conâ dû àõa àamâ phaná , nhûng thúiâ gian khöng conâ nhiïuì . Tû â ngayâ 5/4, Myä bùtæ àêuì apá thuï ë bö í sung 10% cho toanâ bö å hanâ g nhêpå khêuí va â àïnë ngayâ 9/4, hoå se ä xem xetá mûcá thuï ë bö í sung co á thï í lïn túiá 50% vúiá khoanã g 59 quöcë gia, trong àoá co á Viïtå Nam. Àïí têån duång àûúåc dû àõa àaâm phaán, töi cho rùçng Viïåt Nam cêìn têåp trung vaâo möåt söë àiïím then chöët. Thû á nhêtë , chuná g ta vênî phaiã tiïpë tucå kiïn trò lamâ ro ä àï í phña My ä thêyë rùnç g quan hïå kinh tï,ë thûúng maiå , àêuì tû giûaä My ä va â Viïtå Nam mang tñnh tûúng trú,å bö í trú å lênî nhau. Thû á hai, phña Myä vûaâ cöng böë cacá vûúná g mùcæ liïn quan àïnë 14 lônh vûcå trong Baoá caoá raoâ canã thûúng maiå My ä höm 1/4 vûaâ qua. Vò vêyå , Viïtå Nam cênì quan têm vaâ co á nhûnä g giaiã phapá rêtë cu å thï í àï í khùcæ phucå va â giaiã quyïtë nhûnä g bùn khoùn, khuyïnë nghõ nayâ . Nïuë chuná g ta giaiã quyïtë kõp thúiâ thò cunä g se ä thï í hiïnå chuná g ta co á thiïnå chñ va â hïtë sûcá nghiïm tucá àï í tiïpë thu va â giaiã quyïtë cacá vûúná g mùcæ cho phuâ húpå . Thû á ba, trong cöng thûcá tñnh toaná vï ì mûcá àö å thuï ë suêtë cuaã My ä thò hiïnå nay co á 2 hamâ sö ë rêtë quan tronå g: Hamâ sö ë chung cho toanâ thï ë giúiá la â 4 va â mötå hamâ sö ë nûaä co á liïn quan àïnë hï å sö ë co gianä ma â My ä àang lêyë theo mûcá àö å vï ì baoã hö å thûúng maiå cuaã cacá nûúcá . Viïtå Nam àang nùmç ú ã trong nhomá co á hï å sö ë 0,25 - hïå sö ë tûúng àöië thêpë , co á nghôa la â chuná g ta conâ nhiïuì raoâ canã thûúng maiå cênì phaiã thaoá gú.ä Töi cho rùnç g Viïtå Nam cênì chûná g minh cho phña Myä la â chuná g ta àa ä cúiã mú ã vênë àï ì thûúng maiå àïnë àêu, conâ àöië vúiá nhûnä g vûúná g mùcæ , raoâ canã thò chuná g ta quyïtë têm co á lö å trònh vaâ giaiã phapá thaoá gú ä cu å thï í trong thúiâ gian túiá , baoã àamã hiïuå qua.ã Theo ào,á chuná g ta co á thï í àï ì nghõ phña My ä nêng hï å sö ë nayâ lïn, vñ duå nêng tû â 0,25 lïn 0,5. Lêpå tûcá , mûcá thuï ë suêtë co á thï í giamã ài àaná g kï,í co á thï í tû â 46% xuönë g mötå mûcá khoanã g 30%. Àoá cunä g la â mötå cacá h tiïpë cênå dûaå trïn söë liïuå , khoa hocå , co á cöng thûcá tñnh toaná cu å thï í ma â phña My ä thûúnâ g lamâ theo cacá h ào.á Chuná g ta cunä g cênì hiïnå thûcå hoaá nhûnä g biïn banã ghi nhú,á húpå àönì g àa ä ky á kïtë vï ì nhêpå khêuí thiïtë bõ hanâ g hoaá tû â phña My ä thûcå hiïnå thúiâ gian vûaâ qua va â phaiã cu å thï í thanâ h húpå àönì g cunä g nhû co á nhûnä g giao dõch rêtë cu å thï í trong thúiâ gian túiá . Thû á tû, chuná g ta cunä g cênì hûúná g dênî , yïu cêuì cacá doanh nghiïpå va â àõa phûúng minh bacå h hoaá nguönì göcë , xuêtë xû á cuaã hanâ g hoaá , cuaã cacá chûúng trònh, dûå aná àêuì tû co á liïn quan àïí khi lamâ viïcå vúiá phña My,ä chuná g ta co á thï í chûná g minh cho hoå thêyë la â nhûnä g hanâ g hoaá xuêtë khêuí tû â Viïtå Nam sang My ä àöi khi xuêtë phatá tû â sû å àêuì tû cuaã My ä chû á khöng phaiã àún thuênì cuaã nûúcá khacá hay cuaã riïng Viïtå Nam… Caãm ún öng. CHINHPHU.VN Cênì têpå trung 4 àiïmí My ä la â thõ trûúnâ g chu ã àaoå cuaã giayâ depá Viïtå Nam Trûúcá viïcå My ä apá mûcá thuïë suêtë 46% àöië vúiá hanâ g hoaá tû â Viïtå Nam, chuná g ta vênî conâ dû àõa àamâ phaná , nhûng thúiâ gian khöng conâ nhiïuì , cênì têpå trung 4 àiïmí then chötë , TS Cênë Vùn Lûcå , thanâ h viïn Höiå àönì g Tû vênë chñnh sacá h taiâ chñnh, tiïnì tïå quöcë gia, nhênå àõnh. Húpå tacá kinh tïë vúái Myä trïn nguyïn tùcæ hai bïn cuâng coá lúåi ÀAMÂ PHANÁ VÚIÁ MY Ä VÏ Ì THUÏ Ë QUAN: Nguön: 3W-LOGISTICS ì Giao nhiïmå vu å cu å thï í cho tûnâ g bö,å nganâ h, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chó àaoå Pho á Thu ã tûúná g Chñnh phuã Hö ì Àûcá Phúcá trong chuyïnë thùm, lamâ viïcå taiå My ä ngay sau àêy phaiã cunâ g vúiá phña banå têpå trung triïní khai, hiïnå thûcå hoaá nöiå dung maâ Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Töní g thönë g Donald Trump àaä nhêtë trñ trong cuöcå àiïnå àamâ ngayâ 4/4; giao Phoá Thu ã tûúná g, Bö å Ngoaiå giao Buiâ Thanh Sún, Tö í trûúnã g cöng tacá àùcå biïtå phanã ûná g nhanh tiïpë tucå têpå trung thûcå hiïnå va â àï ì xuêtë thïm cacá giaiã phapá vï ì húpå tacá kinh tï,ë thûúng maiå cên bùnç g, bïnì vûnä g Viïtå Nam-My.ä Anh: TTXVN Ã

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 6/4/2025 Xaä höåi 4 MÊÅP MÚ Â VIÏÅC TÙNG VÖNË Cöng ty CP Têpå àoanâ Chõ em rotå (CER Group) ra àúiâ ngayâ 5/11/2024, àùtå tru å sú ã taiå TP. Thuã Àûcá (TPHCM). Khi múiá thanâ h lêpå , CER Group coá vönë àiïuì lï å 5 ty ã àönì g vúiá 6 cö í àöng saná g lêpå , gömì : ba â Nguyïnî Thõ Thaiá Hùnç g, tûcá Hùnç g du mucå , gopá vönë 1,25 ty ã àönì g (ty ã lï å 25%); öng Lï Thanâ h Cöng gopá vönë 950 triïuå àönì g (19%), öng Lï Tuênë Linh gopá vönë 750 triïuå àönì g (15%); öng Phamå Quang Linh, tûcá Quang Linh Vlogs, gopá vönë 683,5 triïuå àönì g (13,67%); öng Trênì Chñ Têm gopá vönë 683,5 triïuå àönì g (13,67%); baâ Phamå Thõ Nhêtå Lï å (chõ gaiá Quang Linh Vlogs) gopá vönë 683 triïuå àönì g (13,66%). Öng Lï Tuênë Linh (SN 1989) laâ giamá àöcë kiïm ngûúiâ àaiå diïnå theo phapá luêtå cuaã CER Group. Nganâ h nghï ì àùng ky á kinh doanh chñnh cuaã CER Group laâ hoatå àönå g sanã xuêtë phim àiïnå anã h, phim video vaâ chûúng trònh truyïnì hònh. Chó sau mötå thaná g hoatå àönå g, doanh nghiïpå cuaã Hùnç g du mucå va â Quang Linh Vlogs àaä tùng vönë àiïuì lï å tû â 5 ty ã àönì g lïn 15 tyã àönì g, nhûng khöng cöng khai thöng tin chi tiïtë vï ì cú cêuë gopá vönë múiá . Àöië vúiá Asia Life - cöng ty sanã xuêtë keoå rau Kera theo “àún àùtå hanâ g” cuaã CER Group, dûä liïuå tû â hï å thönë g àùng ky á kinh doanh quöcë gia cho thêyë cöng ty nayâ àûúcå thanâ h lêpå àêuì nùm 2022, co á àõa chó truå sú ã chñnh ú ã xa ä Ea Tu, TP Buön Ma Thuötå , tónh Àùkæ Lùkæ . Asia Life àùng kyá 35 nganâ h nghï ì nhûng lônh vûcå chñnh laâ sanã xuêtë thûcå phêmí va â thûcå phêmí baoã vï å sûcá khoeã . Vönë àiïuì lï å theo àùng kyá ban àêuì cuaã Asia Life la â 9 ty ã àönì g. Trïn website cuaã mònh, Asia Life giúiá thiïuå la â àún võ coá nha â mayá àatå chûná g nhênå GMP àêuì tiïn taiå Àùkæ Lùkæ ; co á àöië tacá àïnë tû â My,ä Hanâ Quöcë , Nhêtå Banã , Phapá ; sú ã hûuä 2 nha â mayá rönå g 2.000m2 vaâ vunâ g nguyïn liïuå rönå g gênì 300ha taiå Àùkæ Lùkæ , Lêm Àönì g. Àêy laâ àún võ chuyïn gia cöng sanã xuêtë thûcå phêmí baoã vï å sûcá khoeã , thûcå phêmí bö í sung va â phatá triïní sanã phêmí múiá theo phûúng thûcá sanã xuêtë va â gùnæ macá nhanä hiïuå cuaã mötå cöng ty khacá trïn sanã phêmí cuaã mònh/thiïtë kï ë va â sanã xuêtë sanã phêmí dûúiá thûúng hiïuå cuaã mötå cöng ty khacá (OEM/ODM). Thaná g 11/2024, Asia Life kyá kïtë húpå tacá va â sanã xuêtë keoå rau cu ã Kera theo àún àùtå hanâ g cuaã CER Group. Trong ào,á toanâ bö å cöng thûcá taoå ra sanã phêmí do CER Group àûa ra. Tûâ cuöëi nùm ngoaái àïën thaáng 2 nùm nay, CER Group thûåc hiïån chiïën dõch quaãng baá keåo rau Kera vúái giaá 150.000 àöìng/loå 30 viïn trïn têët caã caác nïìn taãng maång xaä höåi. Trong àoá, Quang Linh Vlogs, Hùçng du muåc vaâ hoa hêåu Thuây Tiïn liïn tuåc töí chûác caác phiïn livestream trïn Tiktok àïí giúái thiïåu vaâ têng böëc saãn phêím naây vúái nhûäng cêu phöí biïën nhû: Möåt viïn keåo bùçng caã àôa rau xanh; saãn phêím coá thïí thay rau xanh trong bûäa ùn... Theo sö ë liïuå tû â cú quan chûcá nùng, tñnh tû â ngayâ 12/12/2024 àïnë ngayâ 19/3 nùm nay, CER Group àaä baná ra thõ trûúnâ g hún 135.320 sanã phêmí keoå rau Kera, ûúcá tñnh thu vïì hún 20 tyã àönì g. Höiì thaná g 2 vûaâ qua, hònh anã h viïn keoå rau Kera xuêtë hiïnå trïn nïnì tanã g 1688 cuaã Trung Quöcë , trong àoá lo å 30 viïn coá gia á baná só la â 11 Nhên dên tï,å tûúng àûúng 38.000 àönì g, apá dunå g vúiá khacá h àùtå tû â 100 höpå va â chûa tñnh phñ vênå chuyïní , hö î trú å hònh thûcá OEM nïuë khacá h hanâ g yïu cêuì . Khi êyë , CER Group khùnè g àõnh bõ sûã dunå g traiá phepá hònh anã h sanã phêmí trïn nïnì tanã g baná hanâ g taiå Trung Quöcë , sau àoá sanã phêmí keoå rau trïn nïnì tanã g 1688 biïnë mêtë mötå cacá h kho á hiïuí . Theo khaoã satá cuaã PV Tiïnì Phong trïn thõ trûúnâ g gia cöng thûcå phêmí chûcá nùng trong nûúcá va â nûúcá ngoaiâ , trung bònh mötå sanã phêmí keoå rau cu ã giönë g vúiá keoå rau Kera chó coá gia á só tû â 20.000 - 25.000 àönì g/lo å 30 viïn vúiá àún hanâ g tû â 5.000 lo,å nïuë àún hanâ g trïn 5.000 loå thò mûcá gia á chó khoanã g 17.000 - 18.000 àönì g/lo å 30 viïn. NHÊÅN “TRAÁI ÀÙNÆ G” Do hiïuå ûná g quanã g caoá keoå rau Kera quaá rêmì rö å vúiá cöng dunå g thênì thaná h nïn mötå ngûúiâ tiïu dunâ g àaä mang keoå ài xetá nghiïmå va â kïtë quaã cho thêyë hamâ lûúnå g chêtë xú trong sanã phêmí thêpë hún nhiïuì so vúiá nhûnä g gò àûúcå quanã g caoá . Tû â àêy, cacá nghi vênë vï ì sanã phêmí kemá chêtë lûúnå g, thöng tin sai sûå thêtå bùtæ àêuì nö í ra khiïnë CER Group phaiã tö í chûcá gùpå mùtå baoá chñ àï í xin löiî va â trênì tònh vïì sû å viïcå . Ngayâ 24/3, Súã An toanâ thûcå phêmí TPHCM phatå CER Group 125 triïuå àönì g vò àa ä sanã xuêtë , vênå chuyïní , lûu giû,ä buön baná hanâ g hoaá co á nhanä khöng àuná g theo quy àõnh; sanã phêmí co á chûaá sorbitol nhûng khöng thï í hiïnå trïn nhanä sanã phêmí theo quy àõnh; sanã xuêtë , buön baná , lûu thöng thûcå phêmí trïn thõ trûúnâ g co á gia á trõ dinh dûúnä g khöng phuâ húpå vúiá thöng tin vïì sanã phêmí àa ä àûúcå cöng ty tûå cöng bö.ë Ngayâ 3/4, Uyà ban Canå h tranh quöcë gia - Böå Cöng Thûúng phatå bö í sung CER Group 80 triïuå àönì g va â yïu cêuì cöng ty phaiã caiã chñnh thöng tin khöng chñnh xacá vï ì sanã phêmí keoå rau cu ã Kera. Cú quan nayâ cunä g phatå ba â Nguyïnî Thucá Thuyâ Tiïn (Hoa hêuå Thuyâ Tiïn) 25 triïuå àönì g vï ì hanâ h vi khöng thöng baoá trûúcá cho ngûúiâ tiïu dunâ g viïcå mònh àûúcå taiâ trú å àï í cung cêpë thöng tin vïì sanã phêmí , hanâ g hoaá , dõch vu.å n Trong söë 6 cö í àöng saná g lêpå va â gopá vönë ú ã Cöng ty CP Têpå àoanâ Chõ em rotå coá hai Tiktoker nöií tiïnë g laâ Hùnç g du mucå va â Quang Linh Vlogs. Chõ em rotå “thöií gia”á keoå rau Kera, lûaâ döië khacá h. Sanã phêmí nayâ tûnâ g xuêtë hiïnå trïn nïnì tanã g baná hanâ g taiå Trung Quöcë , sau ào á biïnë mêtë mötå cacá h kho á hiïuí . Lêtå giúã viïcå laâm ùn döië tra á cuãa Têpå àoaân Chõ em rotå [ LÖCÅ LIÏN ] Hùnç g du mucå va â Quang Linh Vlogs (Anà h: Chupå manâ hònh YouTube) Àêy laâ hoaåt àöång nhùçm chaâo mûâng 50 nùm Ngaây Giaãi phoáng miïìn Nam, thöëng nhêët àêët nûúác (30/4/197530/4/2025), giuáp ngûúâi dên dïî daâng thûåc hiïån caác thuã tuåc haânh chñnh trûåc tuyïën. Tû â 7 giú â saná g, àa ä co á kha á àöng ngûúiâ dên àïnë nha â ga Bïnë Thanâ h (quênå 1, TPHCM) lamâ thu ã tucå cêpë the ã cùn cûúcá va â taiâ khoanã àõnh danh cêpë àö å 2. Phonâ g Canã h satá Quanã ly á hanâ h chñnh vïì trêtå tû å xa ä höiå , Cöng an TPHCM, Ban Quanã ly á va â Cöng ty Àûúnâ g sùtæ àö thõ böë trñ caná bö,å nhên viïn tû â xa àï í hûúná g dênî , hö î trú å thöng tin cho ngûúiâ àïnë lamâ thu ã tucå , bö ë trñ nhiïuì dayä ghï ë ngöiì àï í ngûúiâ dên khöng phaiã àûná g xïpë hanâ g. Chõ Trûúng Thõ Quyïn, nguå thanâ h phö ë Thu ã Àûcá , cho biïtë chõ nùmæ àûúcå thöng tin vïì viïcå cêpë the ã cùn cûúcá cho ngûúiâ dên taiå nha â ga Bïnë Thanâ h trïn trang web cuaã tuyïnë metro söë 1, nïn àa ä tranh thuã ngayâ nghó cuöië tuênì àïnë àùng ky á cùn cûúcá cho con. “Chó mêtë chûa àïnë 10 phutá , cú quan cöng an àa ä lamâ xong thuã tucå cêpë múiá cùn cûúcá cho con cuaã töi. Rêtë nhanh choná g va â thuênå lúiå . Töi thêyë viïcå triïní khai cêpë cùn cûúcá cöng dên ngay taiå nha â ga metro conâ gopá phênì taoå sû å thên thiïnå , thoaiã maiá giûaä cacá caná bö å cöng an vúiá ngûúiâ dên”, chõ Quyïn chia se.ã Nhanh choná g, thuênå tiïnå va â phênë khúiã la â camã nhênå chung cuaã nhiïuì ngûúiâ khi àïnë lamâ thu ã tucå cêpë the ã cùn cûúcá taiå nhaâ ga Bïnë Thanâ h. Thûúnå g ta á Nguyïnî Ngocå Haiã , Phoá trûúnã g phonâ g Canã h satá Quanã ly á hanâ h chñnh vïì trêtå tû å xa ä höiå , Cöng an TPHCM, cho biïtë mö hònh múiá nayâ àa ä taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå cho ngûúiâ dên co á nhu cêuì cêpë the ã cùn cûúcá , taiâ khoanã àõnh danh àiïnå tû.ã “Àöië vúiá àõnh danh àiïnå tû ã thò chuná g töi phucå vu å hùnç g ngayâ taiå nha â ga metro nïuë ngûúiâ dên àa ä co á cùn cûúcá cöng dên gùnæ chip. Thúiâ gian lamâ tû â thû á Hai àïnë thû á Bayã . Tuyâ theo nhu cêuì cuaã ngûúiâ dên, chuná g töi seä bö ë trñ lûcå lûúnå g phu â húpå àï í hö î trú å tötë nhêtë , traná h àï í ngûúiâ dên àúiå chú â lêu”, Thûúnå g ta á Haiã chia se.ã Öng Hoanâ g Mai Tunâ g, Giamá àöcë Ban Quanã ly á dû å aná sö ë 1, Ban Quanã lyá Àûúnâ g sùtæ àö thõ TPHCM, cho biïtë viïcå triïní khai cêpë cùn cûúcá va â taiâ khoanã àõnh danh cêpë àö å 2 taiå ga metro laâ mötå viïcå lamâ y á nghôa, thuênå tiïnå cho ngûúiâ dên khi mua veá thaná g, ve á tuênì , ve á ngayâ bùnç g the ã cùn cûúcá . Theo kïë hoacå h, Cöng an TPHCM seä cêpë the ã cùn cûúcá , taiâ khoanã àõnh danh àiïnå tû ã lûu àönå g cho cöng dên taiå nha â ga Bïnë Thanâ h trong hai àútå . Àútå 1 tû â nay àïnë hïtë ngayâ 1/5 va â àútå 2 tû â ngayâ 2/5 àïnë hïtë thaná g 5; danâ h cho ngûúiâ dên Viïtå Nam àang cû truá trïn ú ã TPHCM; ûu tiïn lûaá tuöií 6-18 (hocå sinh). Ngûúiâ dên co á nhu cêuì cêpë the ã cùn cûúcá àïnë trûcå tiïpë nha â ga àùng kyá thöng tin, online qua maä QR trïn ûná g dunå g HCMC Metro HURC hoùcå cacá trang thöng tin cuaã HURC. PV (theo TTXVN) Cêpë the ã cùn cûúcá lûu àönå g taiå nha â ga metro Bïnë Thanâ h-Suöië Tiïn Tû â ngayâ 5/4, Cöng an TPHCM phöië húpå Ban Quanã ly á Àûúnâ g sùtæ àö thõ TPHCM vaâ Cöng ty TNHH mötå thanâ h viïn Àûúnâ g sùtæ àö thõ söë 1 (HURC) triïní khai àiïmí cêpë the ã cùn cûúcá va â taiâ khoanã àõnh danh àiïnå tû ã lûu àönå g ngay taiå nha â ga Bïnë Thanâ h thuöcå tuyïnë metro söë 1 (Bïnë Thanâ h-Suöië Tiïn). Lamâ thu ã tucå cêpë the ã cùn cûúcá taiå nha â ga metro Bïnë Thanâ h - Suöië Tiïn ngayâ 5/4 Cú quan Canã h satá àiïuì tra àa ä khúiã tö ë vu å aná "Sanã xuêtë hanâ g gia"ã va â "Lûaâ döië khacá h hanâ g" xayã ra taiå Cöng ty Asia Life vaâ Cöng ty CP Têpå àoanâ Chõ em rotå xayã ra taiå TPHCM vaâ Àùkæ Lùkæ . Sau qua á trònh àiïuì tra, Cú quan àiïuì tra quyïtë àõnh khúiã tö ë bõ can va â bùtæ tamå giam àöië vúiá 5 ca á nhên co á vai tro â chu ã chötë trong hoatå àönå g sanã xuêtë , phên phöië , quanã g ba á keoå rau cu ã Kera - sanã phêmí bõ tö ë caoá thöií phönì g cöng dunå g, gêy hiïuí nhêmì va â lûaâ döië ngûúiâ tiïu dunâ g.

CHUYÏËN ÀI NGÛÚÅC CHIÏÌU Tûaå nhû cêu chuyïnå vï ì Kimura trong “Quaã taoá thênì ky”â , ngûúiâ Nhêtå Banã àa ä trönì g taoá hûuä cú trïn àêtë cùnç bùnç g niïmì tin va â sû å ngoan cöë khöng chõu khuêtë phucå , thò ú ã mötå gocá nho ã cuaã thön Trung Cao, xaä Trung Hoaâ , huyïnå Chûúng Myä (Ha â Nöiå ) cunä g coá mötå ngûúiâ nöng dên kiïn àõnh nhû thï.ë Öng Lï Hûuä Diïnå kï í rùnç g, ban àêuì , khi quyïtë àõnh canh tacá hûuä cú, thû á chú â àúiå öng la â mötå thõ trûúnâ g kho á tñnh, mötå hï å thönë g canh tacá quen lï å thuöcå vaoâ hoaá chêtë , va â mötå xa ä höiå tûnâ g hoaiâ nghi sûå sacå h se ä tû â tay nöng dên. ÊyË vêyå ma â öng vênî chonå con àûúnâ g ào,á ài maiä , àïnë giú â vênî chûa chõu dûnâ g laiå . Ú Ã tuöií thêtë thêpå , öng Diïnå vênî ngayâ ngayâ miïtå maiâ ài tûnâ g luönë g àêtë , tóa tûnâ g taná cêy, u ã phên, xúiá àêtë ... “Nhaâ chó co á hai vú å chönì g gia,â con caiá no á coá viïcå cuaã no”á , öng giaiã thñch. “Quaã taáo thêìn kyâ cuãa Kimura” (taác giaã: Takuji Ishikawa) laâ cuöën tiïíu thuyïët (vïì sau àûúåc chuyïín thïí thaânh phim) dûåa trïn cêu chuyïån coá thûåc vïì ngûúâi nöng dên àûúåc cho laâ “keã ngöëc” cuãa Nhêåt Baãn vò àaä daânh suöët 20 nùm cuãa cuöåc àúâi àïí theo àuöíi ûúác mú tröìng taáo khöng sûã duång thuöëc baão vïå thûåc vêåt. Taáo cuãa Kimura àûúåc coi laâ taáo ngon nhêët Nhêåt Baãn, nïëu muöën ùn moán suáp taáo thûúång haång àûúåc laâm tûâ taáo Kimura phuåc vuå trong nhaâ haâng Phaáp úã Tokyo, thûåc khaách cêìn phaãi àùåt lõch trûúác caã nùm trúâi. Nùm 2004, öng Diïån tröìng thûã 140 cêy bûúãi Diïîn. Vuå àêìu tiïn àaåi thùæng, giaá bûúãi 40.000 àöìng/quaã, laäi lúán. Tûúãng chûâng con àûúâng àaä röång múã, öng múã röång diïån tñch, boã hùèn cêy lï göî vaâ hoa maâu, nhûäng thûá vêîn àûúåc tröìng tûâ xûa úã àêët Chûúng Myä. Nhûng chó vaâi nùm sau, cún söët bûúãi khiïën ngûúâi ngûúâi àöí xö tröìng, thõ trûúâng baäo hoâa, giaá bûúãi suåt giaãm, nùm 2014 rúi vaâo caãnh “àûúåc muâa mêët giaá”. Tûâ cuá trûúåt naây, öng Diïån nhêån ra: Tröìng nhiïìu chûa chùæc bïìn. Caái cêìn khöng chó laâ söë lûúång maâ laâ chêët lûúång, laâ sûå khaác biïåt, bûúãi Diïîn muöën trúã laåi thaânh “àùåc saãn” thò phaãi tòm àûúåc “löëi ài riïng”. Nùm 2017, öng duâng vöën tñch goáp lêåp HTX Nöng nghiïåp saåch Àûác Hêåu – Lûu Quang, quy tuå 11 thaânh viïn, àùåt ra muåc tiïu roä raâng: Laâm bûúãi saåch, chêët lûúång cao, hûúáng àïën nöng nghiïåp bïìn vûäng. Ban àêìu, öng choån mö hònh VietGAP. Nhûng úã tuöíi gêìn 70, laåi khöng thaåo cöng nghïå, viïåc hoåc hoãi vaâ aáp duång quy trònh múái khöng hïì dïî daâng. Ba nùm àêìu, sêu bïånh nhiïìu, doanh thu thêëp. Coá thúâi àiïím öng muöën boã cuöåc. Àuáng luác êëy, öng tham gia chûúng trònh truyïìn hònh “Khúãi nghiïåp”, bûúác ngoùåt múã ra hûúáng ài hûäu cú. Àûúåc caác chuyïn gia àêìu ngaânh hûúáng dêîn tûâ khêu tröìng troåt, chùm boán àïën phoâng trûâ sêu bïånh, öng Diïån bùæt tay vaâo laâm laåi tûâ àêìu. Khöng thuöcë hoaá hocå , khöng phên vö cú. Cêy bûúiã vûútå qua nhûnä g nùm àêuì kho á khùn, dênì dênì sönë g lanâ h, cho qua ã ngotå thanh, khöng he àùnæ g. Nùng suêtë têtë nhiïn giamã , chi phñ tùng, nhûng möi trûúnâ g àûúcå baoã vï,å ngûúiâ trönì g khöng àöcå haiå , ngûúiâ ùn yïn têm. Vúiá öng, àoá la â thû á lúiâ laiä khöng àong àïmë àûúcå bùnç g tiïnì . Song öng Diïnå baoã , kho á nhêtë khöng phaiã la â trönì g, ma â la â tiïu thu.å Bûúiã hûuä cú gia á cao, nhûng ngûúiâ tiïu dunâ g chûa hiïuí hïtë gia á trõ. Co á ngûúiâ vò kinh tï,ë chonå bûúiã re ã hún. Co á ngûúiâ e ngaiå vò chûa coá thûúng hiïuå . Àï í thay àöií àiïuì nayâ , öng Diïnå àêuì tû tem truy xuêtë nguönì göcë , mang sanã phêmí ài khùpæ cacá höiå chú,å höiå nghõ xucá tiïnë . Öng khöng baná hanâ g, öng ài thuyïtë phucå . Àï í ngûúiâ ta hiïuí rùnç g: Bûúiã sacå h la â bûúiã co á cêu chuyïnå . Chiïën lûúåc tiïëp cêån thõ trûúâng cuãa öng cuäng rêët linh hoaåt. Nhûäng quaã to, àeåp, àöå ngoåt cao, öng àïí daânh cho phên khuác cao cêëp. Nhûäng quaã nhoã hún, hònh thûác khöng hoaân haão, baán giaá thêëp hún cho ngûúâi coá thu nhêåp trung bònh. Bùçng caách àoá, öng vûâa giûä vûäng chêët lûúång, vûâa múã röång àûúåc thõ phêìn. Vaâ quan troång hún, khöng coân caãnh àûúåc muâa mêët giaá. Cunä g nhû, àïí lamâ nïn àûúcå àiïuì ky â diïuå , ngûúiâ nöng dên Kimura àaä mêtë 8 nùm àún àöcå ài ngûúcå laiå le ä thûúnâ g va â bõ ca ã cönå g àönì g quay lûng. Àïnë tênå nùm thûá 9, mötå trong söë hún 400 göcë taoá cuaã öng múiá nú ã ra 7 böng hoa, trong àoá chó co á 2 böng kïtë traiá . LAÄO NÖNG “CHUYÏÍN ÀÖÍI SÖË” Tû â baiâ hocå thêtë baiå vò khöng ranâ h cöng nghïå ú ã giai àoanå àêuì , öng Diïnå àùtå ra mucå tiïu, khöng àûúcå sú å “röië mùtæ , röië ocá ” ma â phaiã hocå dunâ g àiïnå thoaiå thöng minh thanâ h thaoå àï.í .. chùm socá vûúnâ bûúiã . Cacá ky ä sû nöng nghiïpå kï í rùnç g, öng laâ mötå trong söë rêtë ñt nöng dên U70 taiå Viïtå Nam tû å tin ûná g dunå g cöng nghïå cao vaoâ sanã xuêtë nöng nghiïpå , biïnë manã h vûúnâ truyïnì thönë g thanâ h mötå mö hònh vênå hanâ h bùnç g sö ë hoaá . Nhênå thêyë tûúiá tiïu thuã cöng vûaâ tönë sûcá laiå khöng àamã baoã àö å àönì g àïuì cho ca ã vûúnâ bûúiã rönå g, öng Diïnå manå h danå àêuì tû hún 50 triïuå àönì g àï í lùpæ àùtå hï å thönë g tûúiá tû å àönå g àiïuì khiïní tû â xa qua àiïnå thoaiå . Chó cênì mötå thao tacá chamå nhe,å hï å thönë g tûúiá se ä tû å àönå g bêtå , nûúcá àûúcå phên phöië àïuì àùnå cho tûnâ g göcë cêy trong vonâ g 30 phutá , tiïtë kiïmå àûúcå lûúnå g nûúcá àaná g kï,í traná h tònh tranå g uná g, khö cucå bö å nhû khi tûúiá bùnç g tay. Möiî saná g, öng chó cênì bêtå ûná g dunå g, kiïmí tra camã biïnë àö å êmí trong àêtë , nïuë thöng söë xuönë g dûúiá 70%, hïå thönë g se ä tû å àönå g tûúiá . “Töi khöng cênì xacá h thunâ g, cunä g khöng cênì ngûúiâ lamâ nhiïuì nhû trûúcá . Nûúcá tûúiá àïuì , cêy matá ma â töi cunä g... nhanâ ”, öng cûúiâ . Nhûng cöng nghïå chó la â phênì khung. Caiá loiä trong cacá h trönì g bûúiã cuaã öng Diïnå vênî la â triïtë ly á lamâ nöng tû ã tï.ë Öng noiá : “Tûúiá cho cêy bùnç g cöng nghï,å nhûng boná cho àêtë thò phaiã boná bùnç g lûúng têm”. Vò thï,ë öng tuyïtå àöië khöng dunâ g phên boná hoaá hocå . Thay vaoâ ào,á öng tû å tay uã phên hûuä cú tû â camá ngö, camá gaoå , àö î tûúng vaâ ca á àönì g, öcë àönì g, toanâ nguyïn liïuå sacå h, dï î phên huyã va â thên thiïnå vúiá möi trûúnâ g. Phên àûúcå u ã ky ä trong nhiïuì thaná g vúiá chï ë phêmí sinh hocå EM àï í taoå ra nguönì dinh dûúnä g tû å nhiïn, giupá cêy bûúiã khoeã manå h tû â göcë rï.î Cunâ g vúiá ào,á öng conâ caiã taoå àêtë bùnç g tro rúm ra,å vo ã trûná g, nhûnä g thû á tûúnã g nhû boã ài nhûng laiå khiïnë àêtë thïm túi xöpë , giû ä êmí va â tùng lûúnå g vi sinh vêtå hûuä ñch. Têtë nhiïn, khúiã àêuì khöng hïì dï.î Àa ä co á lucá ca ã vûúnâ ngêpå muiâ phên chûa àuã lïn men, höi nönì g àïnë mûcá khöng ai damá bûúcá vaoâ . Nhûng öng khöng bo ã cuöcå . Möiî göcë bûúiã la â mötå baiâ toaná dinh dûúnä g àûúcå öng giaiã bùnç g trûcå giacá , sû å cênì mênî va â kinh nghiïmå tûå hocå tû â àêtë . Khöng dûnâ g laiå ú ã ào,á öng Diïnå conâ sû ã dunå g cacá chï ë phêmí sinh hocå àïí phonâ g trû â sêu bïnå h, thay cho thuöcë baoã vï å thûcå vêtå . Nûúcá vöi pha loanä g, gûnâ g, útá , toiã àûúcå nghiïnì nho,ã ngêm lïn men, röiì phun cho cêy. Cacá h lamâ nayâ vûaâ hiïuå qua ã trong kiïmí soatá sêu bïnå h, vûaâ àamã baoã an toanâ cho ngûúiâ trönì g lênî ngûúiâ ùn. “Töi dunâ g caiá mònh cunä g damá ùn, khacá h hanâ g cunä g khöng phaiã lo. Bûúiã sacå h tû â göcë àïnë vo”ã , öng noiá . Va â àï í baoã vï å qua ã khoiã nùnæ g gùtæ , gio á lúná hay cön trunâ g, öng conâ apá dunå g ky ä thuêtå bocå qua ã bùnç g tuiá vaiã khöng dïtå ngay tûâ khi qua ã conâ non. Nhûnä g chiïcë “aoá ” baoã vï å nayâ giupá bûúiã phatá triïní àönì g àïuì , co á mêuî ma ä àepå , khöng tò vïtë , yïuë tö ë rêtë quan tronå g khi xuêtë khêuí . Tû â mö hònh nho,ã HTX Àûcá Hêuå – Lûu Quang àaä phatá triïní hún 7ha vúiá 1.000 göcë bûúiã Diïnî , sanã lûúnå g hún 1 ty ã àönì g möiî nùm. Riïng gia àònh öng Diïnå sú ã hûuä 500 göcë , thu vïì 400–700 triïuå àönì g/nùm. Hiïnå bûúiã Diïnî cuaã öng Diïnå àa ä co á mùtå taiå nhiïuì tónh thanâ h va â xuêtë khêuí sang caã Nga. n Xaä höåi Chuã nhêåt 6/4/2025 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Öng Lï Hûuä Diïnå ngoaiâ 70 tuöií , sönë g ú ã Chûúng My,ä ngayâ naoâ cunä g löiå vûúnâ bûúiã , tû å hocå cacá h u ã phên sinh hocå , lamâ àêtë sacå h, noiá chuyïnå bûúiã hûuä cú nhû mötå nha â khoa hocå nghiïpå dû. Giönë g nhû nhên vêtå nöng dên àaä trú ã thanâ h huyïnì thoaiå – öng Kimura tûnâ g bõ ngûúiâ Nhêtå goiå la â ganâ dú,ã öng Diïnå cunä g mang tiïnë g “àiïn” suötë nhiïuì nùm, trûúcá khi nhûnä g qua ã bûúiã do öng trönì g àûúcå thõ trûúnâ g chaoâ àoná . [ HA Å ÀAN ] Nhú â kiïn trò canh tacá hûuä cú, hiïnå bûúiã diïnî cuaã vûúnâ öng Diïnå àûúcå àùtå mua tû â rêtë súmá , nùm naoâ cunä g ú ã tònh tranå g cung khöng àuã cêuì Öng Diïnå goiå giönë g bûúiã chum laâ “löcå trúiâ ” Anh: NGUYÏN THÙNG Æ Î Ã Giêëc mú bûúãi sacå h cuãa Kimura Viïtå Trong söë hún 1.000 göëc bûúãi Diïîn trong vûúân nhaâ öng Diïån, coá böën cêy vö cuâng àùåc biïåt. Quaã moåc ra tûâ nhûäng cêy êëy coá hònh daáng laå thûúâng: Troân cùng, nùång tay, voã xanh mûúát, àêìu quaã khum laåi nhû möåt caái chum nhoã, muái ngoåt, gioân hoaân toaân tûå nhiïn, khöng qua bêët kyâ kyä thuêåt can thiïåp naâo cuãa con ngûúâi. Ban àêuì , öng Diïnå chó nghô àún gianã : Co á le ä la â mötå danå g àötå biïnë . Nhûng canâ g quan satá ky,ä öng canâ g camã thêyë chuná g la â giönë g “khacá thûúnâ g mötå cacá h àùcå biïtå ”. Öng quyïtë àõnh khöng haiá , khöng baná , ma â êm thêmì theo doiä trong suötë ca ã muaâ quaã àêuì tiïn. Khi thöng tin àûúcå chia se,ã mötå nhomá chuyïn gia nöng nghiïpå àa ä àïnë tênå vûúnâ khaoã satá , phên tñch cacá àùcå tñnh sinh hocå , hònh thaiá hocå , hûúng võ vaâ kha ã nùng sinh trûúnã g cuaã nhûnä g cêy nayâ . Kïtë luênå khiïnë ca ã öng Diïnå lênî giúiá chuyïn mön phênë khúiã : Àêy laâ mötå giönë g bûúiã múiá , chûa tûnâ g xuêtë hiïnå trïn bêtë ky â taiâ liïuå nghiïn cûuá naoâ trûúcá ào.á Va â quan tronå g hún, noá co á tiïmì nùng phatá triïní thanâ h giönë g cêy thûúng phêmí chêtë lûúnå g cao, phucå vu å cho mucå tiïu xuêtë khêuí daiâ hanå . Tûâ phaát hiïån tònh cúâ êëy, giöëng bûúãi àûúåc àùåt tïn theo àïì xuêët cuãa chñnh quyïìn àõa phûúng laâ “Bûúãi Chum Chûúng Myä”, phaãn aánh hònh daáng àöåc àaáo vaâ gùæn vúái vuâng àêët sinh ra noá. Öng Diïån nhanh choáng àùng kyá súã hûäu trñ tuïå cho giöëng bûúãi naây vúái tïn thûúng hiïåu “Bûúãi Àùåc biïåt Àûác Hêåu – Lûu Quang”, àïí baão vïå taâi saãn trñ tuïå cuãa HTX cuäng nhû hûúáng àïën phaát triïín bïìn vûäng. Àïën nay, caác cêy bûúãi chum àaä bûúác vaâo vuå quaã thûá ba, vaâ vêîn àang àûúåc caác nhaâ khoa hoåc theo doäi saát sao nhùçm àaánh giaá àöå öín àõnh giöëng cuäng nhû khaã nùng nhên röång. n “Löcå trúiâ ” - phatá hiïnå giönë g bûúiã quyá

