Tiền Phong số 54

VUA HAMÂ NGHI- n TRÕNH CÖNG SÚN - "TRIÏTË GIA" VÒ HOAÂ BÒNH [ Trang 11 ] n NÚI CACÁ CÙPÅ ÀÖI ÀÛÚCÅ THÊNÌ LINH XE DUYÏN [ Trang 12 ] CHU Ã NHÊTÅ 23/2/2025 SỐ 54 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ // Ngûúiâ tre ã tuöií khamá pha á bö å mön múiá laå [ Trang 16 ] n MAN CITY SÙNÉ SANÂ G THAY MAUÁ TOANÂ DIÏNÅ Truyïnå ngùnæ cuaã NGUYÏNÎ THU HÙNÇ G Myä thûúng lûúnå g vúiá Nga va â nöiî lo cuaã Trung Quöcë [ Trang 15 ] CHIÏUÌ MÏNH MANG [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Nhòn vaâo lõch sûã nûúác Viïåt daây àùåc nhûäng cuöåc di dên, dúâi àö, àöíi quöëc hiïåu cho túái taách/ nhêåp caác àaåo, löå, phuã, chêu, töíng, trêën, cho túái hûúng xaä, thön öëc... Phuâ húåp vúái àoâi hoãi lõch sûã cuãa möîi thúâi kyâ, àêìy húåp lyá vaâ uyïín chuyïín, àïí coá àûúåc möåt àêët nûúác toaân veån nhû ngaây nay. Nhêpå tónh [Xem tiïpë trang 2] TÙNG CÛÚNÂ G HÚPÅ TACÁ GIÛAÄ CACÁ ÀÕA PHÛÚNG CUAÃ VIÏTÅ NAM VA Â TRUNG QUÖCË n "THÊNÌ DÛÚCÅ " THACÁ H THÛCÁ OSCAR? [ Trang 14 ] [ Trang 4 ] Ngûúiâ àûa bupá bï Viïtå Nam chu du thïë giúiá [ Trang 6 + 7 ] Buiâ Thõnh Àa trong thïë giúiá bupá bï cuaã mònh Bûcá chên dung tûå hoaå vua Hamâ Nghi veä bùnç g than chò trïn giêyë ngayâ 24/7/1896, kñch thûúcá 54,5x43,5 cm hoåa sô hiïån àaåi Viïtå súám nhêët // Sû å trú ã vï ì cuaã tranh Hamâ Nghi vaâ anã h hûúnã g nghï å thuêtå // Tû â hoanâ g àï ë chönë g Phapá àïnë hoaå sô lûu vong BÖ Å CHÑNH TRÕ ÀANÃ G CÖNÅ G SANÃ VIÏTÅ NAM VAÂ BAN THÛÚNÂ G VUÅ ÀANÃ G NHÊN DÊN CAMPUCHIA GÙPÅ CÊPË CAO [ Trang 2 ] [ Trang 10 ] Giûaä cuöcå àúiâ lûu àayâ , vua Hamâ Nghi khöng chonå bi luyå hay oaná thaná . Öng ve.ä Nhûnä g bûcá tranh cuaã öng chêtë chûaá hoaiâ niïmå , êní giêuë tiïnë g vonå g cuaã mötå têm hönì xa xû,á khao khatá tûå do. Vua Hamâ Nghi àûúcå coi la â mötå trong nhûnä g hoaå sô Viïtå Nam àêuì tiïn àûúcå àaoâ taoå theo phûúng phapá hanâ lêm Têy phûúng. Tacá phêmí ''The pasture'' (Àönì g co)ã àûúcå vua Hamâ Nghi veä nùm 1909, kñch thûúcá 49,5x64 cm. Bûcá tranh nayâ àa ä àûúcå nha â àêuë gia á Lynda Trouveá chaoâ baná vúiá gia á khúiã àiïmí 10.000-15.000 euro (khoanã g 270-406 triïuå àönì g)

Thúâi sûå Chuã nhêåt 23/2/2025 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Bö å Ngoaiå giao cho biïtë , àêy la â sû å kiïnå quan tronå g nhùmç tùng cûúnâ g hún nûaä quan hï å laná g giïnì g tötë àepå , hûuä nghõ truyïnì thönë g, húpå tacá toanâ diïnå , bïnì vûnä g lêu daiâ giûaä hai Àanã g, hai Nha â nûúcá va â nhên dên hai nûúcá Viïtå Nam - Campuchia trong tònh hònh múiá . Taiå cuöcå gùpå , Töní g Bñ thû Tö Lêm va â Chu ã tõch CPP Hun Sen thöng baoá cho nhau vïì tònh hònh möiî Àanã g, möiî nûúcá ; trao àöií vï ì tònh hònh thïë giúiá , khu vûcå va â mötå sö ë nöiå dung hai bïn cunâ g quan têm; àaná h gia á kïtë qua ã húpå tacá giûaä hai bïn trong thúiâ gian qua va â thönë g nhêtë cacá phûúng hûúná g húpå tacá trong thúiâ gian túiá . Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Chu ã tõch CPP Hun Sen chucá mûnâ g nhûnä g thanâ h tûuå quan tronå g, toanâ diïnå ma â nhên dên Campuchia vaâ Viïtå Nam àa ä àatå àûúcå trong xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá . Hai nhaâ lanä h àaoå bayâ to ã vui mûnâ g, àaná h gia á cao húpå tacá giûaä hai Àanã g, hai Nhaâ nûúcá va â nhên dên hai nûúcá phatá triïní ngayâ canâ g sêu rönå g trïn cacá lônh vûcå , gopá phênì quan tronå g vaoâ phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå va â nêng cao võ thï,ë uy tñn cuaã möiî nûúcá trong khu vûcå va â trïn thïë giúiá . Chu ã tõch CPP Hun Sen bayâ to ã vui mûnâ g trûúcá sû å phatá triïní vûútå bêcå vï ì kinh tï ë xa ä höiå cuaã Viïtå Nam; àaná h gia á cao viïcå Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam àûná g àêuì la â Töní g Bñ thû Tö Lêm àaä triïní khai quyïtë liïtå cöng tacá tinh gonå bö å mayá cacá cêpë ; coi àêy laâ baiâ hocå kinh nghiïmå tötë àï í Campuchia nghiïn cûuá . Chu ã tõch CPP Hun Sen àaná h gia á cao sû å phatá triïní tötë àepå cuaã quan hï å giûaä hai nûúcá trong thúiâ gian qua trïn têtë ca ã cacá lônh vûcå , àönì g thúiâ nhênë manå h sû å cênì thiïtë phaiã tuyïn truyïnì cho thïë hï å tre ã hai nûúcá vï ì gia á trõ lõch sûã cuaã quan hïå hai nûúcá , truyïnì thönë g àoanâ kïtë hûuä nghõ gùnæ bo á giûaä hai Àanã g, hai nûúcá va â nhên dên hai nûúcá Viïtå Nam - Campuchia. Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Chu ã tõch CPP Hun Sen cunâ g nhênë manå h sû å àoanâ kïtë , giupá àú ä lênî nhau giûaä hai Àanã g, hai nûúcá la â têtë yïuë khacá h quan, quy luêtå lõch sû,ã la â mötå trong nhûnä g nguönì sûcá manå h to lúná nhêtë , co á y á nghôa sönë g conâ àöië vúiá sû å nghiïpå cacá h manå g, xêy dûnå g va â baoã vï å Tö í quöcë cuaã hai Àanã g, hai nûúcá va â la â taiâ sanã quy á bauá cuaã hai dên töcå cênì àûúcå tiïpë tucå giû ä gòn, vun àùpæ va â truyïnì tiïpë cho cacá thï ë hï å mai sau. Töní g Bñ thû Tö Lêm khùnè g àõnh Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên Viïtå Nam luön àùcå biïtå coi tronå g, danâ h ûu tiïn cao cho viïcå cunã g cö,ë phatá triïní quan hïå laná g giïnì g tötë àepå , hûuä nghõ truyïnì thönë g, húpå tacá toanâ diïnå , bïnì vûnä g lêu daiâ vúiá CPP, Nhaâ nûúcá va â nhên dên Campuchia. TRIÏNÍ KHAI CACÁ SANÁ G KIÏNË Hai nha â lanä h àaoå nhêtë trñ tiïpë tucå cunã g cö ë hún nûaä quan hïå chñnh trõ àïí àõnh hûúná g cho töní g thï í quan hï å giûaä hai Àanã g, hai nûúcá , phatá triïní möië quan hïå tötë àepå giûaä lanä h àaoå hai bïn, thûcå hiïnå hiïuå qua ã cacá thoaã thuênå cêpë cao giûaä hai Àanã g, hai nûúcá , tùng cûúnâ g húpå tacá trïn lônh vûcå quöcë phonâ g, an ninh, thucá àêyí húpå tacá kinh tï,ë thûúng maiå , vùn hoaá , giaoá ducå , du lõch tûúng xûná g vúiá tiïmì nùng, thïë manå h cuaã möiî nûúcá va â quan hï å giûaä hai Àanã g, hai nûúcá . Hai bïn cunä g nhêtë trñ tùng cûúnâ g húpå tacá hiïuå qua,ã thûcå chêtë giûaä cacá cú quan cuaã Àanã g, Quöcë höiå , cacá bö,å nganâ h cuaã Chñnh phu,ã Mùtå trênå , cacá tö í chûcá nhên dên va â cacá àõa phûúng cuaã hai nûúcá , taoå dêuë ênë manå h me ä trong quan hï å hai nûúcá trong giai àoanå phatá triïní múiá , phucå vu å lúiå ñch thiïtë thûcå cuaã nhên dên hai nûúcá . Taiå cuöcå gùpå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh vaâ Thu ã tûúná g Hun Manet nhêtë trñ vúiá nhûnä g àaná h gia,á àõnh hûúná g lúná cuaã àönì g chñ Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ àönì g chñ Chu ã tõch CPP Hun Sen vïì quan hï å toanâ diïnå , sêu sùcæ giûaä hai Àanã g, hai nûúcá va â bö í sung lamâ ro ä cacá kïtë qua ã àa ä àatå àûúcå trong viïcå triïní khai kïtë luênå cuöcå gùpå cêpë cao hai Àanã g nùm 2023 trïn cacá lônh vûcå húpå tacá vï ì chñnh trõ - àöië ngoaiå , quöcë phonâ g - an ninh, kinh tï,ë giaoá ducå , khung khuön khöí phapá ly,á vùn hoaá -du lõch. Hai bïn thùnè g thùnæ chó ra nhûnä g hanå chï ë cênì khùcæ phucå va â thönë g nhêtë mötå sö ë nöiå dung tronå g têm cênì súmá triïní khai trong thúiâ gian túiá , àùcå biïtå la â triïní khai cacá saná g kiïnë vï ì kïtë nöië hai nïnì kinh tï ë Viïtå Nam - Campuchia cunä g nhû ba nïnì kinh tïë Viïtå Nam, Campuchia vaâ Laoâ . BÒNH GIANG Ngayâ 21/2, cuöcå gùpå cêpë cao giûaä Bö å Chñnh trõ Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam va â Ban Thûúnâ g vu å Àanã g Nhên dên Campuchia (CPP) diïnî ra taiå TPHCM, do Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Chuã tõch CPP, Chuã tõch Thûúnå g viïnå Campuchia Hun Sen àönì g chu ã trò. Thûåc tïë ai cuäng thêëy, nïëu cûá duy trò khöng ñt àún võ cêëp tónh nhoã beá caã vïì diïån tñch vaâ quy mö dên söë nhû hiïån nay seä phên taán nguöìn lûåc, thiïëu tñnh liïn kïët, khöng coá àöång lûåc cuäng nhû dû àõa múái àïí phaát triïín. Trong khi giao thöng àaä nhanh choáng, thuêån lúåi; caác thuã tuåc haânh chñnh àaä söë hoáa,... Àõnh hûúáng nghiïn cûáu saáp nhêåp möåt söë tónh àang àûúåc dû luêån àùåc biïåt quan têm, baân luêån, búãi thiïët thên àïën moåi nhaâ, tûâng ngûúâi. Tuy nhiïn, àoåc kyä caác yá kiïën, bònh luêån trïn caác diïîn àaân, thêëy nhiïìu àiïìu cêìn noái. Àoá laâ “dû àõa” àûúåc nhiïìu ngûúâi hiïíu möåt caách àún giaãn laâ khöng gian àõa lyá, laâ diïån tñch àêët àai. Hiïíu theo nghôa nhêåp tónh laâ coá thïm diïån tñch àïí tùng cûúâng àö thõ hoáa, phaát triïín cú súã haå têìng... Trong khi nïìn kinh tïë bêët àöång saãn dûåa vaâo phên nïìn chia lö, xêy khu àö thõ hiïån cuäng àaä khöng coân nhiïìu yá nghôa, vaâ rêët khoá trúã thaânh àöång lûåc phaát triïín. Baâi hoåc laâ khöng ñt “tónh leã” hiïån àang ïë êím rêët nhiïìu nhûäng khu àö thõ àûúåc xêy dûång hoaânh traáng ngay trïn àêët vaâng. Seä chùèng ai àïën sinh söëng taåi möåt núi maâ khöng coá hoùåc rêët ñt cú höåi àïí hoå phaát triïín cöng ùn viïåc laâm, sûå nghiïåp, cuäng nhû hûúãng thuå caác giaá trõ vùn hoáa, giaáo duåc, y tïë chêët lûúång. Chùæ c chùæ n àiïì u naâ y seä àûúå c àùå t ra trong quaá trònh tñnh toaá n saá p nhêå p caá c tónh laå i vúá i nhau. Rùç ng dû àõa àïí phaá t triïí n trong kyã nguyïn múá i naâ y khöng phaã i chó laâ àêë t àai vaâ dên söë theo möå t khuön mêî u chung, maâ quan troå ng nhêë t chñnh laâ cú chïë , chñnh saá ch àïí phaá t triïí n. Nhû viïå c Quöë c höå i àaä cho pheá p thûå c hiïå n thñ àiïí m caá c cú chïë , chñnh saá ch ûu àaä i vûúå t tröå i, taå o àöå t phaá phaá t huy tiïì m nùng, thïë maå nh cuã a tûâ ng vuâ ng, tûâ ng àõa phûúng. Àún cûã nhû thaâ nh phöë Àaâ Nùé ng àûúå c töí chûá c chñnh quyïì n àö thõ, thñ àiïí m thaâ nh lêå p Khu thûúng maå i tûå do, Trung têm taâ i chñnh quöë c tïë , phaá t triïí n cöng nghïå cao,... Vaâ cuäng chùæc chùæn möåt àiïìu, rùçng saáp nhêåp caác tónh laåi vúái nhau phaãi dûåa trïn nhûäng tiïu chñ, àùåc thuâ riïng biïåt, chûá khöng gheáp cú hoåc theo liïn cû liïn àõa, hoùåc trûúác kia taách ra thïë naâo thò giúâ nhêåp laåi nhû cuä. Búãi sau hún 30 nùm, moåi thûá àaä rêët khaác trûúác. Vïì nöåi lûåc, vïì vêån duång saáng taåo vaâ hiïåu quaã cú chïë chñnh saách, phaát huy tiïìm nùng lúåi thïë... cuãa möîi àõa phûúng, vuâng miïìn. Àoâi hoãi tû duy saáp nhêåp cuäng phaãi theo kõp. n Nhêpå tónh [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Töní g Bñ thû Tö Lêm traiã nghiïmå tauâ metro söë 1 TPHCM Trûa 22/2, thöng tin vúiá PV, lanä h àaoå cöng ty TNHH MTV Àûúnâ g sùtæ àö thõ söë 1 TPHCM (HURC1, àún võ vênå hanâ h) cho biïtë tuyïnë metro söë 1 TPHCM vûaâ vinh dû å àoná tiïpë Töní g Bñ thû Tö Lêm cunâ g àoanâ cöng tacá Trung ûúng vaâ cacá lanä h àaoå TPHCM vaoâ saná g cunâ g ngayâ . Theo àaiå diïnå àún võ vênå hanâ h, trong thúiâ gian àoná tiïpë àoanâ , tuyïnë metro söë 1 TPHCM vênî hoatå àönå g àoná khacá h bònh thûúnâ g. Ngûúiâ dên cunâ g ài chung chuyïnë tauâ vúiá cacá võ lanä h àaoå . “Töní g Bñ thû Tö Lêm cunâ g àoanâ lanä h àaoå àïnë thùm bêtë ngú,â khöng thöng baoá trûúcá khiïnë chuná g töi hïtë sûcá vui mûnâ g va â camã thêyë vinh dû.å Cöng tacá tö í chûcá àoná tiïpë àûúcå diïnî ra chu àaoá . Trïn chuyïnë tauâ , Töní g Bñ thû àaä thùm hoiã , tro â chuyïnå vúiá hanâ h khacá h rêtë vui ve,ã ên cênì va â gianã dõ" - àaiå diïnå àún võ vênå hanâ h chia se.ã Theo baoá caoá tû â HURC1, tûâ ngayâ vênå hanâ h thûúng maiå (22/12/2024) àïnë nay, tuyïnë metro söë 1 TPHCM àa ä vênå hanâ h 11.776 chuyïnë tauâ va â vênå chuyïní àûúcå hún 4,6 triïuå lûútå hanâ h khacá h. Tuyïnë metro söë 1 (Bïnë Thanâ h – Suöië Tiïn) laâ tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ àêuì tiïn cuaã TPHCM. Toanâ tuyïnë co á chiïuì daiâ khoanã g 19,7 km gömì 2,6 km ài ngêmì va â 17,1 km ài trïn cao vúiá 14 nha â ga (3 ga ngêmì va â 11 ga trïn cao), kïtë nöië tû â trung têm TPHCM (quênå 1) àïnë Depot Long Bònh (TP. Thuã Àûcá ). Toanâ tuyïnë co á töní g cönå g 17 àoanâ tauâ , möiî àoanâ tauâ co á thï í chú ã 930 khacá h, bao gömì 147 khacá h ngöiì va â 783 khacá h àûná g. Khi vênå hanâ h, töcë àö å töië àa cuaã tauâ la â 110 km/giúâ (àoanå trïn cao) vaâ 80 km/giúâ (àoanå hêmì ). Hiïnå nay tuyïnë metro söë 1 TPHCM àûúcå mú ã tuyïnë lucá 5h va â àoná g tuyïnë lucá 22h, gianä cacá h àïuì àùnå 8-12 phutá /chuyïnë . Trung bònh tuyïnë vênå hanâ h 200 chuyïnë /ngayâ . HÛUÄ HUY Böå Chñnh trõ Àaãng Cöång saãn Viïtå Nam vaâ Ban Thûúâng vuå Àaãng Nhên dên Campuchia gùpå cêëp cao Töní g Bñ thû Tö Lêm ài tauâ Metro söë 1 Bïnë Thanâ h - Suöië Tiïn va â tro â chuyïnå vúiá ngûúiâ dên [Tiïpë theo trang 1]

25 CÊPË HUYÏÅN THUÖÅC DIÏÅN SÙPÆ XÏPË Thûcå hiïnå theo tinh thênì nghõ quyïtë cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå , trong thúiâ gian qua, cacá tónh, thanâ h trïn caã nûúcá àa ä nhiïuì lênì thûcå hiïnå sapá nhêpå àún võ hanâ h chñnh cêpë huyïnå , xa.ä Trong ào,á giai àoanå 2023 - 2025, àaä thûcå hiïnå sùpæ xïpë cacá àún võ hanâ h chñnh cêpë huyïnå , xa ä ú ã 51 tónh, thanâ h phö.ë Vïì söë lûúång cêëp huyïån, qua töíng húåp baáo caáo cuãa caác àõa phûúng, Böå Nöåi vuå cho biïët, caã nûúác coá 25 àún võ cêëp huyïån (thuöåc 18 tónh/thaânh phöë) thuöåc diïån sùæp xïëp giai àoaån 2023 – 2025. Trong ào,á co á 13 àún võ khöng thûcå hiïnå sùpæ xïpë do co á yïuë tö ë àùcå thu â theo quy àõnh taiå nghõ quyïtë 35/2023 cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå . Co á 5 àún võ cacá àõa phûúng àïì nghõ khöng thûcå hiïnå sùpæ xïpë do cacá yïuë tö ë chu ã quan, khacá h quan chûa thïí thûcå hiïnå trong nùm 2024. Ngoaâi ra, coá 10 àún võ cêëp huyïån liïìn kïì, 14 àún võ cêëp huyïån thuöåc diïån khuyïën khñch àaä thûåc hiïån sùæp xïëp giai àoaån 2023 - 2025 vaâ 6 àún võ cêëp huyïån àûúåc thaânh lêåp nguyïn traång. Nhû vêyå , co á töní g sö ë 37 àún võ cêpë huyïnå thûcå hiïnå sùpæ xïpë , thanâ h lêpå múiá giai àoanå 2023 – 2025. Sau khi sùpæ xïpë , sö ë lûúnå g àún võ cêpë huyïnå trong caã nûúcá tû â 705 àún võ giamã xuönë g conâ 696 àún võ (giamã 9 àún võ). Trong ào,á tónh Nam Àõnh giamã 1/10 àún võ; Baâ Rõa - Vunä g Tauâ giamã 1/8 àún võ; Lêm Àönì g giamã 2/12 àún võ; Nghïå An giamã 1/21 àún võ; Quanã g Nam giamã 1/18 àún võ; Thanh Hoaá giamã 1/27 àún võ… CÊPË XA Ä GIAMà 563 ÀÚN VÕ Vïì söë lûúång cêëp xaä, qua töíng húåp baáo caáo cuãa caác àõa phûúng, Böå Nöåi vuå thöng tin, caã nûúác coá 1.228 àún võ cêëp xaä (thuöåc 51 tónh/thaânh phöë) thuöåc diïån sùæp xïëp giai àoaån 2023 - 2025. Trong ào,á co á 368 àún võ cêpë xaä khöng thûcå hiïnå sùpæ xïpë do co á yïuë tö ë àùcå thu;â 96 àún võ cêpë xa ä àûúcå cacá àõa phûúng àïì nghõ khöng thûcå hiïnå sùpæ xïpë do cacá yïuë tö ë khacá h quan vaâ chu ã quan chûa thïí thûcå hiïnå trong nùm 2024. Sö ë liïuå tû â Bö å Nöiå vu å cunä g cho thêyë , co á 664 àún võ cêpë xa ä thûcå hiïnå sùpæ xïpë . Ngoaiâ ra, co á 298 àún võ cêpë xa ä liïnì kï,ì 134 àún võ cêpë xa ä thuöcå diïnå khuyïnë khñch àaä thûcå hiïnå sùpæ xïpë giai àoanå 2023 - 2025. Nhû vêyå , co á töní g sö ë 1.178 àún võ cêpë xa ä thûcå hiïnå sùpæ xïpë giai àoanå 2023 - 2025. Sau khi sùpæ xïpë 1.178 àún võ, söë àún võ cêpë xa ä trong caã nûúcá tû â 10.598 àún võ giamã xuönë g conâ 10.035 àún võ (giamã 563 àún võ). Bö å Nöiå vu å cunä g cho biïtë , tuy giamã 9 àún võ cêpë huyïnå , 563 àún võ cêpë xa ä nhûng vênî co á nhiïuì àún võ cêpë huyïnå , cêpë xa ä sau sùpæ xïpë vênî chûa àatå tiïu chuêní vï ì diïnå tñch tûå nhiïn va â quy mö dên söë theo quy àõnh taiå nghõ quyïtë cuaã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå . Cu å thï,í trong 29 àún võ cêpë huyïnå hònh thanâ h múiá sau sùpæ xïpë vênî conâ 2 àún võ khöng àatå tiïu chuêní vïì diïnå tñch vaâ quy mö dên sö;ë 5 àún võ àatå tiïu chuêní theo nghõ quyïtë sö ë 35/2023 nhûng chûa àatå tiïu chuêní theo nghõ quyïtë sö ë 1211/2016. Tûúng tûå àöië vúiá cêpë xa,ä trong 615 àún võ hònh thanâ h múiá sau sùpæ xïpë vênî conâ 185 àún võ khöng àatå tiïu chuêní vï ì diïnå tñch vaâ quy mö dên sö;ë 203 àún võ àatå tiïu chuêní theo nghõ quyïtë 35/2023 nhûng chûa àatå tiïu chuêní theo nghõ quyïtë 1211/2016. Nhùmç tiïpë tucå thûcå hiïnå chu ã trûúng nayâ trong thúiâ gian túiá , Chñnh phu ã àa ä yïu cêuì cacá àõa phûúng raâ soatá , chuêní bõ cacá àiïuì kiïnå cênì thiïtë cho viïcå xêy dûnå g phûúng aná töní g thï í vï ì sùpæ xïpë àún võ cêpë huyïnå , cêpë xa ä giai àoanå 2026 - 2030. n Chuã nhêåt 23/2/2025 Theo ào,á Höiå àönì g Dên töcå va â cacá Uyà ban cuaã Quöcë höiå la â cacá cú quan cuaã Quöcë höiå , do Quöcë höiå quyïtë àõnh thanâ h lêpå , giaiã thï.í Nhiïmå ky â cuaã cacá cú quan nayâ hoatå àönå g theo nhiïmå ky â cuaã Quöcë höiå . Vï ì cú cêuë tö í chûcá , ngoaiâ chuã tõch, cacá pho á chu ã tõch va â chu ã nhiïmå , cacá pho á chu ã nhiïmå , taiå Höiå àönì g Dên töcå va â cacá uyã ban conâ co á àaiå biïuí Quöcë höiå hoatå àönå g chuyïn tracá h va â cacá uyã viïn kiïm nhiïmå . Nhû vêyå , taiå cacá cú quan nayâ khöng conâ uyã viïn thûúnâ g trûcå nhû trûúcá àêy. Nghõ quyïtë cunä g quy àõnh roä vïì nhiïmå vu,å quyïnì hanå cuaã cacá cú quan múiá sau khi húpå nhêtë , sapá nhêpå . Trong ào,á Uyà ban Kinh tïë vaâ Taiâ chñnh (húpå nhêtë Uyà ban Kinh tïë va â Uyà ban Taiâ chñnh Ngên sacá h) àûúcå giao nhiïmå vu å thêmí tra dû å aná luêtå , phapá lïnå h, nghõ quyïtë ; chñnh sacá h cú banã vï ì taiâ chñnh, tiïnì tï å quöcë gia, ngên sacá h Nha â nûúcá . Uyà ban nayâ conâ thûcå hiïnå chûcá nùng giamá satá viïcå thi hanâ h Hiïnë phapá , luêtå , nghõ quyïtë cunä g nhû hoatå àönå g cuaã Chñnh phu,ã cacá bö,å nganâ h; trònh dûå aná luêtå , nghõ quyïtë va â thûcå hiïnå cacá nhiïmå vuå khacá theo phên cöng. Àöië vúiá Uyà ban Quöcë phonâ g, An ninh va â Àöië ngoaiå (tiïpë nhênå thïm nhiïmå vu å vï ì àöië ngoaiå ), ngoaiâ chûcá nùng thêmí tra, giamá satá , trònh dûå aná luêtå , nghõ quyïtë … conâ thûcå hiïnå nhiïmå vu å la â cú quan àêuì möië trong quan hï å ngoaiå giao vúiá nghõ viïnå cacá nûúcá , cacá tö í chûcá liïn nghõ viïnå thï ë giúiá va â khu vûcå ma â Quöcë höiå Viïtå Nam la â thanâ h viïn; giûä quan hï å vúiá cacá Uyà ban phuå tracá h cöng tacá àöië ngoaiå cuaã nghõ viïnå cacá nûúcá . Trong khi ào,á Uyà ban Vùn hoaá vaâ Xa ä höiå (Húpå nhêtë Uyà ban Vùn hoaá , Giaoá ducå va â Uyà ban Xa ä höiå ) co á nhiïmå vu å thêmí tra dû å aná luêtå , phapá lïnå h, nghõ quyïtë thuöcå lônh vûcå vùn hoaá , tñn ngûúnä g, tön giaoá , giaoá ducå , thöng tin, truyïnì thöng, du lõch, thïí thao, lao àönå g, viïcå lamâ , y tï…ë Uyà ban nayâ cunä g àûúcå giao thêmí tra viïcå lönì g ghepá vênë àï ì bònh àùnè g giúiá va â thûcå hiïnå giamá satá cacá nöiå dung thuöcå lônh vûcå phu å tracá h. Àöië vúiá Uyà ban Cöng tacá àaiå biïuí (nêng cêpë tû â Ban Cöng tacá àaiå biïuí ), chûcá nùng nhiïmå vu å àûúcå giao laâ thêmí tra dû å aná luêtå , nghõ quyïtë vïì bêuì cû,ã lêyë phiïuë tñn nhiïmå , bo ã phiïuë tñn nhiïmå ; thêmí tra cacá dû å aná vï ì cú cêuë , sö ë lûúnå g thanâ h viïn Chñnh phu.ã .. Viïcå giaiã taná HÀND cêpë tónh, söë lûúnå g biïn chïë va â chï ë àö,å chñnh sacá h vúiá àöiå ngu ä caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá cunä g nùmç trong phamå vi giamá satá cuaã uyã ban nayâ . Vïì UÃy ban Dên nguyïån vaâ Giaám saát (nêng cêëp Ban Dên nguyïån) seä thêím tra dûå aán luêåt, phaáp lïånh vïì trûng cêìu yá dên, thûåc hiïån dên chuã úã cú súã, tiïëp cöng dên, giaãi quyïët khiïëu naåi, töë caáo, kiïën nghõ, phaãn aánh cuãa cöng dên; giaám saát hoaåt àöång cuãa Chñnh phuã, caác böå, cú quan ngang böå, TAND Töëi cao, VKSND Töëi cao, Kiïím toaán Nhaâ nûúác trong lônh vûåc UÃy ban phuå traách… Uyà ban Phapá luêtå va â Tû phapá (húpå nhêtë Uyà ban phapá luêtå va â Uyà ban Tû phapá ), co á nhiïmå vu å thêmí tra dû å aná luêtå , phapá lïnå h, nghõ quyïtë ; thêmí tra àï ì aná vï ì thanâ h lêpå , baiä bo ã cacá bö,å cú quan ngang bö,å cú quan khacá do Quöcë höiå thanâ h lêpå ; thêmí tra àï ì aná thanâ h lêpå , giaiã thï,í nhêpå , chia àún võ hanâ h chñnh, àiïuì chónh àõa giúiá vaâ àöií tïn àún võ hanâ h chñnh. Uyà ban nayâ cunä g co á chûcá nùng giamá satá thi hanâ h luêtå , nghõ quyïtë ; kiïnë nghõ cacá vênë àï ì liïn quan àïnë hoanâ thiïnå töí chûcá bö å mayá nha â nûúcá , cacá vênë àï ì vï ì hanâ h chñnh, dên sû,å hònh sû,å tö ë tunå g tû phapá , thi hanâ h aná … Cunâ g vúiá ào,á Nghõ quyïtë vûaâ àûúcå ban hanâ h cunä g quy àõnh roä vï ì tamå àònh chó cöng tacá , cho thöi giûä chûcá vu å àöië vúiá pho á chu ã tõch Höiå àönì g Dên töcå , pho á chu ã nhiïmå uyã ban vaâ uyã viïn chuyïn tracá h. Theo ào,á Chuã tõch Quöcë höiå se ä quyïtë àõnh tamå àònh chó cöng tacá àöië vúiá pho á chu ã tõch Höiå àönì g Dên töcå , pho á chu ã nhiïmå uyã ban cuaã Quöcë höiå . Chu ã tõch Höiå àönì g Dên töcå , chu ã nhiïmå uyã ban quyïtë àõnh tamå àònh chó cöng tacá àöië vúiá uyã viïn chuyïn tracá h theo quy àõnh cuaã cêpë co á thêmí quyïnì . Cunä g theo nghõ quyïtë nayâ , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå quyïtë àõnh cho thöi giûä chûcá vu å pho á chu ã tõch Höiå àönì g Dên töcå , pho á chu ã nhiïmå uyã ban, uyã viïn chuyïn tracá h trong 3 trûúnâ g húpå : Àûúcå àiïuì àönå g, luên chuyïní sang cú quan, töí chûcá , àún võ khacá hoùcå àûúcå bö ë trñ, phên cöng cöng tacá khacá ; Thuöcå trûúnâ g húpå khöng àûúcå giû ä chûcá vu å co á liïn quan sau khi àûúcå àiïuì àönå g, luên chuyïní sang cú quan, töí chûcá , àún võ khacá hoùcå àûúcå bö ë trñ, phên cöng cöng tacá khacá theo quy àõnh cuaã phapá luêtå hoùcå cuaã cêpë co á thêmí quyïnì ; Vò lyá do sûcá khoeã hoùcå vò ly á do khacá ma â khöng thïí tiïpë tucå lamâ nhiïmå vu.å n [ LUÊN DUNÄ G ] [ LUÊN DUNÄ G ] Àaiå biïuí Quöcë höiå phatá biïuí taiå Ky â hopå bêtë thûúnâ g lênì thû á 9 Bö å trûúnã g Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ taiå phiïn hopå Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå , xem xetá quyïtë àõnh vïì sùpæ xïpë cêpë huyïnå , xaä Nhiïåm vuå cacá cú quan Quöëc höåi sau húpå nhêët, sapá nhêpå Chi tiïtë sö ë àún võ hanâ h chñnh cêpë huyïnå , xa ä sau sapá nhêpå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå 3 Anh: NHÛ YÁ à Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî vûaâ ky á ban hanâ h Nghõ quyïtë vï ì nhiïmå vu,å quyïnì hanå cu å thï í va â cú cêuë tö í chûcá cuaã Höiå àönì g Dên töcå , cacá Uyà ban cuaã Quöcë höiå . Tuy giaãm 9 àún võ cêëp huyïån, 563 àún võ cêëp xaä nhûng vêîn coá nhiïìu àún võ cêëp huyïån, cêëp xaä sau sùæp xïëp vêîn chûa àaåt tiïu chuêín vïì diïån tñch tûå nhiïn vaâ quy mö dên söë theo quy àõnh.

Thuã tûúáng yïu cêìu xûã lyá nghiïm vi phaåm trong vuå TNGT úã Sún La Vaâo höìi 23h30 ngaây 21/2, àaä xaãy ra vuå tai naån giao thöng gêy hêåu quaã àùåc biïåt nghiïm troång taåi Km235+100 trïn quöëc löå 6, àoaån qua xaä Sùåp Vaåt, huyïån Yïn Chêu, tónh Sún La, hêåu quaã laâm chïët 6 ngûúâi, bõ thûúng 9 ngûúâi. Ngay khi nhêån àûúåc thöng tin vuå tai naån, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä gûãi lúâi chia buöìn sêu sùæc túái thên nhên, gia àònh caác naån nhên tûã vong; àöìng thúâi chó àaåo laänh àaåo tónh Sún La vaâ lûåc lûúång cöng an túái hiïån trûúâng àïí chó àaåo khùæc phuåc hêåu quaã vuå tai naån. Thuã tûúáng Chñnh phuã yïu cêìu Chuã tõch UBND kiïm Trûúãng Ban An toaân giao thöng tónh Sún La khêín trûúng chó àaåo caác cú quan, àún võ chûác nùng cuãa tónh böë trñ ngay moåi àiïìu kiïån vïì y tïë, thuöëc men àïí cûáu chûäa ngûúâi bõ naån, haån chïë thêëp nhêët caác töín thêët vïì ngûúâi vaâ taâi saãn cuãa ngûúâi dên; töí chûác thùm hoãi, höî trúå àöång viïn ngûúâi bõ naån vaâ gia àònh caác naån nhên tûã vong trong vuå tai naån. Chuã tõch UBND tónh Sún La trûåc tiïëp chuã trò töí chûác höåi nghõ vúái caác cú quan, lûåc lûúång chûác nùng àaánh giaá nguyïn nhên, triïín khai ngay caác giaãi phaáp khùæc phuåc töìn taåi, bêët cêåp; àöìng thúâi khêín trûúng laâm roä caác nguyïn nhên trûåc tiïëp vaâ giaán tiïëp liïn quan àïën vuå tai naån giao thöng nïu trïn. Böå trûúãng Böå Cöng an chó àaåo Cöng an tónh Sún La vaâ Cöng an caác àún võ coá liïn quan khêín trûúng àiïìu tra, laâm roä nguyïn nhên vuå tai naån vaâ xûã lyá nghiïm theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt àöëi vúái töí chûác, caá nhên vi phaåm quy àõnh, gêy ra vuå tai naån giao thöng àùåc biïåt nghiïm troång nïu trïn. Thuã tûúáng lûu yá xûã lyá nghiïm àöëi vúái laái xe, chuã xe hoùåc nhaâ xe vaâ caác caá nhên coá liïn quan trong trûúâng húåp àïí xaãy ra vi phaåm quy àõnh vïì thúâi gian laâm viïåc, àiïìu kiïån, sûác khoãe cuãa laái xe trong vuå tai naån nïu trïn... Böå trûúãng Böå Giao thöng vêån taãi chó àaåo caác àún võ coá liïn quan raâ soaát, töí chûác giao thöng húåp lyá, khoa hoåc trïn quöëc löå 6 vaâ caác tuyïën cao töëc, quöëc löå troång yïëu, khùæc phuåc caác haån chïë (nïëu coá), tùng cûúâng tñnh nùng an toaân cuãa hïå thöëng kïët cêëu haå têìng giao thöng taåi caác khu vûåc coá àiïìu kiïån giao thöng phûác taåp nhùçm baão àaãm trêåt tûå, an toaân giao thöng. Thuã tûúáng cuäng yïu cêìu Chuã tõch UBND caác tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc trung ûúng chó àaåo caác àún võ chûác nùng tùng cûúâng kiïím tra, giaám saát viïåc chêëp haânh caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt liïn quan àïën hoaåt àöång kinh doanh vaâ àiïìu kiïån kinh doanh vêån taãi bùçng xe ö tö; xûã lyá nghiïm theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt àöëi vúái caác vi phaåm cuãa laái xe, nhaâ xe, chuã xe vaâ caác caá nhên coá liïn quan... LUÊN DUÄNG Thúâi sûå Chuã nhêåt 23/2/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Miïnì Trung hûná g chõu mûa traiá muaâ hiïmë gùpå Tham dûå höåi nghõ coá öng Nguyïîn Xuên Thùæng - UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Chuã tõch Höåi àöìng Lyá luêån Trung ûúng, Giaám àöëc Hoåc viïån Chñnh trõ Quöëc gia Höì Chñ Minh; Bñ thû Tónh uãy, Thaânh uãy caác àõa phûúng Quaãng Ninh, Haãi Phoâng, Laång Sún, Cao Bùçng, Haâ Giang. Vïì phña Trung Quöëc coá öng Trêìn Cûúng - UÃy viïn Ban Chêëp haânh Trung ûúng, Bñ thû Khu uãy, Chuã nhiïåm UÃy ban Thûúâng vuå Àaåi höåi Àaåi biïíu nhên dên Khu tûå trõ dên töåc Choang Quaãng Têy. Chûúng trònh Gùåp gúä àêìu Xuên laâ hoaåt àöång ngoaåi giao quan troång, àûúåc töí chûác thûúâng niïn nhùçm cuå thïí hoáa nhêån thûác chung cuãa laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác Viïåt Nam- Trung Quöë c. Gùå p gúä àêì u Xuên 2025 caâ ng coá yá nghôa àùå c biïå t khi àaá nh dêë u khúã i àêì u “Nùm giao lûu nhên vùn Viïå t Nam - Trung Quöë c”, ky ã niïå m 75 nùm thiïë t lêå p quan hïå ngoaå i giao giûä a hai nûúá c (1950 - 2025). Taåi höåi nghõ, caác àaåi biïíu àaä àaánh giaá nhûäng kïët quaã húåp taác nöíi bêåt trong nùm 2024, trong àoá nhêën maånh caác hoaåt àöång giao lûu àöëi ngoaåi, phöëi húåp quaãn lyá biïn giúái, thuác àêíy thûúng maåi, du lõch, giao thöng vêån taãi, giaáo duåc vaâ y tïë. Caác àõa phûúng biïn giúái hai nûúác àaä phöëi húåp chùåt cheä trong viïåc triïín khai caác cú chïë húåp taác song phûúng, taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho hoaåt àöång xuêët nhêåp khêíu, goáp phêìn phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vuâng biïn giúái. Trong bêìu khöng khñ hûäu nghõ, Bñ thû Tónh uãy caác tónh: Quaãng Ninh, Haâ Giang, Cao Bùçng, Laång Sún (Viïåt Nam) vaâ Bñ thû Khu uãy Khu tûå trõ dên töåc Choang Quaãng Têy (Trung Quöëc) khùèng àõnh seä tiïëp tuåc húåp taác chùåt cheä, hûúáng túái muåc tiïu chung laâ xêy dûång biïn giúái hoâa bònh, öín àõnh, phaát triïín vaâ mang laåi lúåi ñch thiïët thûåc cho nhên dên hai nûúác. Phaát biïíu taåi chûúng trònh, öng Nguyïîn Xuên Thùæng - UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Chuã tõch Höåi àöìng Lyá luêån Trung ûúng, Giaám àöëc Hoåc viïån Chñnh trõ Quöëc gia Höì Chñ Minh, àaánh giaá cao hiïåu quaã cuãa cú chïë Gùåp gúä àêìu Xuên trong viïåc tùng cûúâng húåp taác giûäa caác àõa phûúng hai nûúác. Öng Nguyïîn Xuên Thùæng nhêën maånh, cêìn múã röång hún nûäa caác hoaåt àöång giao lûu hûäu nghõ, tùng cûúâng kïët nöëi haå têìng giao thöng, phaát triïín thûúng maåi vaâ àêìu tû. Àùåc biïåt, hai bïn cêìn thuác àêíy húåp taác trong caác lônh vûåc cöng nghïå cao nhû trñ tuïå nhên taåo, dûä liïåu lúán, an ninh maång vaâ saãn xuêët chñp baán dêîn. Phaát biïíu taåi höåi nghõ, öng Vuä Àaåi Thùæng - UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Bñ thû Tónh uãy Quaãng Ninh, khùèng àõnh: Tinh thêìn “4 töët” (laáng giïìng töët, baån beâ töët, àöìng chñ töët, àöëi taác töët) vaâ phûúng chêm “16 chûä vaâng” (laáng giïìng hûäu nghõ, húåp taác toaân diïån, öín àõnh lêu daâi, hûúáng túái tûúng lai) tiïëp tuåc laâ nïìn taãng quan troång àïí nêng têìm quan hïå húåp taác giûäa caác àõa phûúng hai nûúác. Bñ thû Tónh uãy Quaãng Ninh àïì xuêët àêíy maånh húåp taác trïn nhiïìu lônh vûåc, àùåc biïåt laâ thûúng maåi, àêìu tû, du lõch, logistics, nêng cêëp hïå thöëng cûãa khêíu vaâ phaát triïín mö hònh cûãa khêíu thöng minh. Vïì phña Trung Quöëc, Bñ thû Khu uãy Khu tûå trõ dên töåc Choang Quaãng Têy Trêìn Cûúng khùèng àõnh, Quaãng Têy luön coi troång quan hïå húåp taác vúái caác tónh biïn giúái Viïåt Nam vaâ seä tiïëp tuåc phöëi húåp vúái caác tónh cuãa Viïåt Nam thaáo gúä khoá khùn, thuác àêíy thöng quan haâng hoáa, múã röång húåp taác trong caác lônh vûåc kinh tïë- thûúng maåi, giaáo duåc, y tïë vaâ giao lûu nhên dên. Trïn cú súã caác nöåi dung trao àöíi, thöëng nhêët, Bñ thû Tónh uãy caác tónh Quaãng Ninh, Haâ Giang, Cao Bùçng, Laång Sún (Viïåt Nam) vaâ Khu tûå trõ dên töåc Choang Quaãng Têy (Trung Quöëc) àaä kyá kïët Biïn baãn höåi àaâm vïì tùng cûúâng hún nûäa quan hïå àöëi taác húåp taác chiïën lûúåc toaân diïån, thuác àêíy xêy dûång Cöång àöìng chia seã tûúng lai Viïåt Nam - Trung Quöëc coá yá nghôa chiïën lûúåc. n Do anã h hûúnã g cuaã khöng khñ lanå h tùng cûúnâ g va â co á xu thï ë lïcå h Àöng, trong höm nay (23/2), khu vûcå Àa â Nùné g àïnë Khaná h Hoa â co á mûa raoâ va â döng raiã racá , cucå bö å coá mûa to àïnë rêtë to vúiá lûúnå g mûa co á thï í túiá hún 100mm. Nam Têy Nguyïn vaâ Nam Bö å cunä g co á mûa raoâ va â döng raiã racá , cucå bö å mûa vûaâ , mûa to vúiá lûúnå g mûa 1030mm, coá núi trïn 60mm. Cú quan khñ tûúång khuyïën caáo, trong mûa döng coá khaã nùng xaãy ra löëc, seát vaâ gioá giêåt maånh. Mûa lúán cuåc böå coá khaã nùng gêy ra luä queát trïn caác söng, suöëi nhoã, saåt lúã àêët trïn sûúân döëc vaâ tònh traång ngêåp uáng úã núi truäng, thêëp. Dûå baáo tònh hònh mûa úã caác tónh Nam Trung Böå coân diïîn biïën phûác taåp trong nhûäng ngaây túái. Àúåt mûa naây coá thïí keáo daâi àïën khoaãng ngaây 25/2. Tûâ saáng 26/2, trúâi tiïëp tuåc mûa nhûng giaãm vïì cûúâng àöå. Tûâ 27/2, mûa giaãm. Khu vûåc tûâ Nghïå An àïën Huïë trong caác ngaây 23-25/2 cuäng coá mûa raâo vaâ döng raãi raác, cuåc böå coá mûa vûâa àïën mûa to. Trong mûa döng coá thïí xaãy ra löëc seát. Taåi miïìn Bùæc, tûâ àïm 23/2, miïìn Bùæc chuyïín reát àêåm, vuâng nuái coá núi reát haåi, Bùæc Trung Böå trúâi reát, phña Bùæc coá núi reát àêåm. Nhiïåt àöå thêëp nhêët trong àúåt khöng khñ laånh naây úã Bùæc Böå phöí biïën tûâ 11-14 àöå, vuâng nuái cao coá núi dûúái 7 àöå, Bùæc Trung Böå phöí biïën 13-16 àöå, Trung Trung Böå phöí biïën 17-20 àöå. Ngoaâi ra, do aãnh hûúãng cuãa khöng khñ laånh tùng cûúâng kïët húåp vúái doâng xiïët trong àúái gioá Têy nïn tûâ ngaây 23-24/2, khu vûåc Bùæc Böå vaâ Bùæc Trung Böå coá mûa, mûa nhoã, laâm tùng thïm caãm giaác buöët giaá. Àúåt reát naây úã miïìn Bùæc coá thïí keáo daâi àïën khoaãng 26/2. Tûâ 27/2, nïìn nhiïåt tùng dêìn, trúâi chó coân reát vïì àïm vaâ saáng. n Tùng cûúâng húpå tacá giûäa cacá àõa phûúng cuãa Viïtå Nam vaâ Trung Quöëc Ngayâ 21/2, taiå TP. Haå Long diïnî ra Chûúng trònh Gùpå gú ä àêuì Xuên 2025 giûaä cacá tónh Quanã g Ninh, Lanå g Sún, Cao Bùnç g, Ha â Giang (Viïtå Nam) vaâ Quanã g Têy (Trung Quöcë ). Ngayâ 22/2, Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh àaä co á Cöng àiïnå sö ë 18, chó àaoå khùcæ phucå hêuå qua ã vu å tai nanå giao thöng àùcå biïtå nghiïm tronå g taiå km 235+100 QL6 trïn àõa banâ tónh Sún La. [ HOANÂ G DÛÚNG ] Àaåi diïån caác àõa phûúng kyá kïët Biïn baãn höåi àaâm giûäa Tónh uãy caác tónh Quaãng Ninh, Haâ Giang, Laång Sún, Cao Bùçng (Viïåt Nam) vaâ Khu uãy Khu tûå trõ dên töåc Choang Quaãng Têy (Trung Quöëc) [ NGUYÏNÎ HOAIÂ ]

Hún 20 nùm doiä theo hanâ h trònh höiå hoaå cuaã Buiâ Tiïnë Tuênë , töi chútå nhênå ra nhõp àö å 10 nùm cuaã anh. Mûúiâ nùm àêuì cuaã “thúiâ ky â hêuå sinh viïn vúiá sû å trùn trúã vï ì hiïnå thûcå thõ thanâ h cunâ g nhûnä g hònh nhên àûúnâ g phö”ë , qua sún dêuì , giêyë do.á Mûúiâ nùm tiïpë theo bunâ g nö í vúiá “tên myä nhên” trïn luaå . Mûúiâ nùm tiïpë theo (hiïnå giú)â la â giai àoanå vûaâ “nhuömå thùmæ va â lêtå trúã suy tû trïn chêtë liïuå giêyë do,á vûaâ trùcæ êní vûaâ phiïu bönì g núi “höiå chú å phu â hoa” vúiá nhûnä g bûcá tranh acrylic khöí lúná ...”. Àïí vúiá triïní lamä lênì nayâ , Buiâ Tiïnë Tuênë lênì àêuì trònh lanâ g mötå bûcá panorama vïì hanâ h trònh 30 nùm saná g taoå êyë , vúiá vö sö ë manã h ghepá lênì lûútå bung mú ã biïn àö å cuaã moiå thû á phong cacá h, vêtå liïuå va â ky ä thuêtå . Chûnâ g möiî mötå thêpå niïn laâ mötå lênì àaoã nhõp cuaã Buiâ Tiïnë Tuênë , cho thêyë àêyì àu ã chên dung mötå ngûúiâ cêmì coå maiã miïtë khöng bao giúâ biïtë dûnâ g laiå . Du â chó riïng vúiá luaå , anh àaä àatå àïnë àónh cao, laâ tïn tuöií saná g gia á cuaã nghï å thuêtå tranh luaå cacá h tên àûúng àaiå , coá hêpë lûcå riïng biïtå vúiá giúiá sûu têpå höiå hoaå trong vaâ ngoaiâ nûúcá . Ma â töi cho rùnç g hoanâ toanâ co á thï í goiå vúiá danh tûâ riïng laâ “Tuênë Luaå ”, vúiá donâ g tranh myä nhên trïn luaå àöcå àaoá ngönì ngönå sùcæ thaiá phu â phiïmë , úmä ú â nga ã ngúná cuaã sùcæ ducå thanh tên, cuaã nhûnä g mönå g mõ ban ngayâ . Núi cû truá cuaã nhûnä g thên thï í àanâ ba â nga ã ngúná trïn luaå la â cuaã Tuênë töi khöng thêyë co á àûúnâ g biïn, va â chó cênì thoaná g qua àaä nghe dêyå lïn “nhûnä g luönì g run rêyí ”… Nhûng vúiá Tuênë khöng chó coá vêyå . Nhú á triïní lamä (nhomá ) àêuì tiïn taiå Àa â Nùné g cuaã Buiâ Tiïnë Tuênë cunâ g ba ngûúiâ banå thên Nguyïnî Thõ Chêu Giang, Buiâ Cöng Khaná h, Ly Hoanâ g Ly taiå Blue Gallery trïn àûúnâ g Phan Chêu Trinh muaâ thu nùm 1999. Bönë ngûúiâ banå tuöií múiá ngoaiâ àöi mûúi. Ngùmæ nhûnä g maiá phö ë Höiå An mang tñnh cacá h àiïuå trêmì ào ã va â töië dênì trïn sún dêuì , trïn giêyë do,á nhú á phatá biïuí cuaã nha â phï bònh my ä thuêtå Nguyïnî Quên höm êyë , rùnç g tranh cuaã Tuênë khöng phaiã la â sûå hoaiâ cö í hay tònh camã vï ì nguönì , maâ la â “sû å pha trönå phûcá tapå cuaã têm tû ngûúiâ vï ì va â bûúcá chuyïní àöií cuaã àúiâ sönë g àö thõ bêy giú”â . Donâ g tranh hiïnå thûcå thõ thanâ h cunâ g nhûnä g “hònh nhên àûúnâ g phö”ë cuaã Buiâ Tiïnë Tuênë , nhû caiá nhòn thêuë to ã cuaã hoaå sô Huynâ h Lï Nhêtå Tênë “hiïnå ra lïnh loang vïtå mauâ tung hûná g, trïn tûúnâ g vöi chayã thêmë ra moiå y á thûcá , hònh dung ra con söng quï xanh thùmè , mötå boná g ma xa laå bõ cuönë vaoâ trñ naoä àïnë la å lunâ g... La â vunâ g ky á ûcá , àûúnâ g netá va â bö ë cucå khacá biïtå . La â danâ traiã , àiïmí nhòn rönå g tûaå paranoma, tranh anh hamâ chûaá nhiïuì manã h ghepá , thúiâ gian tûaå súiå dêy têm hönì hoaâ trönå nhau. Vúiá hònh haiâ taoå tacá la,å coiä xûa lùcæ luön thêpë thoaná g daná g dêpë cö gaiá ky â aoã vúiá chiïcë aoá daiâ àu ã mauâ , noná la á tre xanh trùnæ g nga â nghiïng vai. Hay linh xûa mùcå trang phucå àûná g bïn cêy cöí thu,å mauâ nûúcá laiå loang lú.ä ..”. Chûáng toã trûúác khi “phoáng sinh” laåc thuá trïn tûâng húi thúã nheå trïn luåa laâ, ngûúâi hoåa sô àaä traãi qua nhûäng rung chêën hiïån sinh rêët maånh. Chêët hiïån sinh thõ thaânh êëy tiïëp tuåc àûúåc phoáng chiïëu trïn nhûäng bûác tranh acrylic khöí lúán, àûa ngûúâi xem laåc sêu hún vaâo möåt “höåi chúå phuâ hoa”... n Chuã nhêåt 23/2/2025 Anh Trûúng Minh Àûúng (thaânh viïn múã quaán mò 1.000 àöìng úã Caâ Mau) cho hay, xuêët phaát tûâ mong muöën giuáp àúä ngûúâi lao àöång coá hoaân caãnh khoá khùn, anh cuâng möåt söë ngûúâi baån àaä thaânh lêåp tiïåm mò naây úã phûúâng 5 (TP Caâ Mau). Nhûäng tö mò àûúåc baán giaá 1.000 àöìng hoùåc miïîn phñ àïí ngûúâi baán veá söë, nhùåt ve chai… coá nhûäng bûäa ùn tûúng àöëi nhûng khöng quaá töën keám. Tiïåm mò 1.000 àöìng laâ têm huyïët cuãa hún 10 thaânh viïn cuâng chung yá tûúãng, mong muöën laâm viïåc tûã tïë. Chó vaâi caái baân, mêëy caái ghïë nhoã, möåt kïå àïí mò goái, thûåc phêím vaâ têëm biïín hiïåu ghi doâng chûä: “Tiïåm mò 1.000 àöìng (hoùåc miïîn phñ)”, mò coá sùén xin baâ con tûå phuåc vuå. Luác àêìu, anh Àûúng vaâ nhûäng ngûúâi baån àaä goáp tiïìn mua mò, trûáng, xuác xñch, rau... àïí thûåc hiïån yá tûúãng. Khi viïåc laâm àûúåc lan toãa, nhiïìu nhaâ haão têm àaä mang àöì àïën àïí uãng höå tiïåm mò. Tiïåm mò giúâ àêy àaä trúã thaânh àõa chó quen thuöåc cuãa nhiïìu lao àöång ngheâo, hoåc sinh, sinh viïn coá hoaân caãnh khoá khùn. “Khacá h àïnë ùn lênì àêuì , anh em trong nhomá se ä hûúná g dênî moiå ngûúiâ conâ nhûnä g lênì sau khi baâ con àa ä quen se ä tû å lamâ . Quaná chó hoatå àönå g tû â chiïuì àïnë töië , nhûng möiî ngayâ cunä g co á hanâ g chucå ngûúiâ àïnë ùn. Thïm cöng viïcå se ä vêtë va,ã nhûng thêyë chia seã àûúcå phênì naoâ kho á khùn cunâ g ba â con nïn ai cunä g vui”, anh Àûúng têm sû.å Sau 1 ngaây baán veá söë vaâ nhùåt ve chai, baâ Liïn Kim Quyïn (39 tuöíi) cuâng con gaái laâ Liïn Kim Xuyïën (14 tuöíi, nguå úã TP Caâ Mau) vaâ öng Chêu Phuá Vinh (82 tuöíi, nguå huyïån Trêìn Vùn Thúâi, tónh Caâ Mau) àïën tiïåm mò 1.000 àöìng vúái àöi chên mïåt raä rúâi. “Möîi ngaây em vaâ meå baán veá söë lúâi àûúåc khoaãng 200.000 àöìng, nhûng phaãi chi tiïu nhiïìu thûá nïn cuäng chùèng coân bao nhiïu. Mò 1.000 àöìng nhûng coá trûáng, xuác xñch, rau àêìy àuã nïn cuäng àúä àûúåc bûäa ùn àuã no, cuäng vui vò caãm nhêån àûúåc têëm loâng cuãa caác cö chuá daânh cho ngûúâi khoá khùn”, em Xuyïën böåc baåch. Ngöìi kïë bïn, öng Vinh cuäng cho hay, höm nay öng nhùåt ve chai baán àûúåc khoaãng 40.000 àöìng nhûng mûúán thúå sûãa xe thay chên chöëng xe àaåp hïët 50.000 àöìng. “Ài ngang tûúãng baán tñnh tiïìn nïn khöng daám vö, nhûng àûúåc caác chaáu úã tiïåm mò 1.000 àöìng kïu vaâo ùn vaâ dùån nhûäng ngaây sau cûá gheá nïn mûâng lùæm”, öng Vinh chia seã. Noiá vï ì nhûnä g dû å àõnh trong thúiâ gian túiá , anh Àûúng cho hay, tiïmå mò 1.000 àönì g hoùcå miïnî phñ khöng àùtå mucå tiïu seä hoatå àönå g àïnë khi naoâ . Tuy nhiïn, cacá thanâ h viïn trong nhomá luön xacá àõnh seä duy trò mö hònh nayâ lêu nhêtë co á thï í àï í giupá àûúcå nhiïuì hún nhûnä g ba â con co á hoanâ canã h kho á khùn. Theo öng Trênì Hûuä Long - Phoá Chuã tõch UBND phûúnâ g 5, viïcå lamâ cuaã anh Trûúng Minh Àûúng vaâ nhûnä g ngûúiâ banå rêtë co á y á nghôa. UBND phûúnâ g 5 se ä taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå àï í mö hònh coá thï í hoatå àönå g va â duy trò. n [ TÊN LÖCÅ ] [ TRÊNÌ TUÊNË ] Tö mò coá àêyì àu ã rau, trûná g, xucá xñch nhûng chó 1.000 àönì g hoùcå miïnî phñ Tiïmå mò 1.000 àönì g àa ä trú ã thanâ h àõa chó quen thuöcå cuaã nhiïuì ngûúiâ lao àönå g ngheoâ , hocå sinh, sinh viïn coá hoanâ canã h kho á khùn Hoaå sô Buiâ Tiïnë Tuênë Tônh vêtå - sún dêuì Tiïåm mò 1.000 àöìng cho ngûúâi ngheoâ Buiâ Tiïnë Tuênë 10, 20, 30... BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Xaä höåi 5 Triïní laäm caá nhên lêìn thû á 12 mang tïn Buiâ Tiïnë Tuênë - Möåt hanâ h trònh khai maåc saná g 22/2 taåi Sann - The house of Art (92 Lï Thaná h Tön, phûúnâ g Bïnë Nghe,á quêån 1, TPHCM). Àaná h dêuë hanâ h trònh saná g taåo tronâ 30 nùm cuãa hoåa sô sinh nùm 1971, quï göcë Höåi An, hiïån úã taåi TPHCM. Nhûnä g tö mò coá àêyì àu ã rau, trûná g, xucá xñch nhûng chó 1.000 àönì g hoùcå miïnî phñ àa ä mang àïnë mötå bûaä ùn àêyì àu ã dinh dûúnä g cho nhûnä g ngûúiâ ngheoâ ú ã Caâ Mau, àï í ho å bútá ài vêtë va ã lo ùn tûnâ g bûaä . Sau möiî thêpå niïn laâ mötå lênì àaoã nhõp, Buiâ Tiïnë Tuênë cho thêyë àêyì àu ã chên dung mötå ngûúiâ cêmì coå maiã miïtë khöng bao giúâ biïtë dûnâ g laiå ... Nhõp vonä g (giêyë do)á

Loretta àûúcå ùn baná h, lêyë dêuë vên tay, chupå anã h chên dung, gùpå nhiïuì canã h satá va â conâ àûúcå nhötë trong phonâ g giam trong vaiâ phutá !”, viïnå dûúnä g laoä cho biïtë . “Ba â Loretta noiá vúiá canã h satá trûúnã g rùnç g, bñ quyïtë àï í sönë g lêu laâ “hayä lo chuyïnå cuaã mònh”. Chuná g töi rêtë vui vò àa ä co á thï í biïnë àiïuì ûúcá sinh nhêtå cuaã ba â êyë thanâ h hiïnå thûcå , vùn phonâ g canã h satá trûúnã g cho biïtë trïn Facebook”. TROÅNG HOAÂNG (theo news.sky.com) Chuã nhêåt 23/2/2025 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ n TACÁ PHÊMÍ ÀIÏU KHÙCÆ SIÏU NHOà Mötå nghï å sô àïnë tû â Anh àa ä taoå ra tacá phêmí àiïu khùcæ co á kñch thûúcá gênì bùnç g tï ë baoâ bacå h cêuì cuaã con ngûúiâ . Tacá phêmí àiïu khùcæ bùnç g gacå h Lego cuaã öng David A. Lindon coá kñch thûúcá chó 0,02517 mm x 0,02184 mm, nhoã hún khoanã g bönë lênì so vúiá tacá phêmí àiïu khùcæ thu ã cöng nhoã nhêtë thï ë giúiá trûúcá ào.á “Taoå ra nhûnä g vêtå thï í nho ã be á àoiâ hoiã ca ã vï ì thï í chêtë lênî tinh thênì . Töi phaiã hocå cacá h lamâ chêmå nhõp thúã va â lamâ viïcå giûaä nhõp àêpå cuaã traiá tim. Ngay caã nhõp àêpå tim töi qua cacá ngoná tay cunä g taoå ra qua á nhiïuì chuyïní àönå g”, öng Lindon chia se.ã Öng cunä g cho biïtë , öng chó àiïu khùcæ vaoâ ban àïm àïí traná h nhûnä g rung àönå g tû â giao thöng lamâ anã h hûúnã g àïnë cöng viïcå . THUÂY ANH (theo upi.com) n BÕ CA Á VOI NUÖTË CHÛNà G Mötå ngûúiâ cheoâ thuyïnì kayak úã Chile bõ con caá voi lûng guâ nuötë chûnã g trong mötå khoanã h khùcæ , trûúcá khi àûúcå nha ã ra. Anh Adrianá Jaimes, 24 tuöií , àang cheoâ thuyïnì kayak cunâ g cha mònh bönî g camã thêyë co á lûcå tacá àönå g vaoâ lûng khiïnë anh vùng ra khoiã chiïcë thuyïnì búm húi. Cha anh, Meydell, àaä quay laiå canã h anh Jaimes biïnë mêtë trong miïnå g con caá voi lûng gu.â Anh Jaimes cho biïtë , anh khöng hiïuí chuyïnå gò cho àïnë khi con caá voi nha ã anh ra. “Sau khi ngoi lïn mùtå nûúcá , töi múiá nhênå ra ào á la â mötå con caá voi”, anh noiá . Ca á voi lûng guâ co á thï í lúná túiá 48 tênë , nhûng chuná g thûúnâ g khöng gêy nguy hiïmí cho con ngûúiâ . Vò co á cö í honå g hepå , chuná g khöng thïí nuötë tronå con ngûúiâ va â cacá loaiâ àönå g vêtå co á kñch thûúcá tûúng tû.å THUÂY ANH (theo upi.com) n ÙN MÛN G SINH NHÊTÅ TAIÅ … NHA  TU Mötå phu å nû ä New York (My)ä àa ä ky ã niïmå sinh nhêtå lênì thû á 104 bùnç g cacá h lamâ àiïuì ba â vênî luön hùnç g mong muönë : àïnë thùm nhaâ tu â àõa phûúng. Theo Vùn phonâ g Canã h satá trûúnã g Quênå Livingston, ngûúiâ phu å nû ä tïn Loretta àaä noiá vúiá nhên viïn taiå Nha â dûúnä g laoä Avon rùnç g ba â muönë ùn mûnâ g sinh nhêtå bùnç g chuyïnë thùm Nhaâ tu â Quênå Livingston. Vùn phonâ g Canã h satá trûúnã g àa ä àönì g y á va â ba â Loretta àaä àïnë tham quan cú súã giam giû.ä “Ba â Nhên vêåt VIÏTÅ NAM ÀA Ä CO Á BUPÁ BÏ TRUYÏNÌ THÖNË G Bupá bï Viïtå Nam, conâ àûúcå Àa goiå la â bupá bï truyïnì thönë g, ra àúiâ tû â “dû å aná Viïtå Nam”. Tûâ lêu, Buiâ Thõnh Àa àaä bùn khoùn, taiå sao khöng coá bupá bï mang hònh daná g cuaã ngûúiâ Viïtå , vùn hoa á cuaã ngûúiâ Viïtå ? Mötå ngayâ no,å mötå ngûúiâ banå nûúcá ngoaiâ hoiã Àa: “Viïtå Nam cuaã banå co á bupá bï truyïnì thönë g khöng?”. Cêu hoiã êyë khiïnë Àa àau àauá ca ã nùm trúiâ , anh quyïtë têm thûcå hiïnå “dû å aná Viïtå Nam” thay cho cêu traã lúiâ . Bupá bï Viïtå Nam cuaã Buiâ Thõnh Àa co á ca ã phiïn banã nam va â nû.ä Bupá bï phiïn banã nû ä thu hutá sû å chu á y á cuaã ngûúiâ xem búiã netá àepå möcå macå , dõu danâ g nhûng khöng kemá phênì quyá phaiá , kiïu sa. Bûcá anã h nöií tiïnë g chupå Nam Phûúng Hoanâ g hêuå trong triïuì phucå thuú ã xuên sùcæ àa ä anã h hûúnã g khöng ñt túiá gûúng mùtå va â thênì thaiá trong phiïn banã bupá bï nû ä Viïtå Nam cuaã Buiâ Thõnh Àa. Riïng khêu trang phucå cuaã bupá bï àa ä àu ã lamâ chanâ g trai thuöcå thï ë hï å Gen Z àau àêuì , anh mêtë nhiïuì thúiâ gian nghiïn cûuá sacá h vú ã vaâ ài àïnë baoã tanâ g, nuöi dûúnä g camã hûná g tû â trang phucå thúiâ Nguyïnî danâ h cho tênì g lúpá vûúng tön quyá töcå àï í taoå nïn trang phucå thu nhoã cho cacá “be”á cuaã mònh. (Àa khöng goiå la â con bupá bï, ma â goiå be á bupá bï). “Dû å aná Viïtå Nam” thanâ h cöng thïí hiïnå ngay trong àún hanâ g. Anh tûå haoâ khoe: Nùm 2024 bunâ g nö í àún hanâ g bupá bï Viïtå Nam. Mötå “be”á bupá bï Viïtå Nam cao 45 cm, coá gia á 6 triïuå àönì g. Àï í nhiïuì khacá h hanâ g co á thï í sú ã hûuä bupá bï Viïtå Nam, anh taoå thïm mêuî bupá bï nho ã hún, cao 18 cm, baná vúiá gia á trïn 1,5 triïuå àönì g àïnë gênì 1,8 triïuå àönì g. Nhiïuì ngûúiâ Viïtå Nam unã g hö å bupá bï Viïtå Nam cuaã Buiâ Thõnh Àa khi so saná h vúiá cún sötë “tuiá mu”â . Bïn trong tuiá mu â la â àö ì chúi cöng nghiïpå sanã xuêtë hanâ g loatå conâ bupá bï cuaã Buiâ Thõnh Àa àûúcå lamâ thu ã cöng hoanâ toanâ . Riïng viïcå nùnå khuön mùtå bupá bï àa ä ngönë cuaã Àa ca ã tuênì lï.î Tû â maiá tocá àïnë moná g chên cuaã bupá bï àïuì àûúcå Àa chùm chutá cêní thênå , thêmå chñ nghï å nhên treã thuï hùnè thú å lamâ moná g chuyïn nghiïpå àï í sún moná g chên bupá bï. Du â mötå mêuî bupá bï àûúcå lamâ vúiá sö ë lûúnå g khöng nhoã nhûng möiî “be”á àïuì mang sùcæ thaiá riïng. Àa giaiã thñch: “Búiã khuön mùtå àûúcå ve ä bùnç g tay, quênì aoá lamâ bùnç g tay, camã xucá cuaã töi khöng lucá naoâ giönë g lucá naoâ , cho nïn cacá “be”á khöng thïí giönë g nhau nhû àucá ”. Tacá phêmí bupá bï Viïtå tó mó vaâ tinh tï ë àa ä thu hutá nhûnä g nha â sûu têpå nûúcá ngoaiâ àïnë tû â My,ä Y,Á Nga, Phapá ... Mötå sö ë phu å huynh ngûúiâ Viïtå cunä g mua bupá bï Viïtå Nam cho cacá con chúi, búiã ho å muönë thöng qua viïcå vui chúi àïí hûúná g con treã vaoâ tònh yïu con ngûúiâ , vùn hoa á Viïtå Nam. NGÛÚI TRE à TUÖIÍ KHAMÁ PHAÁ BÖ Å MÖN MÚIÁ LAÅ Buiâ Thõnh Àa lamâ dû å aná Viïtå Nam xuêtë phatá tû â lonâ g tû å tön dên töcå . Mucå àñch kiïmë tiïnì chûa bao giúâ àûúcå Àa àùtå lïn hanâ g àêuì . Anh múiá baná bupá bï khoanã g 3 nùm trúã laiå àêy, trûúcá ào á vênî lamâ bupá bï chó vò àam mï, coá khi giû ä laiå , co á lucá mang tùnå g. Ngayâ be,á Buiâ Thõnh Àa chó àûúcå chúi ke á bupá bï cunâ g chõ gaiá . Khi àang hocå lúpá 6, anh biïtë àïnë bupá bï khúpá cêuì thöng qua Internet vaâ khatá khao sú ã hûuä no.á Ngùtå möiî nöiî , bupá bï khúpá cêuì co á gia á qua á cao, chùtæ chiu tiïnì ùn saná g bao nhiïu cunä g khöng thïí mua àûúcå , laiå canâ g khöng thïí xin tiïnì cha me.å Cunä g búiã cha me å cuaã anh kõch liïtå phanã àöië viïcå con trai àam mï bupá bï. Cuöië cunâ g, Àa àanâ h mua àêtë setá vï ì nha,â mayâ mo â hocå cacá h lamâ bupá bï khúpá cêuì . Sau mötå nùm, Àa àaä lamâ ra “be”á bupá bï khúpá cêuì àêuì tiïn, àïnë nay vênî conâ giû.ä Anh chia se:ã “Bupá bï khúpá cêuì gênì ngûúiâ thêtå hún, cacá “be”á co á thï í àûná g àûúcå khöng cênì gia á àú,ä co á thï í thay àöií trang phucå dï î danâ g”. Chùnè g hanå trong dû å aná Viïtå Nam, “be”á bupá bï Viïtå Nam chó cao 18 cm maâ co á ca ã khúpá vai, khúpá tay, khúpá àuiâ , àêuì göië . Anh conâ lamâ bupá bï lêyë camã hûná g tû â cú thï í cuaã nhûnä g vu ä cöng ballet. Àïí “be”á bupá bï co á thïí taoå daná g nhû vuä cöng ballet thûcå thu å anh àa ä lamâ töní g cönå g 52 khúpá . Taiå Viïtå Nam, böå mön bupá bï khúpá cêuì conâ rêtë múiá , Buiâ Thõnh Àa àûúcå xem nhû ngûúiâ tre ã tuöií nhêtë chinh phucå bö å mön nayâ . Chñnh àam mï va â thanâ h qua ã cuaã Buiâ Thõnh Àa àaä depå bo ã quan niïmå chúi bupá bï, chïë taoå bupá bï la â “àùcå quyïnì ” cuaã con gaiá . Bêy giú,â bö ë me å cuaã anh àa ä hiïuí chuyïnå va â unã g hö å con trai nhiïtå tònh. Hùnç g ngayâ Àa lamâ viïcå mötå mònh tûâ saná g àïnë chiïuì töië . Chó nhûnä g dõp àùcå biïtå cênì giaiã quyïtë loatå àún hanâ g anh múiá cênì cönå g sû å hö î trú.å Chanâ g trai treã Ngûúâi àûa bupá bï Viïtå Nam Tacá phêmí cuaã öng David A. Lindon dûúiá kñnh hiïní vi Anh Adrianá Jaimes cho biïtë traiã nghiïmå lamâ anh liïn tûúnã g àïnë chuyïnå cö í tñch Pinocchio Ba â Loretta cunâ g cacá canã h satá taiå nha â tuâ Buiâ Thõnh Àa trong thïë giúiá bupá bï cuaã mònh Mötå mêuî bupá bï ta ã thêtå cuaã Àa Ai noiá con trai khöng àûúcå chúi bupá bï? Buiâ Thõnh Àa pha á bo ã àõnh kiïnë êyë . Chanâ g trai sinh nùm 2004 khöng nhûnä g sûu têmì bupá bï ma â conâ lamâ ra nhûnä g mêuî bupá bï múiá la,å trong àoá àaná g chu á y á la â bupá bï chñnh danh Viïtå Nam, ra mùtæ àêuì thaná g 11 nùm 2024. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ]

