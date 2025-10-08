Báo Tiền Phong số 282/2025

4 KẾT QUẢ, 9 ĐỊNH HƯỚNG THỨ NĂM 9/10/2025 SÕ 282 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 12 CHUYẾN THĂM TRIỀU TIÊN CỦA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM CÓ Ý NGHĨA RẤT ĐẶC BIỆT Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín TRANG 4 Hỗ trợ khám, phát thuÕc cho bà con vùng lũ TRANG 3 Cứu dân là mệnh lệnh cao nhất TRANG 6 Miền núi Đà Nẵng - 1 người “cõng” 3 đầu việc TRANG 8 + 9 Di sản "chạm" công nghệ TRANG 7 TRANG 11 Sứ giả nhân ái Giờ chơi không điện thoại CHUYỆN HÔM NAY Trong kỷ nguyên số, điện thoại thông minh và game online len lỏi vào từng khoảnh khắc của trẻ em, như những làn sóng vô hình xâm nhập vào đời sống hàng ngày. XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 13: Sáng 8/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc. TRANG 2 + 3 Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025 TÌM ĐỌC TIỀN PHONG ĐẶC BIỆT Gỡ điểm nghẽn để thu hút người tài Áo xanh bên cánh đồng lúa vàng

n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN

"Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Thưa các đồng chí Đại biểu tham dự Hội nghị, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Từng vấn đề được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung"xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực của nhân dân. Giữa hai kỳ Hội nghị, Bộ Chính trị đã làm việc rất khẩn trương, quyết liệt, tiến hành 10 phiên họp, cho ý kiến 88 vấn đề và ban hành 16 kết luận để kịp định hướng, thể chế hóa các nội dung Hội nghị Trung ương 12 và Nghị quyết Đại hội XIII ở giai đoạn “tăng tốc,” “về đích.” Trọng tâm là chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó ưu tiên nội dung Dự thảo các Văn kiện và chuẩn bị Nhân sự; chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đổi mới công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ; ban hành khung tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đánh giá định kỳ hằng quý về đội ngũ cán bộ, về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tháo gỡ vướng mắc về thể chế, hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp và tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong hệ thống chính trị, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động đối ngoại, hội nhập; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Có thể khái quát về 4 kết quả chính: Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương thông qua các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm đảm bảo đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt nội dung các văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế-hạ tầng-nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững. Thứ hai, thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021-2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và tài chính-ngân sách 2026-2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh. Thứ ba, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi-kiểm tra-đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thứ tư, thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành “Kỷ cương đi trước-Nguồn lực đi cùng-Kết quả là thước đo”. Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác các bộ theo thẩm quyền. Tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng: (i) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các Văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế-hạ tầngnhân lực), làm rõ chuyển đổi sốchuyển đổi xanh, liên kết vùng-đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi. (ii) Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chính-hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc. Thứ hai, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư-tiêu dùngxuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng-trúng-nhanhhiệu quả”; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa-một lần khai trên nền dữ liệu liên thông. Thứ ba, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Rà soát khung pháp lý, quy trình; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của Nhân dân. Thứ tư, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấpphân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án tiêu chuẩn-phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị theo hướng tổng thể, liên thông, khả thi, tạo không gian phát triển mới cho cấp cơ sở, để chính quyền cơ sở không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân mà còn là nguồn sáng tạo vô tận trong phát triển đất nước. Thứ năm, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai-đầu tư-xây dựng-môi trường-năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước. Thứ sáu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn. Thứ bảy, giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền; chủ động thích ứng với chính sách thương mại mới của các đối tác lớn; đa dạng hóa thị trường-sản phẩm- chuỗi cung ứng; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Thứ tám, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tập trung tuyên truyền về những chủ trương, đường lối, biện pháp, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt. Triển khai đồng bộ tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thứ chín, kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới. Mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để Nhân dân giám sát. Thưa các đồng chí, Muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán. Tôi đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo: Ba trọng tâm: (i) Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; (ii) Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; (iii) Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Ba công khai: công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành. Một thước đo: mức sống và niềm tin của Nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn. Sáng 8/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp phiên bế mạc. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc. Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp-phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 4 kết quả, 9 định hướng

3 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành: đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất: (i) Từ “quy trình” sang “kết quả”, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. (ii) Từ“mạnh từng cơ sở, từng địa phương” sang “mạnh theo vùng”; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông-số-năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. (iii) Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực”: an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất. Chúng ta hoàn thành chương trình Hội nghị 13 với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới. Thuận lợi rất lớn đang mở ra: kết quả năm 2025 tích cực, mô hình chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt, không gian phát triển sau sắp xếp đang bổ trợ lẫn nhau, bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đang mở đường. Đồng thời, thách thức cũng không hề nhỏ: cạnh tranh chiến lược, thay đổi chính sách quốc tế, biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi số và xanh. Bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng sẽ giúp chúng ta vượt qua thách thức, nắm bắt thời cơ, để đất nước phát triển từng ngày. Tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, “nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Trung ương, các cơ quan giúp việc, đội ngũ phục vụ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí… đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần vào thành công chung của Hội nghị. Với niềm tin son sắt và quyết tâm cao, tôi tuyên bố Bế mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đề nghị các đồng chí khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị; chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 14 và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của thời tiết vừa qua, tôi xin chia sẻ những mất mát về người, sức khỏe và tài sản của nhân dân ở những vùng ảnh hưởng bão lụt và biểu dương Chính phủ, các cơ quan, các địa phương, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, các tổ chức cứu trợ đã nỗ lực, hy sinh không quản ngại nguy hiểm, cứu dân, bảo vệ tài sản nhà nước, nhân dân, kịp thời khắc phục những khó khăn ở các địa phương vừa qua. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương, nhất là lãnh đạo các địa phương, khẩn trương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở, ngập úng đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều nơi, nhất là sau bão số 10 và 11. Cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, không để ai bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế; tập trung khắc phục khó khăn để học sinh có thể đi học trong thời gian sớm nhất. Đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết được dự báo còn rất phức tạp, khắc nghiệt có thể xảy ra. Một lần nữa chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí”. *Tít bài do Tiền Phong đặt Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Nhiều, xã phường, điểm dân cư bị cô lập như Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông… Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó, hỗ trợ nhân dân, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng cũng lưu ý triển khai hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát. Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống. LUÂN DŨNG Cứu dân là mệnh lệnh cao nhất Trưa 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chínhhiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc. Sáng 8/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt tại Thái Nguyên ẢNH: TTXVN Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình đi kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh. Tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, vào 2h sáng 8/10, một đoạn đê bối bị vỡ dài khoảng 15 m. Công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại Cao Bằng và thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nghiêm trọng do ngập lụt. Tìm đọc Tiền Phong đặc biệt Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2025 80 năm trước, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng và chỉ đạo của Người, toàn thể giới công - thương trên cả nước ra sức thi đua tận hiến góp phần kiến thiết, dựng xây và bảo vệ nền độc lập. Trước những khó khăn thách thức, các thế hệ Doanh nhân Việt luôn bền gan, vững chí với một khát vọng lớn lao vì một tương lai hưng thịnh của dân tộc. Họ dũng cảm vươn ra biển lớn và chinh phục biển lớn với hào khí Lạc Hồng, con Rồng cháu Tiên. Họ bản lĩnh và trí tuệ. Họ dũng khí và can trường. Họ linh hoạt và sáng tạo để thích nghi và gặt hái những thành công. Ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của Doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là lời tri ân sâu sắc của những người làm báo đến những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Hơn 120 trang được thiết kế, trình bày, in ấn hiện đại, với những cây bút tên tuổi, ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt 13/10 sẽ mang đến cho bạn đọc những lát cắt tinh tế, những kiến giải sâu sắc, những cảm xúc lắng đọng của những con người trong cuộc. Bạn đọc được trở lại thời điểm 80 năm trước khi Bác Hồ có thư gửi giới Công Thương; được nghe những bày tỏ vừa chân thành vừa mạnh mẽ và quyết liệt của những doanh nhân yêu nước; cùng thấu cảm với những nỗi niềm thành bại, thăng trầm của những thương hiệu “vang bóng một thời”; và sẻ chia với những trăn trở trước những thách thức khi chinh phục biển lớn… Đọng lại trong ấn phẩm đặt biệt này là thông điệp đầy tự tin, đầy dũng khí rằng, tương lai, tiền đồ của dân tộc đang đặt trọng trách trên vai mỗi Doanh nhân Việt. Với tinh thần tự lập, tự cường, tự chủ, tự tôn của mình, họ, những Doanh nhân Việt sẽ lập nên những kì tích đáng tự hào. Ấn phẩm Tiền Phong đặc biệt 13/10 sẽ ra mắt bạn đọc ngày 10/10/2025. TP Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ẢNH: TTXVN

4 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ Từ sáng sớm, khuôn viên điểm trạm y tế xã Nghĩa Bình cũ (thuộc xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) đã đông kín người. Nhiều cụ già được các đoàn viên hướng dẫn làm thủ tục, đo huyết áp, nhận thuốc. Trên những khuôn mặt còn hằn dấu lo âu sau bão lũ, nụ cười đã dần trở lại khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia. “Nhà tôi bị ngập sâu hơn 1m, đồ đạc bị lũ cuốn trôi, hư hỏng hết. Mấy đứa nhỏ bị ho, sốt nhưng không có điều kiện đi bệnh viện, may được các bác khám, phát thuốc miễn phí, chúng tôi biết ơn lắm”, bà Lô Thị Đào (trú xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng) chia sẻ. Sau những ngày hỗ trợ sơ tán, cứu trợ, dọn dẹp bùn đất, các đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đồng lại tiếp tục bắt tay vào công việc hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng sau thiên tai. Hoạt động tập trung vào việc phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như cảm cúm, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, tiêu chảy… Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Đồng, cho hay: “Sau khi cơn bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão với lượng mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề. Những ngày qua, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên đã tích cực hỗ trợ bà con nhân dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống. Ngoài ra, Đoàn xã còn phối hợp cùng các y, bác sĩ tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân”. Theo Bí thư Đoàn xã Nghĩa Đồng, sau lũ, bà con thiếu thốn thuốc men, hóa chất khử trùng nước…, nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Thấu hiểu khó khăn ấy, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An đã kịp thời ủng hộ, hỗ trợ số lượng lớn thuốc men, trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác y tế và phòng chống dịch bệnh với tổng trị giá gần 100 triệu đồng, cùng chung tay bảo vệ sức khỏe nhân dân sau thiên tai. “Không chỉ dừng lại ở việc phát thuốc, các đoàn viên còn tuyên truyền cho người dân về vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Hướng dẫn bà con cách pha dung dịch khử khuẩn, dọn dẹp chuồng trại, xử lý rác thải đúng cách để bảo đảm sức khỏe lâu dài”, chị Trang chia sẻ. THU HIỀN Nhằm kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân sau đợt bão lũ, Đoàn thanh niên phối hợp với ngành y tế ở Nghệ An tổ chức khám, phát thuốc miễn phí. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nghệ An đã quyên góp, ủng hộ thuốc men và vật tư y tế cho bà con xã Nghĩa Hành chịu thiệt hại nặng do đợt mưa lũ vừa qua. Một cán bộ xã Nghĩa Hành cho biết, sau khi lũ rút, 3 trạm y tế trên địa bàn xã đồng loạt ra quân xử lý giếng nước bị ngập lụt để người dân sớm có nước sinh hoạt sử dụng, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, do lực lượng quá mỏng, thuốc men lại thiếu, trong khi khu vực cần xử lý môi trường sau lũ quá lớn nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Đoàn viên thanh niên xã Nghĩa Đồng hỗ trợ khám, phát thuốc cho người dân sau lũ Tại xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang, những ngày qua, từ sáng sớm, hàng chục đoàn viên đã có mặt trên cánh đồng bị ngập. Không quản bùn sâu, nước lạnh, họ xắn tay áo, lội ruộng cùng bà con thu hoạch từng thửa ruộng bị đổ rạp sau bão. Những ruộng lúa chín ngập nước, nếu không gặt sớm, mưa xuống nữa là thóc nảy mầm, coi như mất trắng. Những thanh niên không chuyên làm nông nhưng vẫn thoăn thoắt gặt, bó lúa, vừa cười động viên nông dân bên cạnh. Ở xã Trung Hà, đoàn viên cũng kịp thời có mặt, giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa chín về nơi khô ráo. Nhiều nông dân vừa dọn bùn trong nhà, vừa chạy ra đồng phụ gặt; nhờ có lực lượng thanh niên, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cánh đồng lúa được thu hoạch chỉ trong buổi sáng. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, những hoạt động nghĩa tình cũng lan tỏa khắp nơi. Ngày 5/10, Đoàn xã Liên Hiệp cùng người dân thôn Nà Bó giúp gia đình đoàn viên Triệu Tạ Sơn (có con 7 tuổi đang điều trị ung thư ở Hà Nội) thu hoạch hết diện tích lúa ngập. Ở xã Kiên Đài, đoàn viên gặt giúp gia đình chính sách ông Đặng Quang Hưng (thôn Yên Bình); toàn bộ ruộng bị đổ sau bão cũng được gom gọn trong ngày. Tại xã Hùng Đức, thanh niên địa phương đồng loạt ra quân, gặt lúa giúp dân trước khi bão số 11 kéo đến. Còn ở xã Việt Lâm, sáng 6/10, Đoàn xã phối hợp Đoàn Trường THPT Việt Lâm huy động hàng chục đoàn viên, thanh niên xuống đồng giúp dân thôn Dưới. Giữa bùn đất lầy lội, những bó lúa ướt sũng được cắt gọn, chuyển về nơi khô ráo. Chỉ trong vài ngày qua, nhiều héc-ta lúa đang chín rộ được thanh niên hỗ trợ thu hoạch, chuyển về nơi cất giữ an toàn. Anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, cho biết, để kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã thành lập hơn 450 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Lực lượng này được huy động linh hoạt, chủ động thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau bão thực hiện hàng nghìn ngày công. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng. ĐỨC ANH Áo xanh bên cánh đồng lúa vàng Khi những cơn mưa lớn do bão số 10 và 11 vừa đi qua, đồng ruộng ở nhiều xã của Tuyên Quang vẫn còn loang loáng nước; có nơi, những thửa lúa vàng óng ngả rạp xuống bùn. Không mệnh lệnh, không chỉ đạo, những màu áo xanh tình nguyện xuất hiện, lặng lẽ cùng bà con gặt lúa, gom từng bó hạt vàng. Hỗ trợ khám, phát thuốc cho bà con vùng lũ Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ người dân thu hoạch lúa chín Bữa cơm yêu thương gửi tới dân vùng ngập Cao Bằng Trước cảnh nhiều nơi trong tỉnh Cao Bằng còn bị chia cắt bởi lũ lụt, tuổi trẻ các dân tộc địa phương đã có sáng kiến chung tay, giúp sức làm những bữa ăn yêu thương gửi tới bà con chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 11. Theo thông tin từ Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng, trước ảnh hưởng của cơn bão số 11 gây ngập lụt diện rộng, nhiều khu vực bị chia cắt, đoàn viên thanh niên địa phương, trong đó có giới trẻ thuộc các phường Tân Giang, Thục Phán, Nùng Trí Cao, xã Thông Nông, Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng đã chủ động chung tay phối hợp các lực lượng và nhà hảo tâm chuẩn bị những suất cơm miễn phí nhằm hỗ trợ, sẻ chia khó khăn với bà con đang bị cô lập và ở khu sơ tán tạm thời. Mỗi ngày, hàng trăm suất cơm nóng, nước uống và nhu yếu phẩm được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người dân. NGUYỄN DUY CHIẾN Cấp 140 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 8/10 ký quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho bốn tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ. Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính ngày 8/10. Trước đó, Thủ tướng ký quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi… do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. LUÂN DŨNG Thầy trò gặt lúa giúp dân Vừa qua, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT số 3 Văn Bàn đã phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Dương Quỳ (Lào Cai) tham gia chiến dịch lao động cộng đồng. Hàng trăm thầy cô giáo và học sinh cùng xuống đồng thu hoạch lúa giúp bà con tại các bản Pàu, Bản Khoay, Nà Hạch - nơi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ hoàn lưu bão. Hoạt động thiết thực này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn, bảo toàn sản lượng mùa màng cho bà con, mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc chủ động phòng tránh thiệt hại khi bão số 11 gây mưa lớn trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, thầy và trò Trường THPT số 3 Văn Bàn đã thể hiện tấm lòng sẻ chia cùng cộng đồng, lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương, quyết tâm vượt qua khó khăn, thiên tai: “Chung sức đồng lòng - Vững vàng trước bão lũ”. PV Bữa cơm có đủ thịt, trứng, rau... đảm bảo dinh dưỡng Sáng 8/10, dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước Học sinh trường THPT số 3 Văn Bàn giúp dân thu hoạch lúa Các đội hình thanh niên đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn; phối hợp lực lượng chức năng sơ tán các hộ dân vùng nguy hiểm, trực gác, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Khi nước rút, đoàn viên lại tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, làm sạch bùn đất ở trường học, trạm y tế, sửa chữa nhà cửa và các tuyến đường nông thôn bị chia cắt.

TỪ LỆ QUAN XƯA ĐẾN CHỦ TRƯƠNG NAY Trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhấn mạnh, chủ trương luân chuyển cán bộ, cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương đã là “truyền thống của dân tộc, chứ không phải đến thời gian gần đây mới thực hiện”. Ông Phúc phân tích, từ thời vua Lê Thánh Tông (cuối thế kỷ 15) đã có quy định, lãnh đạo các địa bàn tương đương cấp tỉnh không phải là người địa phương. Người đứng đầu các địa bàn đó phải do triều đình điều động đến. Vị quan đó cũng không được lấy vợ ở đó, cũng không được làm nhà ở địa hạt nơi mình cai quản. Theo ông Phúc, nhiều triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam cũng đã thực hiện vấn đề này. Đặc biệt, thời nhà Nguyễn, có nhiều vị quan từ miền Bắc được điều động vào trong miền Nam, như cụ Nguyễn Công Trứ được điều vào làm Tuần phủ An Giang. Nhiều vị quan khác cũng được điều động từ miền núi về miền xuôi, từ miền xuôi lên miền núi… Sau Cách mạng Tháng Tám, thời kỳ miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, rồi sau khi đất nước thống nhất, Đảng ta vẫn có chủ trương thực hiện luân chuyển cán bộ như vậy. Trong giai đoạn đổi mới, từ những năm 2000 trở lại đây, Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết về luân chuyển cán bộ giữa các địa phương với nhau, rồi luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương, từ địa phương lên trung ương. Sâu xa hơn, nếu đọc lại các tác phẩm kinh điển của Lê Nin, thì từ những năm 1921 - 1922, Lê Nin đã nói về vấn đề đưa cán bộ từ trung ương về địa phương; điều cán bộ từ địa phương lên trung ương. PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc phân tích, thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương sẽ giúp củng cố được nhận thức rằng "đất nước là quê hương", vì sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. "Đừng phân biệt, rạch ròi “quê anh, quê tôi”, sẽ dẫn tới những suy nghĩ, tư duy cục bộ, cản trở sự phát triển", ông Phúc bày tỏ. Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, vừa qua, khi triển khai hợp nhất, sáp nhập các tỉnh, thành, tinh thần chung cũng được nhấn mạnh: “Tất cả đều là đất nước, quê hương, không bị nặng nề quê anh, quê tôi, cục bộ địa phương chi phối; sự đoàn kết, thống nhất trở thành xu thế chung". Theo ông Phúc, nếu lãnh đạo là người địa phương, có thể có những mối quan hệ với người thân trong dòng họ, gia đình, với doanh nghiệp gắn bó bao năm, dẫn đến có thể tác động, chi phối khi đưa ra các quyết định… Dẫn thông tin mà Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri TP Hà Nội rằng, có một số vụ việc xử lý vi phạm ở một số địa phương, cho thấy, người đứng đầu đều là người địa phương, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhấn mạnh, thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương sẽ góp phần hạn chế những quan hệ nhạy cảm, để người lãnh đạo có thể làm việc một cách trung thực, khách quan hơn. Trước một số ý kiến cho rằng, lãnh đạo từ nơi khác về địa phương, có thể gặp những khó khăn, như việc chưa am hiểu địa bàn, thậm chí bị “cô lập”, PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định: nếu người lãnh đạo, được giao trọng trách, có năng lực, chú tâm với công việc, hết sức vì quê hương, đất nước thì chỉ cần thời gian ngắn là có thể nắm bắt được các vấn đề của địa phương. Theo ông, bí thư tỉnh, thành không phải người địa phương cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, duy trì sự đoàn kết; có phương pháp đúng đắn, trách nhiệm, trí tuệ, tập hợp lực lượng, đoàn kết, chân thành… thì mọi việc sẽ suôn sẻ. QUYẾT ĐỊNH KHÁCH QUAN HƠN, DÁM NGHĨ DÁM LÀM HƠN Về chủ trương bố trí bí thư tỉnh, thành không phải là người địa phương, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nói rằng, đây là chủ trương rất tốt, càng tốt hơn khi sắp tới sẽ mở rộng thêm một số chức danh khác. Nhấn mạnh cán bộ tỉnh khác được phân công về làm lãnh đạo địa phương không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, ông Dĩnh phân tích: một cán bộ xuất thân từ địa phương, sau đó làm lãnh đạo, có thể có những mối quan hệ ràng buộc về thân tộc, anh em, họ hàng trong địa phương. Do đó, lãnh đạo không phải người địa phương sẽ khách quan hơn, dám nghĩ, dám làm, quyết định nhanh nhạy hơn và chịu trách nhiệm hơn với quyết định của mình. Dù thế, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc lãnh đạo cấp ủy không phải là người địa phương cũng sẽ đối mặt một số khó khăn. Nếu có sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo cấp trên, cán bộ và nhân dân địa phương, họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngược lại sẽ gặp thách thức nhiều hơn. Nói về tác động của chủ trương bí thư cấp ủy không phải là người địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Dĩnh khẳng định: Lãnh đạo không phải là người địa phương sẽ khách quan hơn, không chịu ràng buộc trong các mối quan hệ với doanh nghiệp. Ông Dĩnh nêu ví dụ, một cán bộ có nhiều năm công tác tại quê hương, rồi làm lãnh đạo, tất yếu sẽ có nhiều mối quan hệ, trong đó có cả những quan hệ tốt đẹp, vì sự phát triển nhưng cũng có những quan hệ theo hướng tiêu cực, lợi ích nhóm. Như vụ án tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc, mối quan hệ quan chức, doanh nghiệp gắn bó với nhau hàng chục năm, tác động đến nhiều vấn đề … Về định hướng mở rộng thêm một số chức danh lãnh đạo tỉnh, thành không phải là người địa phương như: chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra, ông Dĩnh đánh giá "rất phù hợp". Nếu có thêm những người ngoài tỉnh nắm giữ các chức danh trên thì sẽ bộ máy sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển. CHỦ TRƯƠNG HAY, CHỌN CÁN BỘ PHẢI ĐÚNG Nhiều năm công tác ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng vụ 1 - Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc bố trí bí thư tỉnh, thành và các chức danh quan trọng khác không phải người địa phương sẽ giúp phòng ngừa, hạn chế được tình trạng tham nhũng, tiêu cực, nhất là tình trạng bổ nhiệm người nhà, người thân, rồi "nâng đỡ không trong sáng", lợi ích nhóm, doanh nghiệp "sân sau". "Bí thư từ địa phương khác đến sẽ không bị chi phối bởi những mối quan hệ chằng chịt, không bị ràng buộc bởi các yếu tố thân quen, "cánh hẩu" nên các quyết định của họ sẽ khách quan, làm việc vì lợi ích chung, chứ không vì lợi ích riêng", ông Sửu nói. Riêng với chức danh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, theo ông Sửu, nếu thực hiện sẽ nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm mọi quyết định đưa ra được "công minh, chính xác, kịp thời", không bị ràng buộc bởi các mối quan hệ gia đình, dòng họ, người thân... Tuy vậy, điều quan trọng nhất, theo nguyên Vụ trưởng Vụ 1 vẫn là công tác lựa chọn cán bộ. "Người địa phương khác về làm bí thư mà không có năng lực, không có tinh thần đổi mới thì cũng chẳng làm được gì, có khi còn cản trở sự phát triển", ông nói. Do đó, ông cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền trong công tác cán bộ phải thật "tinh tường" trong việc tham mưu, đề xuất, lựa chọn nhân sự cho phù hợp. Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cũng nhấn mạnh, yếu tố con người đóng vai trò quyết định nhất. "Dù là người ở địa phương hay người địa phương khác về, anh phải là hạt nhân đoàn kết, cùng với đảng bộ và nhân dân địa phương phát triển đi lên vì sự nghiệp chung", nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói. Theo ông, cán bộ lãnh đạo từ địa phương khác về làm bí thư cấp ủy phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, nêu cao tinh thần vô tư, trong sáng, khách quan, cống hiến hết mình cho sự nghiệp phát triển địa phương và đất nước. “Chứ nếu mà anh về, rồi lại đưa người của anh về, lại bè phái, cục bộ thì không thể chấp nhận được”, ông Dĩnh nêu. TRƯỜNG PHONG - KIỀU TÚ PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, phân tích, thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương sẽ giúp củng cố được nhận thức "đất nước là quê hương, vì sự nghiệp cách mạng chung của đất nước"; đồng thời góp phần hạn chế những quan hệ nhạy cảm, để người lãnh đạo có thể làm việc một cách trung thực, khách quan, vì sự phát triển. 5 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ Kỳ họp thứ 56 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bài 3: BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐỊA PHƯƠNG PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, bày tỏ ủng hộ chủ trương mở rộng thêm diện không phải người địa phương như chủ tịch UBND, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, chánh Thanh tra…, cũng như tăng cường luân chuyển cán bộ trung ương về địa phương, từ địa phương lên trung ương để phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực cán bộ, để xóa đi tình trạng quan liêu, cồng kềnh, xa thực tế, xa dân. Chặn tư duy cục bộ, khơi thông sự phát triển

6 n Thứ Năm n Ngày 9/10/2025 THỜI SỰ “KHÁT” CÁN BỘ, THIẾU HẠ TẦNG Xã biên giới A Vương cách trung tâm thành phố gần 100 km; những ngày này cán bộ, công chức vẫn cần mẫn làm việc trong điều kiện còn khó khăn. Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã, cho hay, với những nỗ lực ngay từ những ngày đầu triển khai vận hành chính quyền 2 cấp, nhiều nội dung, phần việc đã hoàn thành, các nhiệm vÜ trÑng tâm theo chÊ đ°o của cấp trên cơ b®n đáp ứng đưèc yêu cầu như về tÕ chức bộ máy, phân công nhân sự, duy trì ho°t động Õn định, hiệu qu® trên các lËnh vực. Công tác chÊ đ°o, điều hành đưèc thực hiện chủ động, kịp thäi, phối hèp ch¼t chÀ giữa các phòng ban, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương. “Mô hình mới tăng khối lưèng công việc và trách nhiệm của cấp xã, tuy nhiên đội ngÛ cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực kh¹c phÜc khó khăn, thực hiện tốt phương châm ‘làm hÄt việc, không hÄt giä’, phÜc vÜ nhân dân hiệu qu®”, ông Quân nói. Dù vậy, nhìn thẳng vào thực tÄ thì vẫn còn rất nhiều thách thức khi nhân lực, cơ sở vật chất còn quá mỏng chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Cuối giä chiều, A Lăng Thị Pari, nữ cán bộ Phòng Văn hóa xã hội, vẫn c¼m cÜi với chiÄc máy tính. Chị cho hay, do khối lưèng công việc nhiều, cùng một lúc vừa làm về lËnh vực văn hóa, nay l°i kiêm nhiệm luôn công việc của cán bộ công nghệ thông tin và giáo dÜc khiÄn đầu việc nhiều lên. “Việc nhiều quá, dù tận dÜng tối đa thäi gian vẫn không hÄt việc, nhiều khi tối ph®i mang việc về nhà để hoàn thành nốt”, chị Pari chia sẻ. Do ở xa nơi làm việc, nên “nhà” của chị hiện t°i là phòng trÑ nhỏ thuê của ngưäi dân gần đó, rộng vài mét vuông, bốn bề tôn, mùa n¹ng nóng hầm hập, mùa mưa nước t°t kh¹p nơi. Câu chuyện thiÄu cán bộ chuyên môn đang là bài toán khó đ¼t ra t°i xã miền núi cao. Hiện tÕng số cán bộ, công chức, viên chức, ngưäi lao động, ngưäi ho°t động không chuyên trách t°i các cơ quan, tÕ chức, đơn vị thuộc HĐND, UBND xã A Vương là 176 ngưäi, tuy nhiên hiện rất thiÄu cán bộ chuyên môn. Địa phương ph®i sử dÜng phương án kiêm nhiệm, 1 cán bộ “gánh” 2-3 đầu việc. Dù nỗ lực để hoàn thành nhưng nhiều ngưäi lo ng°i nÄu vận hành như cách này sÀ gây quá t®i và không hiệu qu®. “Việc thiÄu cán bộ chuyên trách, đ¼c biệt là chuyên môn công nghệ thông tin, giáo dÜc, y tÄ, địa chính... dẫn đÄn tình tr°ng công chức ph®i kiêm nhiệm nhiều đầu việc, gây áp lực lớn và ®nh hưởng đÄn chất lưèng tham mưu, thực thi nhiệm vÜ. Xã đã cử công chức tham gia các lớp tập huấn, tuy nhiên do chất lưèng công chức không đÓng đều, trong khi khối lưèng công việc lớn, đa d°ng nên nhiều nhiệm vÜ triển khai chưa kịp thäi và chất lưèng chưa đ°t yêu cầu”, lãnh đ°o xã A Vương nhìn nhận. CẦN TRỢ LỰC MẠNH HƠN CHO MIỀN NÚI Bên c°nh đó, địa phương miền núi hiện g¼p nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiÄu hÜt trÜ sở làm việc cho các đơn vị trực thuộc. Như trÜ sở UBND xã A Vương hiện n¸m trên trÜc đưäng HÓ Chí Minh thuận tiện cho việc đi l°i, nhưng đã xuống cấp, diện tích phòng làm việc nhỏ, ph®i bố trí từ 4 công chức trở lên trong cùng một phòng. Trung tâm phÜc vÜ hành chính công là ngôi nhà cấp 4 cÛ đưèc thuê l°i từ ngưäi dân địa phương, đã xuống cấp nghiêm trÑng, không đ®m b®o điều kiện về diện tích, an toàn và môi trưäng làm việc theo quy định. Khó khăn lớn nữa của các địa phương miền núi là trang thiÄt bị công nghệ thông tin chưa đÓng bộ, máy móc cÛ kì, đưäng truyền internet không Õn định, phần mềm qu®n lý thưäng xuyên lỗi kì thuật gây ®nh hưởng đÄn tiÄn độ xử lý công việc và cung cấp dịch vÜ công trực tuyÄn. Ngưäi dân là đÓng bào dân tộc thiểu số, còn h°n chÄ trong việc tiÄp cận và sử dÜng dịch vÜ công trực tuyÄn. CÛng như A Vương, xã miền núi BÄn Hiên đang g¼p vướng m¹c tương tự. Chủ tịch UBND xã BÄn Hiên Bhiryu Long cho biÄt, điều kiện cơ sở vật chất rất h°n chÄ, hiện nay nơi làm việc các khối Đ®ng và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đưèc bố trí chung trÜ sở làm việc của UBND xã Mà Cooih (cÛ), rất chật hẹp. Xã trưng dÜng nhà văn hóa xã để làm nơi làm việc cho 24 cán bộ, công chức, viên chức. Trung tâm hành chính công xã BÄn Hiên chÊ gói gÑn trong 50 m2, vừa thiÄu chỗ cho cán bộ, vừa không có nơi chä cho công dân. Điện lưới thưäng xuyên chập chän, mùa mưa giông dễ mất điện, ®nh hưởng đÄn gi®i quyÄt thủ tÜc trực tuyÄn. Hiện 4/6 thôn vẫn chưa phủ sóng 4G, khiÄn ứng dÜng công nghệ thông tin gần như bÄ t¹c. Lãnh đ°o xã BÄn Hiên cho hay, số lưèng biên chÄ công chức hiện nay quá ít chưa đáp ứng theo vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vÜ của các phòng, ban sau sáp nhập; chất lưèng đội ngÛ cán bộ, công chức không đều, đa số là cán bộ, công chức của xã cÛ nhập l°i nên còn h°n chÄ về năng lực. Đ¼c biệt, thiÄu công chức có chuyên môn về công nghệ thông tin, kì sư xây dựng, quy ho°ch, qu®n lý đất đai, kinh tÄ - kÄ ho°ch, giáo dÜc, y tÄ... Xã đang đề nghị bÕ sung 5 biên chÄ để tuyển dÜng công chức có chuyên môn về các lËnh vực trên, đÓng thäi đề xuất hỗ trè kinh phí mua s¹m máy móc, thiÄt bị thực hiện nhiệm vÜ… “Dù còn nhiều khó khăn, nhưng điều rất đáng quý đó là tinh thần kh¹c phÜc khó khăn, nỗ lực hÄt mình cho công việc của cán bộ, đ®ng viên và tinh thần đÓng lòng, ủng hộ từ nhân dân”, bà Đinh Thị Thúy HÓng, Phó bí thư Thưäng trực Đ®ng ủy xã BÄn Hiên, chia sẻ. HOÀI VĂN Ba tháng sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã miền núi của TP Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, bài toán thiếu cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất xuống cấp, hạ tầng công nghệ thông tin lạc hậu… vẫn là rào cản lớn. 100 người đang làm nhiệm vụ của 400 người Đó là nhận định của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tại Hội nghị sơ kết triển khai và kết quả 3 tháng tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 1/10. Theo ông Triết, nếu trước đây một huyện cũ để giải quyết công việc cần khoảng 400 người tính luôn cán bộ cấp xã, thì bây giờ còn khoảng 100 người. Trong khi đó cấp xã mới hiện nay “gánh” tới 85% nhiệm vụ của cấp huyện cũ, đồng thời đảm nhiệm luôn phần việc của cấp xã trước đây. Ông yêu cầu các địa phương, đơn vị nhanh chóng rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức việc luân chuyển, điều động, biệt phái tăng cường cán bộ, công chức chuyên môn từ các sở, ngành về các xã, phường, việc này phải hoàn thành trước 15/10. Bài 3: Miền núi Đà Nẵng - 1 người “cõng” 3 đầu việc Nhà văn hóa được ngăn vách chia phòng, là nơi làm việc của cán bộ xã Bến Hiên Cán bộ xã A Vương khắc phục khó khăn thiếu thốn cơ sở vật chất, kiêm nhiệm nhiều việc cùng lúc Ủy ban Thưäng vÜ Quốc hội xem xét, cho ý kiÄn về 22 dự án luật, nghị quyÄt để trình Quốc hội thông qua t°i Kỳ hÑp thứ 10; trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiÄp đÄn những lËnh vực then chốt như: hoàn thiện các chính sách thuÄ, tÕ chức bộ máy, quyền con ngưäi, đÕi mới sáng t°o và chuyển đÕi số quốc gia. Để thực hiện đúng tinh thần mà TÕng Bí thư Tô Lâm phát biểu t°i Đ°i hội Đ®ng bộ Quốc hội lần thứ I, đó là công tác lập pháp "không chÊ dừng l°i ở việc kh¹c phÜc chÓng chéo, mâu thuẫn, điểm nghÀn, mà còn ph®i đi trước, mở đưäng, dẫn d¹t cho phát triển của đất nước, khuyÄn khích sáng t°o, gi®i phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mÑi nguÓn lực cho phát triển", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các Ủy viên Ủy ban Thưäng vÜ Quốc hội khi th®o luận cần thể hiện tư duy đÕi mới, tầm nhìn dài h°n, t°o khuôn khÕ pháp lý đÓng bộ, hiện đ°i, có tính đột phá, t°o động lực và không gian mới cho phát triển đất nước. Ủy ban Thưäng vÜ Quốc hội cÛng dự phòng thäi gian để hoàn thành xem xét 3 dự án luật, nghị quyÄt còn l°i đã có trong dự kiÄn Chương trình Kỳ hÑp thứ 10 và 5 dự án luật, nghị quyÄt đang đưèc Chính phủ đề nghị bÕ sung vào Kỳ hÑp (trong trưäng hèp Chính phủ chuẩn bị kịp hÓ sơ, cơ quan của Quốc hội thẩm tra và b®o đ®m đủ điều kiện) và một số nghị quyÄt thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thưäng vÜ Quốc hội. T°i phiên hÑp, Ủy ban Thưäng vÜ Quốc hội cho ý kiÄn đối với các báo cáo về kinh tÄ-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác dân nguyện, các báo cáo tÕng kÄt thực hiện các kÄ ho°ch 5 năm trình Quốc hội… TTXVN CHÍNH QUYỀN 2 CẤP, 3 THÁNG NHÌN LẠI Khai mạc Phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chiều 8/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 50 (dự kiến kéo dài 6 ngày). Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định 37 nội dung; công tác lập pháp tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, với thời lượng lớn nhất tại phiên họp này.

